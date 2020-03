Próbny weekend z Predator Hunting Grounds dla subskrybentów PlayStation Plus

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o możliwości przedpremierowego zagrania w Predators: Hunting Grounds. W weekend od 27 do 29 marca, wszyscy użytkownicy z aktywną subskrypcją PlayStation Plus będą mogli spróbować swoich sił w najnowszej strzelance.

Z PS Plus możesz więcej!

Stała subskrypcja to nie tylko darmowe tytuły co miesiąc i wyjątkowe zniżki w ramach programu PlayStation Plus Rewards. Tym razem, aktywni użytkownicy mają wcześniejszy dostęp do gry, której premiera zaplanowana jest na 24 kwietnia. Już w piątek 27 marca, za pośrednictwem PlayStation Store gracze będą mogli pobrać specjalną aplikację Trial i grać w sieci do 29 marca. To okazja, aby spróbować swoich sił w starciu z użytkownikami grającymi na komputerach, ponieważ trial będzie obsługiwać cross – play z komputerami.

Wyjątkowy weekend z Predator: Hunting Grounds!

Każdy z użytkowników będzie musiał dokonać wyboru między graniem jako Predator, lub dołączeniem do 4 osobowej drużyny Fireteam [1]. Podczas weekendowej rozgrywki dostępna będzie jedna mapa z różnymi misjami i celami. Dostępne będzie również zdobywanie specjalnych broni i skórek.

Gęsta dżungla areną zmagań

Ziemia, na której zmierzą się wszyscy zainteresowani, leży daleko w południowoamerykańskich górach. Eksplorując mapę gracze będą mogli poczuć klaustrofobiczne środowisko gęstej dżungli. To gorące, odległe miejsce kryje wrogie siły partyzantów i agentów z projektu Stargazer, czyli dawnego programu rządowego, który obecnie zajmuje się odkrywaniem technologii obcej cywilizacji. Oprócz bezpośredniego pojedynku, zarówno Fireteam jak i Predator będą musieli zmierzyć się z tymi niebezpiecznymi wrogami.

Nadmierna eksploracja tej ukrytej doliny pozwoliła odkryć bogactwo starożytnych ruin znajdujących się nad krętą rzeką. Anomalie występujące w tym miejscy sprawiają, że temperatury są wyższe niż w innych częściach gór, tym samym tworząc idealne miejsce na polowanie dla Predatora.

Grupowe polowanie na Predatora

Jeśli gracz zdecyduje się zostać jednym z członków Fireteam, musi wiedzieć, że dołączy do elitarnej i niezwykle śmiercionośnej jednostki specjalnej. Bezpośrednia walka z Predatorem wymaga sporych umiejętności, ale współpraca z grupą pomaga zlikwidować wroga i wykonać misję. Za każdym razem, gdy gracze wchodzą do dżungli, jedna z wielu misji jest wybierana losowo. Każde z zadań składa się z wielu mniejszych celów, które muszą być zrealizowane, aby dostać się do helikoptera.

W Predator Hounting Grounds są cztery klasy Fireteam, a w trakcie próbnego weekendu będzie można sprawdzić trzy: Assault, Scout i Support. Pierwsza z nich to wszechstronny specjalista z zamiłowaniem do dowodzenia. Scout natomiast jest szybkim, zwinnym żołnierzem, który potrafi pokonywać mapę z dużą prędkością. Support z kolei, jest członkiem Fireteamu, który dzięki zwiększonemu poziomowi zdrowia potrafi przyjąć na siebie bardzo duże obrażenia. Poza wyborem klasy, gracze mogą wybrać broń, która oferuje różne opcje taktyczne. Podczas weekendu próbnego użytkownicy będą mogli korzystać z każdej kategorii broni, m.in. strzelby, karabiny szturmowe czy snajperskie.

Podczas zwiększania poziomu broni w grze będzie można odblokować poprawiające wydajność dodatki takie jak lunety, magazyny i tłumiki. W trakcie rozgrywki, warto pamiętać, że członek Fireteamu ma do dyspozycji atuty, zestawy medyczne, torby z amunicją i inne narzędzia, które okażą się przydatne podczas walki z wrogimi siłami kierowanymi przez AI i Predatorem.

Predator rozpoczyna polowanie

Jeśli gracz zdecyduje się, wskoczyć do dżungli jako Predator, czeka na niego ogromna dawka emocji. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że jest się łowcą, na którego inni mogą polować. Gracze będą mogli wybrać spośród trzech klas: Hunter, Berserker i Scout. Każdy użytkownik będzie mógł spróbować poruszania się po wierzchołkach drzew jako Hunter. Klasa ta jest dobrze zbalansowana i przygotowana na najróżniejsze scenariusze. Jeśli chodzi o personalizację, gracze będą mogli wybrać płeć Predatora, a także rodzaj zbroi, w której drapieżnik będzie się poruszać.

Najbardziej śmiercionośny myśliwy we wszechświecie, ma dostęp do mnóstwa pozaziemskiej technologii i broni. Klasyczny arsenał będzie fundamentem każdego ekwipunku Predatora. Caster Plazmowy do walki na odległość, ostrza nadgarstków do ataków z bliska, tryb podczerwieni do śledzenia ofiary, a także zaawansowane maskowanie do pozostawania w ukryciu. Inne bronie, atuty i sprzęt, takie jak Smart Disc czy Combistick będą dostępne do odblokowania po osiągnięciu przez graczy wyższych poziomów.

Gra dostępna do pobrania w przedsprzedaży za pośrednictwem PlayStation Store pod tym linkiem.

[1] 1-5 graczy w sieci (wymagana subskrypcja PlayStation®Plus)