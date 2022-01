TP-Link Archer AX53 – niedrogi router Wi-Fi 6

Szybki i wszechstronny router wcale nie musi kosztować fortuny. Archer AX53 zapewnia użytkownikom wsparcie dla najnowszego standardu Wi-Fi, możliwość inteligentnego dopasowania sieci domowej do naszych potrzeb oraz wiele funkcji dodatkowych.

TP-Link Archer AX53, obiecuje łączną przepustowość sięgającą 2976 Mb/s: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki czterem zintegrowanym antenom, urządzenie może pochwalić się dużym zasięgiem, dodatkowo zwiększonym przez technologię beamformingu – kształtowania wiązki i kierowania jej bezpośrednio w stronę podłączonego urządzenia.

Wsparcie dla kolejnej technologii, OFDMA, umożliwia transmisję wielu pakietów danych do kilku urządzeń jednocześnie, poprawiając przepustowość domowej sieci. Airtime Fairness promuje wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, zapobiegając „zamuleniu” sieci przez starsze sprzęty. Funkcja Smart Connect pozwala natomiast łączyć się urządzeniom z pasmami 2,4 GHz lub 5 GHz w taki sposób, by w pełni wykorzystać zasoby sieci.

Archer AX53 jest prosty w konfiguracji i obsłudze. Aplikacja mobilna Tether automatycznie przygotuje router do pracy, ale do jego obsługi możemy również skorzystać z aplikacji przeglądarkowej lub Amazon Alexy. Do dyspozycji otrzymamy także cztery gigabitowe porty LAN do podłączenia konsol lub komputerów. Router może ponadto pracować w trybie Access Point, jak również jest kompatybilny z TP-Link OneMesh i może być wykorzystany jako jednostka sieci MESH.

TP-Link Archer AX53 jest już dostępny w sprzedaży. Urządzenie kosztuje zaledwie 350 PLN – przy tak bogatym zestawie funkcji, to niezwykle korzystna cena.