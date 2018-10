Facebook Portal – inteligentny głośnik z ekranem

Informacje o inteligentnym głośniku od Facebooka pojawiają się w mediach już od kilkunastu miesięcy, ale sprzęt został ukończony dopiero niedawno. Portal społecznościowy właśnie zaprezentował Portal. Wyposażony jest on w kamerkę, mikrofony i duży ekran, a jego głównym zastosowaniem będą wideokonferencje.

Facebook Portal dostępny jest w dwóch edycjach: ta mniejsza kosztuje 200 USD (ok. 750 PLN) i jest wyposażona w 10-calowy ekran o rozdzielczości 1 280 x 800. Za większą wersję Portal+ z 15-calowym ekranem 1 920 x 1 080 zapłacimy 400 USD (ok. 1 500 PLN). Droższy głośnik otrzymał także lepszej jakości głośniki i kamerę.

Ta ostatnia jest sercem nowej propozycji Facebooka – Portal ma być wykorzystywany przede wszystkim do wideokonferencji. Podczas rozmowy użytkownik może swobodnie poruszać się po pomieszczeniu, a sztuczna inteligencja w kamerze automatycznie dostosuje kadr i przybliżenie do jego położenia. Wszystkie rozmowy prowadzone za pomocą głośnika mają być szyfrowane – Facebook zapewnia, że ani nagrania audio, ani wideo nie będą w żaden sposób podsłuchiwane, nagrywane ani przechowywane. Za funkcje smart home odpowiedzialna będzie Amazon Alexa; ponadto Portal otrzymał natywne połączenie z Facebookiem i Messengerem oraz dostęp do zawartości AR.

Produkt wzbudził dość mieszane uczucia wśród konsumentów. Po skandalu Cambridge Analytica i niedawnym wycieku danych związanych z błędem funkcji „Wyświetl jako” zaufanie do Facebooka wyraźnie spadło. Nawet zapewnienia, że mikrofony można wyłączyć, a kamerę zasłonić, mogą nie przekonać klientów do zakupu urządzenia. Portal i Portal+ są obecnie dostępne w przedsprzedaży jedynie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Już wkrótce przekonamy się, jak wielu nabywców znajdą one na tym rozległym rynku.