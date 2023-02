Luty 2023, 2/2023

Czy na inteligentnym domu można naprawdę oszczędzić? W lutowym numerze sprawdzam to, przygotowując przegląd gadżetów do dokładnego kontrolowania energii, ogrzewania i oświeltenia. W dzisiejszych czasach przyda się to każdemu. Wyposażania mieszkania nie kończę jednak na tym, bo postanowiłem również zadbać o sen czytelników „T3”. Nie tylko by był zdrowy i wygodny, ale też by… w ogóle był! Zatem od porad dotyczących prozdrowotnych opasek, przez materace, po specjalną technikę zasypiania, zapraszam do wyposażania swoich „śpiulkolotów”!

Kto nie ma problemów z rosnącymi rachunkami i snem, może należeć do elitarnej grupy, która ma szansę jeszcze bardziej uprzyjemnić sobie życie. Jeśli w waszym przypadku „kasa nie gra roli”, poczytajcie o mojej przygodzie z jednym z najbardziej luksusowych obecnie samochodów na rynku, BMW Serii 7.

Jeśli z kolei wolicie przemierzać świat na własnych nogach, często w ekstremalnych warunkach, na pewno zwrócicie uwagę na test porównawczy trzech propozycji naprawdę wypełnionych po brzegi technologiami smartwatchy – Tom Cruise nie powstydziłby się takich czasomierzy w serii Mission: Impossible.

To oczywiście nie koniec, bo na warsztat testowy trafiło wiele interesujących nowości, w tym czytnik Kindle Scribe, który zyskał funkcję notatnika, profesjonalny pad do PS5 od samego Sony czy słuchawki Razer Kraken Kitty V2 Pro, które, cóż, mają swoje za uszami!

