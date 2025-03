TEST: Roborock Saros 10R

Wiosna to czas premier flagowych modeli robotów odkurzających. Roborock również trzyma się tej zasady. Oprócz Saros 10, do portfolio eksperta ds. inteligentnych pomocy domowych dołączył także Saros 10R.

Już na pierwszy rzut oka wyróżnia się on niezwykle płaską konstrukcją. Przy wysokości poniżej 8 cm może bez problemu wjeżdżać pod niskie meble, skutecznie eliminując kurz spod kanapy czy kredensu. Jest to możliwe, gdyż Roborock całkowicie zrezygnował z wieży LiDAR. Zamiast niej zastosowano technologię nawigacyjną składającą się z kamery 3D, LDS i technologii ToF.

Jest to jedna z kluczowych różnic w stosunku do Saros 10, który korzysta z chowanej wieży LiDAR, łączącej precyzyjną nawigację z płaską konstrukcją.

Na górnej powierzchni urządzenia znajdziemy tylko dwa przyciski sterujące – jeden do rozpoczynania i wstrzymywania procesu czyszczenia, a drugi do powrotu do stacji bazowej. Testowany model jest dostępny w eleganckiej czerni, łączącej matowe i błyszczące wykończenie. Jakość materiałów stoi na wysokim poziomie.

Oba modele wykorzystują technologię Dual Anti-Tangle (znaną już z Qrevo Curv): na spodzie znajduje się szczotka rolkowa DuoDivide, która została podzielona na dwie niezależne części. Rozwiązanie to ma przewyższać system DuoRoller znany z Roborock S8 Pro Ultra, oferując 100% skuteczność w zapobieganiu plątania się włosów. Roborock wyposażył Saros 10R w wysuwaną szczotkę boczną, znaną również z Saros 10. Jednak istotna różnica tkwi w funkcji mopowania. Podczas gdy Saros 10 wykorzystuje klasyczny wibrujący mop, Saros 10R ma dwa obrotowe mopy, które mogą nie tylko podnieść się o 22 mm, jeśli jest to wymagane – robot może również wysunąć mopa, aby zapewnić skuteczne czyszczenie krawędzi.

Podobnie jak inne flagowe modele, Saros 10R współpracuje ze stacją dokującą typu all-in-one. Stacja wyróżnia się eleganckim designem z błyszczącym frontem, choć może on być podatny na zarysowania, gdy patrzy się na jego piękną, lustrzaną pokrywę. Przy bliższym przyjrzeniu się widać, że Roborock dzieli przód na dwie oddzielne pokrywy. Mniejszą na dole można zdjąć (jest montowana na magnesy). Zapewnia to dostęp do worka na kurz i zbiornika na detergent.

Do zbiorników ze świeżą i brudną wodą można dostać się od góry. Wejście na wtyczkę sieciową i praktyczny prowadnik kabla znajdują się z tyłu. Pod względem funkcjonalności stacja bazowa jest świetna, jedynie należy zwrócić uwagę na jej pokaźne wymiary. Garaż dla robota znajduje się w dolnej części podstawy. To nie tylko miejsce, w którym ładuje się akumulator odkurzacza. Oba mopy są również myte i ponownie nawilżane, aby czyszczenie podłogi było jak najskuteczniejsze. Użycie gorącej wody o temperaturze 80° C skutecznie zabija bakterie, co nie tylko zapewnia higienę, ale także zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Aby zapewnić jak najpewniejszą pracę, oba mopy są następnie suszone gorącym powietrzem 55° C.

To pierwszorzędny wybór dla każdego, kto szuka inteligentnego pomocnika domowego o dużej wydajności

Saros 10R korzysta z technologii Starsight 2.0, gdzie czujniki LiDAR umieszczone są z przodu i z tyłu. W praktyce zapewnia to dokładną mapę pomieszczeń, choć nawigacja jest nieco wolniejsza niż w modelach z klasyczną wieżą LiDAR. Mimo to odkurzacz dobrze odnajduje się w domowej przestrzeni i sprawnie omija przeszkody, w tym zwierzęta i kable, które są oznaczane na mapie w aplikacji. Od czasu do czasu jednak przeszkody są lekko dotykane. Ponieważ wykrywanie przeszkód jest wspierane przez sztuczną inteligencję, powinno się to zmieniać z czasem, a przyszłe aktualizacje oprogramowania mogą to również poprawić – na ten moment jest to zagadka.

Aplikacja Roborock pozostaje jedną z najlepszych na rynku. Oferuje intuicyjny interfejs dla absolutnie początkujących oraz bogaty zestaw opcji dla zaawansowanych użytkowników. Konfiguracja odbywa się szybko, a użytkownik może dostosować moc ssania, tryb mopowania i harmonogram pracy. Poza funkcjami odkurzania, mopowania oraz naprzemiennego odkurzania i mopowania, brakuje domyślnej funkcji odkurzenia całego mieszkania, a następnie mopowania. Można jednak obejść to uchybienie stworzeniem harmonogramu.

Saros 10R oferuje imponującą moc ssania ok. 20 000 Pa. To o 10 000 Pa więcej niż miał poprzedni flagowiec, S8 MaxV Ultra. System podnoszenia mopa i szczotek zapobiega przypadkowemu zamoczeniu dywanów, a napęd na wszystkie koła pozwala podnieść całe podwozie, dzięki temu robot może przekraczać progi o wysokości do 4 cm. Co więcej, podnosząc koła niezależnie od siebie, inteligentny pomocnik domowy może nawet pokonywać złożone przeszkody, takie jak nogi krzeseł w kształcie litery U.

Wysoka moc ssania zapewnia, że ​​na twardych podłogach nie ma szans żaden pyłek kurzu ani sierść zwierząt. Ale robot jest jeszcze bardziej imponujący na dywanach. Dzięki swojej mocy może nawet odkurzyć głęboki brud z dywanów o długim włosiu. Czyszczenie wzdłuż listew przypodłogowych, krawędzi mebli i w narożnikach jest również imponujące. Jest to zasługą dwóch sprawdzonych funkcji – wysuwanego mopa i rozkładanej szczotki bocznej.

Jako właściciel kilku psów wystawiłem Roborock na konieczność poradzenia sobie z dużą ilością sierści zwierząt na moich podłogach. To właśnie tutaj innowacyjna konstrukcja szczotki głównej pokazała moc. Jeśli sierść nawinie się na szczotkę, jest ona przenoszona do przestrzeni między czerwoną i czarną połówką szczotki, aby następnie zostać wessana. Wydajność mopa jest również wysoka.

W testach robot bardzo dobrze poradził sobie z sypkimi produktami w kuchni, był w stanie wyczyścić wszystko aż do krawędzi cokołu kuchennego i zebrać większość bałaganu. Przy mopowaniu Saros 10R nie miał problemu z plamami po kawie.

Czas pracy baterii jest oceniany na 180 minut przy najniższym ustawieniu. Głośność nie przekracza 60 dB, co jest rozsądnym poziomem, biorąc pod uwagę dostępny poziom mocy.

Roborock Saros 10R to potężny i innowacyjny robot odkurzający i mopujący, wyróżniający się płaską konstrukcją, zaawansowaną nawigacją, mocnym ssaniem i wygodną kontrolą przez aplikację. Wysokiej jakości stacja bazowa z myciem mopa gorącą wodą i suszeniem gorącym powietrzem dopełnia całości. To pierwszorzędny wybór dla każdego, kto szuka inteligentnego pomocnika domowego o dużej wydajności czyszczenia, doskonałej funkcji mopowania, płaskiej konstrukcji, świetnej nawigacji i wygodnej kontroli aplikacji.

Specyfikacja

CENA 5 699 PLN

5 699 PLN MOC SSANIA ok. 20 000 Pa

ok. 20 000 Pa WYSOKOŚĆ <8 cm

<8 cm PRÓG PRZEJAZDU do 4 cm

do 4 cm POZIOM HAŁASU 65 dB

65 dB ŚREDNICA ROBOTA 35,3 cm

35,3 cm WYMIARY STACJI DOKUJĄCEJ 381 x 475 x 300 mm