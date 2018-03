Jak przekształcić strych lub piwnicę w miejsce do pisania?

Jaskinia twórcy wcale nie musi przypominać obskurnego pokoju zawalonego toną papierów. Niezależnie czy piszesz do szuflady, na bloga, czy też chcesz wysłać swoje prace do profesjonalnego wydawnictwa – posiadanie tego specjalnego miejsca w którym możesz bez przeszkód uwolnić swoją wyobraźnię, nastroi cię pozytywnie do pisania, a jego urządzanie również może sprawić ci sporo radości.

Zacznijmy od niezbędnego źródła wiedzy wszelakiej, czyli internetu. Piwnica i strych to miejsca, w których bardzo często znajdują się tzw. martwe punkty – warto zainwestować w transmitery sieci MESH, takie jak Google Wifi (1 000 PLN, www.store.google.com).

Na czym pisać? Dobrym wyborem będzie MacBook (od 6 500 PLN, www.apple.com/pl). Oprócz ultraprzyjemnej w użyciu klawiatury oferuje on największy wybór narzędzi i aplikacji do budowania baz postaci, planowania kolejności scen i tworzenia notatek. Jeśli wolisz tworzyć na swoim komputerze stacjonarnym, warto zainwestować w dobry monitor, taki jak Acer S277HK (2 800 PLN, www.acer.com/pl).

Nie zapomnij również o ścieżce dźwiękowej – BeoPlay M5 (2 700 PLN, www.salonydenon.pl) z wielokierunkowym odtwarzaniem dźwięku stworzy idealną przestrzeń do twórczej pracy.