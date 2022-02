OnePlus Nord CE 2 oficjalnie￼

OnePlus kontynuuje tradycję tworzenia wersji „CE” swoich propozycji z linii Nord – odrobinę słabszych od oryginału, ale za to kuszących wyjątkową ceną. Najnowsza odsłona tej serii, Nord CE 2, została wyposażona w kilka funkcji, których spodziewalibyśmy się jedynie we flagowcach.

Smartfon otrzymał 6,43-calowy ekran AMOLED 1080p z odświeżaniem 90 Hz, którego ciągłość przerywa jedynie umieszczone w lewym górnym rogu wycięcie na kamerkę. Wewnątrz obudowy kryje się procesor MediaTek Dimensity 900, 8 GB pamięci RAM (wersja z 6 GB ma być przeznaczona jedynie na rynek indyjski) oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator Norda CE 2 ma pojemność 4500 mAh, a doładujemy go za pomocą superszybkiego ładowania SuperVOOC 65 W.

Z tyłu urządzenia, znajduje się wypukła wysepka aparatu z trzema „oczkami”: główną kamerką 64 Mp, 8-megapikselowym obiektywem ultraszerokim oraz aparatem makro 2 Mp. Z przodu znajdziemy natomiast kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 Mp. Nord CE 2 obsługuje dwie karty SIM, a jego pamięć wewnętrzną możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Urządzenie działa na Androidzie 11; producent zapowiada, że będzie ono objęte dwiema aktualizacjami systemu operacyjnego. Co ciekawe, telefon został również wyposażony w złącze słuchawkowe.

W Europie, OnePlus Nord CE 2 jest wyceniony na 350 EUR (ok. 1 580 PLN) i będzie dostępny w sklepach od 10 marca. Przedsprzedaż smartfona rozpocznie się natomiast 3 marca.