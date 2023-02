Powiększ swój bagażnik z Thule

Bagażniki montowane na tyle pojazdu wciąż nie są wystarczająco popularne, a niosą ze sobą wiele zalet. Nie tylko są w stanie przekształcić każde, nawet kompaktowe, miejskie auto w pojazd gotowy na każdą podróż, ale również pozwalają zoptymalizować zasięg samochodu. Potwierdziły to niezależne testy największego szwedzkiego magazynu motoryzacyjnego, „Vi Bilägare”. To wszystko nie blokując dostępu do klasycznego bagażnika.

Marka Thule wprowadza właśnie na rynek nowy, sztywny box bagażowy Thule Arcos, który jak zwykle w przypadku producenta będzie połączeniem wysokiej klasy i funkcjonalności. Dzięki temu, że box montowany jest na haku holowniczym, opory powietrza są minimalne, a dach auta pozostaje wolny i można na nim transportować dodatkowy ładunek. Jest to też świetne rozwiązanie do niektórych aut elektrycznych, w których nie jest możliwe wykorzystanie klasycznych boxów dachowych.

Opływowy, niskoprofilowy kształt Thule Arcos sprawia, że kierowca ma doskonały widok do tyłu (również w lusterku wstecznym), a pakowanie i wypakowywanie bagażu jest łatwe i wygodne. Co więcej – właściwy bagażnik auta również jest łatwo dostępny.

Thule Arcos pozwala na przekształcenie nawet mniejszego samochodu w prawdziwy pojazd wyprawowy, zdolny do transportowania dodatkowego ładunku oraz sprzętu outdoorowego. Sztywna obudowa najwyższej jakości jest odporna na uszkodzenia, stabilna i chroni zawartość przed błotem i wodą.

Thule Arcos dostępny jest w dwóch wersjach – Thule Arcos M (6 599 PLN) ma 300 litrów pojemności, zaś Thule Arcos L (6 799 PLN) – 400 litrów. Oznacza to, że nawet do mniejszej wersji bez problemu zmieści się np. wózek dziecięcy i kilka toreb lub dwie torby na kije do golfa. Jeśli zaś na jakąś podróż potrzebna będzie większa przestrzeń bagażowa, Thule oferuje boxy dachowe o pojemności od 300 do 610 litrów.

Bogata oferta boxów Thule wpisuje się we wszelkie potrzeby – niezależnie od tego, czy użytkownik potrzebuje czegoś na co dzień, wybiera się na dłuższą wycieczkę, czy po prostu chce mieć więcej miejsca na bagaże na weekendowy wypad.