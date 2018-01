Dali gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – na aukcji kolumny Rubicon 8

Podczas tegorocznego, 26-go finału gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji wyjątkowej pary głośników Rubicon 8. Całkowity dochód z licytacji zasili konto fundacji i jej tegorocznej misji, jaką jest „wyrównanie szans w leczeniu noworodków”.

Para kolumn, dostępna na tegorocznej aukcji to unikat na skalę światową – są ręcznie zdobione, a umieszczony na nich wzór został stworzony specjalnie na potrzeby 26-go finału. Nie ma drugiej takiej pary kolumn na świecie!

Obie kolumny zostały pomalowane przy pomocy aerografu przez AIRBRUSH KR Rafał Krzykała. Artysta to niezwykle utalentowany samouk, który prowadzi swoją działalność od ponad 10 lat. Na co dzień maluje kaski, motocykle, laptopy, a nawet duże obiekty takie jak karuzele, nie tylko w Europie, ale również w USA. Poproszony o pomoc w przygotowaniu czegoś specjalnego dla Jurka i Orkiestry rzucił w kąt wszystkie inne zlecenia i stworzył eleganckie a nawet lekko nostalgiczne zdobienie, które pasować będzie do każdego wnętrza, a jakim się znajdzie.

Przygotowany przez niego wzór nawiązuje do symboliki finału, jakim są unoszące się w powietrzu latawce, w tym wypadku trzymane przez dwójkę dzieci. Dzieci obowiązkowo mają przyklejone na piersi czerwone serduszka.

Dodatkowo, na kolumnach znajduje się również logo i slogan tegorocznej edycji, który idealnie oddaje ducha naszej współpracy, jak i przedmiotu, na jakim się znajduje: „Gramy, bo lubimy”.

Kolumny Dali Rubicon 8 w kolorze white, to eleganckie i nowoczesne głośniki podłogowe, które idealnie wpasują się do każdego wnętrza. Zostały one zaprojektowane i zbudowane całkowicie od podstaw w Danii. Wyjątkowo lekkie przetworniki wysokotonowe o miękkiej kopułce, oraz charakterystyczne dla Dali membrany wykonane z użyciem włókien drzewnych, tworzą pełną, dynamiczną scenę muzyczną, prezentując słuchaczom pełnię dźwiękowych możliwości na tyle zróżnicowanych, że głośniki spełniają oczekiwania nawet doświadczonych audiofilów.

Zestaw kolumn Dali Rubicon 8 (bez zdobienia) kosztuje około 22 000zł, natomiast wystawiony na aukcji WOŚP Allegro model to unikat. Liczymy na to, że ten nostalgiczny wzór wzruszy wszystkich licytujących i uda nam się uzyskać jak najwyższą cenę końcową dla Jurka i całej Orkiestry.

Graj z nami i WOŚP! Kliknij w link http://aukcje.wosp.org.pl/jedyne-takie-glosniki-na-swiecie-dali-rubicon-8-i5930566