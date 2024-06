Nowy wzmacniacz sieciowy w ofercie NAD Electronics

Portfolio marki NAD Electronics wzbogaciło się właśnie o nowy wzmacniacz strumieniowy, czyli NAD C700 V2. Ta oparta o ceniony model C700 konstrukcja wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie wydajności i funkcjonalności. Mowa o między innymi zaawansowanym układzie DAC i obsłudze Dolby Digital. Dzięki temu C700 V2 to niezwykle wszechstronne urządzenie, doskonale pasujące do dzisiejszego stylu życia. Wystarczy dodać głośniki, by cieszyć się świetnym brzmieniem.

Istotną zmianą względem poprzedniej generacji jest nowy układ DAC, w który wyposażono NAD-a C700V2. To zaawansowany przetwornik ESS Sabre ES9028, który zapewnia jeszcze bardziej wyrafinowane brzmienie muzyki ze źródeł cyfrowych. To ulepszenie, w połączeniu ze sprawdzoną technologią wzmacniacza NAD HybridDigital UcD, pozwala uzyskać wyższą precyzję i głębię reprodukowanego dźwięku.

Drugą nowością jest dekodowanie dźwięku przestrzennego Dolby Digital. NAD C700 V2 może więc stać się prawdziwym centrum domowej rozrywki – od klasycznych zestawów stereo po 4.1-kanałowy system kina domowego.

Premierowy C700 V2 ma potencjał, by cieszyć doskonałym dźwiękiem nawet w trudnych akustycznie pomieszczeniach. Jest bowiem przystosowany do współpracy z aplikacją Dirac Live. Wystarczy zakupić licencję i podłączyć skalibrowany mikrofon (dostępny oddzielnie), by z poziomu aplikacji Dirac Live precyzyjnie dostroić brzmienie systemu do wymiarów i kształtu pokoju. Co więcej – C700 V2 zapamiętuje do pięciu profili dla różnych miejsc odsłuchu, ustawień surround czy kształtu pomieszczenia.

W urządzeniu takim jak NAD C700 V2 nie mogło zabraknąć szerokiej palety złącz oraz funkcji sieciowych. Projektanci uwzględnili wejście gramofonowe MM z niskim poziomem szumów i korekcją RIAA. Do tego dostępne są między innymi: HDMI eARC, dwukierunkowy Bluetooth z aptX HD, obsługa Apple AirPlay 2 oraz złącze USB typu A. To wszystko znacznie zwiększa możliwość integracji wzmacniacza z rozmaitymi systemami rozrywki.

NAD C700 V2 jest kompatybilny z systemem multiroom BluOS. Zapewnia więc dostęp do ponad dwudziestu serwisów strumieniujących muzykę, setek internetowych radiostacji i lokalnych bibliotek muzycznych. Ponadto wyposażono go w pełne dekodowanie i renderowanie plikow MQA.

Na froncie wzmacniacza C700 V2 umieszczono czytelny, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu sprawdzanie statusu urządzenia jest maksymalnie komfortowe. Podobnie zresztą jak samo sterowanie, do którego można wykorzystać zarówno dołączony do zestawu pilot zdalnego sterowania, jak i aplikację BluOS Controller. Oraz asystentów głosowych, jak Alexa czy Siri.

Wzmacniacz strumieniowy C700 V2 już wkrótce trafi do oferty partnerów handlowych dystrybutora.