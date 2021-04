Powerstream – bezprzewodowe ładowarki urządzeń Apple od Xtorm

W ofercie firmy Xtorm pojawiła się nowa seria bezprzewodowych ładowarek, zaprojektowanych z myślą o urządzeniach firmy Apple – Xtorm Powerstream. W serii znajdziemy 4 urządzenia, różniące się gabarytami, możliwościami oraz cenami – od minimalistycznej, kompaktowej ładowarki do zegarka Apple Watch, aż po przemyślną, wielofunkcyjną ładowarkę potrafiącą jednocześnie ładować iPhone’a 12, Apple Watch oraz słuchawki AirPods.

Co istotne, wszystkie nowości mogą pochwalić się oficjalnym certyfikatem, potwierdzającym zgodność z produktami Apple oraz obsługą wykorzystywanego przez sprzęt rodem z Cupertino popularnego standardu Qi Wireless.

3w1, czyli pełna wszechstronność

Najbardziej rozbudowanym produktem spośród nowości jest stacja ładująca 3w1 Xtorm XPS101 – pozwalająca jednocześnie ładować akumulatory smartfona iPhone, zegarka iWatch oraz słuchawek Airpods. Co istotne, przemyślny kształt ładowarki sprawia, że ekran zegarka oraz smartfona są cały czas widoczne, możemy więc wygodnie spoglądać na powiadomienia. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić porządek na biurku czy stoliku nocnym – zamiast 3 oddzielnych ładowarek możemy używać tylko 1. Co istotne, Xtorm XPS101 wyróżnia się też stonowanym, stylowym wzornictwem – świetnie więc będzie pasować do nowoczesnego wnętrza.

Urządzenie może ładować smartfona z mocą 5W, 7,5W lub 10W, zaś zegarek i słuchawki – 2,5W. Maksymalna moc portu wyjścia to 15W. Urządzenie mierzy 16,9×13,2×8 cm i waży niespełna 220 g. Do podłączenia go do zewnętrznego zasilacza wykorzystywany jest kabel USB-C/USB-C w stylowym i trwałym oplocie. Cena stacji ładującej 3w1 Xtorm XPS101 to 309 zł.

MagSafe w akcji

Użytkowników poszukujących jednofunkcyjnej ładowarki do nowego iPhone’a powinien z kolei zainteresować model Xtorm XPS102, czyli nowoczesna, szybka ładowarka w pełni zgodna z zastosowanym w najnowszych urządzeniach Apple standardem MagSafe. Urządzenie potrafi ładować ogniwa iPhone’a 12 z mocą 7,5W, zaś zastosowane w nim magnesy są idealnie dopasowane do magnesów w iPhone 12 (i na tyle mocne, by możliwie było używanie smartfona podczas ładowania). Zakończony wtyczką USB-C kabel ładowarki w oplocie ma 1,2 m długość – dość, by móc swobodnie korzystać ze smartfona podczas ładowania. Cena ładowarki to 179 zł.

Pomysłowy patent na ładowanie Apple Watch

Dwie ostatnie nowości – ładowarki Xtorm XCX2121 oraz Xtorm XPS100 – zaprojektowane zostały z myślą o użytkownikach zegarków Apple Watch. Pierwszy z modeli (XCX2121) to klasyczna ładowarka z kablem o długości 1,5 m i mocy 2,5W, idealna do domu czy biura. Druga z nowości (XPS100) to rozwiązanie idealne dla osób, które poszukują produktu o możliwie najmniejszych gabarytach. Urządzenie ma postać niewielkiej „pastylki” ze skórzaną pętlą oraz portem USB-C, który możemy łatwo podłączyć do dowolnego urządzenia z tym złączem: komputera, zasilacza czy powerbanku. Całość mierzy zaledwie 8 x 4 x 1,3 cm! Ceny obu modeli ustalono na 209 zł.

Więcej informacji – w tym pełne specyfikacje wszystkich nowości – znaleźć można na stronie firmy K-Consult (dystrybutora produktów Xtorm).