Projektor The Freestyle już niebawem w Polsce

Samsung The Freestyle reprezentuje nową kategorię produktów i jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów w zakresie rozrywki, która tym razem wychodzi poza domowy salon. Z tym mobilnym, lekkim projektorem obraz o przekątnej do 100 cali uzyskasz w dowolnym miejscu i na praktycznie każdej powierzchni – szybko i łatwo. The Freestyle już niebawem będzie dostępny w przedsprzedaży Polsce.

Projektor The Freestyle skradł show w strefie Samsung na targach CES 2022 w Las Vegas. Filmy, zdjęcia i animacje wyświetlane na suficie, stole czy camperze rozbudzają wyobraźnię i zachęcają do eksperymentowania i odkrywania nowych zastosowań tego mobilnego urządzenia.

Freestyle w podejściu do rozrywki

Pokój dziecka, sypialnia, kuchnia taras czy kemping to naturalne otoczenie dla tego mobilnego urządzenia. Projektor waży zaledwie 830 g, dzięki czemu z powodzeniem można go przenosić, a także zabierać ze sobą w każdą podróż. Obrotowa,unikatowa podstawa, umożliwia rotację obrazu do 180°, co otwiera przed widzami wiele nowych zastosowań i pozwala przenieść jakościową rozrywkę poza ściany salonu na sufit czy nawet poza mieszkanie.

Projektor wyświetla obraz do 100 cali i to bez konieczności manualnej regulacji. Ta automatyzacja to kolejna z mocnych stron tego niewielkiego urządzenia. Na Automatyczne Dostosowanie Obrazu składa się szereg funkcji i technologii, takich jak Autokorekta Efektu Trapezu, Automatyczne Wyostrzenie, czyli dopasowanie obrazy do koloru i rodzaju powierzchni, a także Automatyczne Poziomowanie. Wszystko to sprawia, że korzystanie z tego projektora jest szybkie i łatwe. Dopełnienie wrażeń wizualnych stanowi mocne audio. Unikatowa okrągła konstrukcja pozwoliła na zastosowanie głośnika 360°, który dostarcza dźwięk wokół projektora.

The Freestyle daje także wolność wyboru, co do sposobu korzystania z treści – można ją wyświetlić z urządzenia mobilnego albo klasycznie, korzystając z funkcji Smart TV na projektorze. Dopracowana została także kwestia zasilania. Za pomocą kabla USB typu C projektor połączymy z powerbankiem, co jest kolejnym potwierdzeniem jego mobilności.

Widzowie, którzy nie mogą się doczekać odkrywania wszystkich tych niecodziennych zastosowań The Freestyle już dziś mogą zarejestrować się na https://www.samsung.com/pl/projectors/the-freestyle/the-freestyle-pre-registration/, aby być na bieżąco z informacjami na temat polskiej przedsprzedaży.