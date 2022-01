Premiera Matchpoint – Tennis Championships już wiosną

Gry o tenisie ziemnym nie cieszyły się ostatnio dobrą passą. Mamy jednak dobre informacje dla fanów tej dyscypliny – już wkrótce ukaże się Matchpoint – Tennis Championships, produkcja obiecująca wciągającą i realistyczną rozgrywkę u boku prawdziwych sław.

Pierwszy zwiastun gry powinien zaostrzyć apetyt fanów – prezentuje on dopracowany graficznie, dynamiczny mecz na pełnym widzów stadionie. Deweloper, Torus Games, zdecydował się na wykorzystanie autentycznej fizyki piłki tenisowej, jak również zaprogramowanie wirtualnych graczy tak, by zachowywali się jak ci prawdziwi. Ten mechanizm rozgrywki zapewni nam pełną kontrolę nad piłką i pełen realizm gry. Wrażenie to podkreślą licencjonowane stroje i elementy wyposażenia od firm Uniqlo, Nike i Head.

Matchpoint – Tennis Championships obiecuje nam rozbudowany tryb kariery z unikalnym systemem rywalizacji. Podczas naszej drogi na szczyt rankingu, zmierzymy się z największymi sławami tenisowego świata: Daniiłem Miedwiediewem, Casperem Ruudem, Hubertem Hurkaczem, Garbiñe Muguruzą, Madison Keys i wieloma innymi sportowcami. Już w dniu premiery, będziemy mogli rozegrać spotkania z 16 wybitnymi tenisistami. Do dyspozycji otrzymamy także tryby sieciowe, w których zmierzymy się z innymi graczami, oraz rozbudowany system treningowy.

Gra Matchpoint – Tennis Championships wydana zostanie przez Kalypso Media; w Polsce, dystrybutorem tytułu jest Koch Media. Gra trafi do sprzedaży wiosną i będzie dostępna na platformach PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, pecetach oraz Nintendo Switch.