Diab(o)lo IV – znamy datę premiery!

Firma Blizzard Entertainment ogłosiła, że Diablo IV – kolejna generacja serii definiującej gatunek – ukaże się w 2023 roku. Blizzard ogłosił również, że Diablo IV pojawi się na konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5, wraz z wersjami na Windows PC, Xbox One i PlayStation 4, z możliwością wspólnej gry i progresji na wszystkich platformach.

W Sanktuarium – krainie od dawna nękanej przez wyniszczające wojny pomiędzy Królestwem Niebios a Płonącymi Piekłami – minęły dziesięciolecia od wydarzeń przedstawionych w Diablo III: Reaper of Souls, ale ów świat nadal nękany jest przez złowrogą, wyniszczającą moc. A teraz Lilit, Córa Nienawiści, odrodziła się w świecie śmiertelników i pragnie ponownie zapanować nad Sanktuarium.

Wraz z barbarzyńcą, czarodziejką, łotrzycą i druidem do walki dołącza legendarna nekromantka, piąta grywalna klasa postaci, która powraca z nowo zaprojektowaną mechaniką nieumarłych. Gracze będą mogli korzystać z Księgi Umarłych. Jest to zupełnie nowa umiejętność pozwalająca zdominować pole bitwy dzięki głębszej niż kiedykolwiek wcześniej mechanice dostosowania swojej armii nieumarłych. Wykorzystujcie w walce agresywnych szkieletowych wojowników, szybko atakujących harcowników, obrońców wyposażonych w miecze i deski lub uzbrojonych w kosy żniwiarzy. Korzystajcie z usług szkieletowych magów stosujących mieszankę zaklęć cienia, zimna i magii ofiarnej. Twórzcie i posyłajcie do walki tankowe kościane golemy, kradnące zdrowie krwawe golemy i szarżujące żelazne golemów. Lub złóżcie swe sługi w ofierze, aby wchłonąć ich moc.

Sanktuarium w Diablo IV jest ogromne, a każdy jego zakątek kryje w sobie wiele możliwości przeżycia przygód. Personalizacja postaci w grze jest bogatsza i bardziej rozbudowana niż kiedykolwiek wcześniej, a gracze mogli dać się ponieść swojej ciekawości i brawurze w ponad 140 podziemiach i dziesiątkach zadań pobocznychw pogoni za zwycięstwem nad siłami Lilit i w poszukiwaniu coraz potężniejszego ekwipunku. Potężni bossowie świata stanowią dodatkowe wyzwanie w całym Sanktuarium, zachęcając graczy do łączenia się w pary z innymi, których napotkają na swojej drodze celem zdobycia przepastnych skarbów. Po raz pierwszy gracze mogą też na zawsze zmienić świat wokół siebie, podbijając i przekształcając mroczne twierdze w przyjazne miejsca.

W Diablo IV nie ma jednej jedynej drogi, którą można by podążać, a gracze mogą zdecydować się na nieliniowy rozwój w dowolny sposób. To otwarte doświadczenie rozciąga się aż do rozgrywki końcowej, gdzie gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności w Podziemiach Koszmarów, rozkoszować się chaosem walki z innymi graczami w specjalnych strefach, rozbudowywać tablice poziomów mistrzowskich, aby dalej rozwijać i dostosowywać swoje postacie poza poziom maksymalny, oraz odszukać Drzewo Szeptów, aby odblokować dalsze cele świata i nagrody oraz zdobyć legendarny ekwipunek.