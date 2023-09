Sony zapowiada dwa radioodtwarzacze samochodowe DAB

Sony Europe zapowiada powiększenie oferty samochodowych radioodtwarzaczy multimedialnych DAB o dwa nowe modele: XAV-AX6050 i XAV-AX4050. Oba urządzenia mogą całkowicie bezprzewodowo łączyć się ze smartfonem, ułatwiając prowadzenie samochodu i zwiększając bezpieczeństwo jazdy.

W pełni bezprzewodowa łączność ze smartfonem

Połączenie Wi-Fi ze smartfonem użytkownika oraz dostarczana w zestawie antena GPS umożliwiają całkowicie bezprzewodową łączność z urządzeniem z technologią Apple CarPlay lub Android Auto — nawet jeśli jest ono schowane do kieszeni.

Technologia Apple CarPlay otwiera przed posiadaczami telefonów iPhone bardzo wiele możliwości, takich jak rozmawianie przez telefon, słuchanie muzyki, wysyłanie i odbieranie wiadomości, wybieranie aplikacji, czy korzystanie z systemów nawigacji uwzględniających aktualne warunki drogowe, w tym aplikacji nawigacyjnych innych producentów. A wszystko to bezpośrednio z deski rozdzielczej, tak aby kierowca mógł przez cały czas pozostać skupiony na prowadzeniu.

Technologia Android Auto, opracowana z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie, ułatwia obsługę smartfonu przy użyciu wyświetlacza radia samochodowego. Kierowca może mówić do Asystenta Google wchodzącego w skład technologii Android Auto, aby pozostawać w kontakcie ze światem, zapewniać sobie rozrywkę i uzyskiwać informacje — stale patrząc na drogę. Aby zacząć, wystarczy powiedzieć „Hey Google” lub nacisnąć przycisk obsługi głosem.

Udoskonalony przeciwodblaskowy ekran dotykowy

Radio AX6050 jest wyposażone w bezramkowy, tworzący jedną płaszczyznę wyświetlacz o przekątnej 17,6 cm (6,95″) z pojemnościowym panelem dotykowym. Dzięki takiej konstrukcji wyświetlacz nie wystaje ponad deskę rozdzielczą i elegancko wpisuje się we wnętrze pojazdu. Łącze HDMI pozwala podłączać zewnętrzne urządzenia audiowizualne i wyświetlać z nich obraz po zaparkowaniu pojazdu.

W radiu AX4050 zastosowano elegancki, przeciwodblaskowy ekran dotykowy 17,6 cm (6,95″). W obu modelach wprowadzono nowy, przejrzysty interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem łatwej, szybkiej i intuicyjnej obsługi.

Udoskonalony ekran obsługi radia DAB

Nowy system obsługi radia DAB umożliwia teraz wyświetlanie „pokazu slajdów” z okładkami albumów lub informacjami o programie.

Dźwięk i dostosowywanie

Radia AX6050 i AX4050 umożliwiają wygodne, bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio przez łącze Bluetooth, a dzięki obsłudze kodeka LDAC zapewniają wyjątkową jakość dźwięku. Po podłączeniu zgodnego urządzenia można przesyłać 24-bitowy dźwięk próbkowany z częstotliwością 96 kHz, osiągając przepływność do 990 kb/s — trzykrotnie wyższą niż przy standardowym połączeniu Bluetooth.

Oba modele są również zgodne z formatem audio FLAC.

Aby umożliwić dostosowanie dźwięku do własnych potrzeb i upodobań, wbudowany procesor DSP przetwarza dźwięk i kompensuje różnice w odległości głośników z imponującą dokładnością do 1 cm we wszystkich 5 kanałach (4 głośniki + wyjście na subwoofer). 14-pasmowy korektor pozwala całościowo dostosowywać dźwięk do muzyki i indywidualnych preferencji. W uzyskaniu optymalnego dźwięku pomaga też trójstrefowa zwrotnica.

Rozszerzona funkcjonalność

Nowe modele mają funkcję szybkiego uruchamiania, dzięki której są gotowe do pracy od razu po włączeniu zapłonu. Współpracują także z kamerami cofania i pozwalają dostosowywać linie parkowania. Bezpieczeństwo obsługi zwiększają ergonomicznie zaprojektowane przyciski. Użytkownik może zmieniać tapetę i rozmieszczenie ikon. Dostępne jest złącze USB-C, dostarczające zasilanie 5 V 3 A.

Z myślą o dalszej rozbudowie systemu radioodbiorniki AX6050 i AX4050 mają po 3 wyjścia na wzmacniacz. Umożliwiają one stworzenie pełnego systemu audio, obejmującego na przykład subwoofer, wzmacniacz monofoniczny i wzmacniacz 4‑kanałowy, w celu odtwarzania jeszcze głośniejszego, potężniejszego dźwięku. Pozłacane gniazda zapobiegają efektom starzenia i pogorszeniu sygnału.

W modelu AX6050 napięcie sygnału wyjściowego na wzmacniacz jest podwyższone do 5 woltów, co przekłada się na czystszy dźwięk i mniejsze zniekształcenia.

Radioodtwarzacze AX6050 i AX4050 są łatwe w instalacji. Tył obudowy ma rozmiar 1 DIN, dzięki czemu pod urządzeniem pozostaje wystarczająca ilość miejsca na wiązki przewodów, elementy systemu obsługi na kierownicy itp. Umożliwia to także instalację w pojazdach, w których za obszarem montażu znajdują się przeszkody.

Dostępność

Radia samochodowe XAV-AX6050 i XAV-AX4050 pojawią się w sklepach we wrześniu 2023 r.