8 zdjęć w 8 godzin – OPPO partnerem Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

Już 16 września br., rusza kolejna edycja Warszawskiego Maratonu Fotograficznego. Jej uczestnicy mają osiem godzin by na ulicach stolicy wykonać osiem zdjęć, ilustrujących nieznane im wcześniej tematy. Partnerem tegorocznej edycji jest marka OPPO, która przyzna nagrodę w jednej z ośmiu kategorii fotograficznych. Dodatkowo osoba, która stworzy najlepszy portret ilustrując dowolny z 8 zadanych tematów Maratonu otrzyma od OPPO nagrodę specjalną. Organizatorem WMF są kawiarnie Green Caffè Nero, a patronem honorowym – Prezydent m. st. Warszawy. Zgłoszenia do fotomaratonu trwają do 10 września br.

Idea fotomaratonu jest znana na całym świecie – podobne imprezy odbywają się m.in. w Berlinie, Sztokholmie, Mediolanie, ale także w bardziej odległych zakątkach globu: w Szanghaju, Sri Lance czy Filipinach. Pierwszy maraton fotograficzny w Polsce został zainicjowany przez kawiarnie Green Caffè Nero i co roku przyciąga dziesiątki zapalonych fotografów. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 400 uczestników! Zdjęcia można również zrobić telefonem, więc nie jest to impreza zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów z bogatym doświadczeniem i drogim sprzętem.

Zawodnicy biorący udział w imprezie na starcie otrzymują pierwsze cztery tematy konkursowe, a po trzech godzinach mogą odebrać w środkowym punkcie maratonu kolejne cztery. Zdjęcia muszą być zrobione w kolejności zadanych tematów i powinny tworzyć spójną całość. Chociaż dozwolone są wszystkie pomoce, z których fotograf może skorzystać przed zrobieniem zdjęcia (lampy, statywy, filtry itp.), to po naciśnięciu migawki nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie. Wszystkie osiem zdjęć musi powstać przed upływem ośmiu godzin, a cała seria jest zgrywana na mecie maratonu – jej miejsce nie jest znane uczestnikom z wyprzedzeniem. Wszystkie zdjęcia są sprawdzane przez specjalne oprogramowanie, czy nie zostały poddane jakiejkolwiek obróbce. Jeśli spełniają wymogi, trafiają do jury.

Jury konkursowe, w składzie którego zasiądzie wielu znanych fotografów i ludzi kultury m.in.: Marek Grygiel, Filip Siemaszko, Beata Łyżwa-Sokół, wybierze ośmiu zwycięzców każdej kategorii oraz laureatów 1, 2 i 3 nagrody za serię ośmiu zdjęć. Fundatorem jednej z tych kategorii jest OPPO, które nagrodzi jedną osobę smartfonem OPPO Reno10 5G. W tym roku, jury wyłoni również zwycięzcę dodatkowej nagrody za najlepszy portret wykonany podczas maratonu.

„Organizatorzy WMF dopuścili do konkursu uczestników robiących zdjęcia smartfonami. To jasny sygnał, że urządzenia mobilne swoimi możliwościami dogoniły profesjonalne aparaty fotograficzne. Marka OPPO wyznacza trendy w dziedzinie mobilnej fotografii od czasu premiery jej pierwszego smartfona z serii Reno. Najnowsza odsłona tej serii pozwala wykonywać naturalne oraz wyraźne portrety w różnych sytuacjach i warunkach. Dlatego jako partner Maratonu chcemy zachęcić uczestników, by portretowali warszawiaków i warszawianki – takie zdjęcia niosą ładunek emocji i na długo zapadają w pamięć odbiorców. Osoba, która stworzy najlepszy portret ilustrując dowolny z 8 zadanych tematów Maratonu otrzyma nagrodę – wiodący w dziedzinie fotografii mobilnej, najnowszy smartfon z teleobiektywem portretowym OPPO Reno10 Pro 5G.” – Robert Sierpiński, PR Manager OPPO

Ale to nie wszystko. Marka OPPO będzie mieć na Maratonie swojego wyjątkowego wysłannika – Aleksandra Barona, szefa kuchni, artystę z wykształcenia i pasjonata fotografii, którego zdjęcia można zobaczyć na prowadzonym przez niego blogu oraz na jego kanale na Instagramie. Baron będzie relacjonował wydarzenie na mediach społecznościowych marki i sam weźmie udział w wyzwaniu konkursowym, wykonując zdjęcia smartfonem OPPO Reno10 Pro 5G, ale nie biorąc udziału w konkursie. Co więcej, osoba, która wygra Warszawski Maraton Fotograficzny oprócz głównej nagrody będzie miała wraz z osobą towarzyszącą możliwość zjedzenia kolacji ufundowanej przez OPPO, a przygotowanej przez samego Aleksandra w jego restauracji Frank – Winebar & Shop.

Nadal można wziąć udział w wydarzeniu – wystarczy zapisać się poprzez oficjalną stronę. Tam również szczegółowy regulamin konkursu. Zapisy trwają do 10 września! Na zwycięzców czeka wiele nagród, a wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w finałowej gali, która odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki.