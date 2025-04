Co to jest podpis kwalifikowany i dlaczego go potrzebujesz?

Wyobraź sobie sytuację, w której zawarcie ważnej umowy, podpisanie deklaracji podatkowej czy udział w przetargu publicznym odbywają się bez konieczności drukowania dokumentów, wizyt w urzędach czy wysyłania papierowych formularzy. Brzmi jak przyszłość? Nic bardziej mylnego – to rzeczywistość, dostępna już dziś dzięki podpisowi kwalifikowanemu. Dzięki niemu dokumenty elektroniczne nabierają tej samej mocy prawnej co tradycyjnie podpisane papierowe wersje.

Czym jest elektroniczny podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany to najbardziej zaawansowana forma podpisu elektronicznego, która posiada dokładnie taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny. Dzięki niemu możesz podpisywać dokumenty cyfrowe z taką samą skutecznością prawną, jakbyś złożył podpis odręczny – a to oznacza, że są one akceptowane przez wszystkie urzędy, firmy i instytucje.

W praktyce wyróżniamy trzy typy podpisów elektronicznych:

Podpis zwykły – np. kliknięcie przycisku „akceptuję” w formularzu online, podpis graficzny w pliku PDF czy e-mail z imieniem i nazwiskiem,

– np. kliknięcie przycisku „akceptuję” w formularzu online, podpis graficzny w pliku PDF czy e-mail z imieniem i nazwiskiem, Podpis zaawansowany – zabezpieczony kryptograficznie, powiązany z konkretną osobą, ale niewystarczający tam, gdzie wymagany jest podpis o pełnej mocy prawnej ,

– zabezpieczony kryptograficznie, powiązany z konkretną osobą, ale , Podpis kwalifikowany – jedyny podpis elektroniczny, który jest równoważny podpisowi odręcznemu i uznawany na terenie całej Unii Europejskiej.

Podpis kwalifikowany oparty jest na specjalnym certyfikacie kwalifikowanym, który wydaje certyfikowany dostawca usług zaufania, po uprzednim potwierdzeniu Twojej tożsamości – najczęściej poprzez wideoweryfikację lub osobistą wizytę w punkcie rejestracyjnym. Dodatkowo podpis ten spełnia wymogi europejskiego rozporządzenia eIDAS, które reguluje stosowanie podpisów elektronicznych w całej UE.

Czy każdy podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany?

Nie, nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem kwalifikowanym – zwykły podpis elektroniczny nie spełnia tak rygorystycznych wymagań, a co za tym idzie, nie ma pełnej równoważności prawnej z podpisem odręcznym.

Tylko podpis kwalifikowany, dzięki precyzyjnej weryfikacji tożsamości osoby podpisującej oraz użyciu specjalnego certyfikatu, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, wiarygodności dokumentów elektronicznych i równoważności z podpisem złożonym odręcznie.

Wymagania i charakterystyczne cechy podpisu kwalifikowanego

Aby podpis elektroniczny został uznany za kwalifikowany i miał pełną moc prawną, musi spełniać rygorystyczne wymagania, które jednocześnie definiują jego najważniejsze cechy. W Polsce podpis kwalifikowany regulowany jest przez europejskie rozporządzenie eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), które określa wymogi techniczne oraz prawne dla podpisów elektronicznych.

Po pierwsze, niezbędny jest certyfikat kwalifikowany, wydawany wyłącznie przez certyfikowanego dostawcę usług zaufania (np. Certum). Takie wymaganie zapewnia pewność identyfikacji – osoba podpisująca dokument jest precyzyjnie i bezbłędnie zweryfikowana, co zapewnia wiarygodność podpisu.

Po drugie, konieczne jest użycie technologii, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i uniemożliwia jakąkolwiek nieautoryzowaną ingerencję w podpisany dokument. Stanowi to gwarancję integralności dokumentu – po podpisaniu dokumentu elektronicznego jakiekolwiek zmiany treści są natychmiast wykrywalne, co gwarantuje nienaruszalność podpisanych informacji.

Po trzecie, podpis kwalifikowany przed wydaniem wymaga przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji tożsamości użytkownika. To sprawia, że podpis kwalifikowany cechuje brak możliwości zaprzeczenia – dzięki dokładnej identyfikacji oraz użyciu certyfikatu kwalifikowanego, taki podpis zapewnia niemożność zakwestionowania faktu podpisania dokumentu przez daną osobę.

Czym podpis kwalifikowany różni się od podpisu zaufanego (Profil Zaufany)?

Podpis kwalifikowany i podpis zaufany (uzyskiwany poprzez Profil Zaufany) są często mylone ze sobą, choć w rzeczywistości różnią się w kilku istotnych aspektach – zarówno w kwestii zastosowań, jak i sposobu ich uzyskania czy użytkowania.

Podpis kwalifikowany:

a) Jest komercyjną usługą, oferowaną przez certyfikowanych dostawców usług zaufania (np. Certum, KIR), którzy potwierdzają tożsamość użytkownika na podstawie precyzyjnych procedur weryfikacyjnych.

b) Ma szerokie zastosowanie, zarówno w sferze biznesowej, administracyjnej, jak i prywatnej, ponieważ jest równoważny podpisowi własnoręcznemu na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS.

c) Umożliwia podpisywanie dowolnych dokumentów elektronicznych, umów, faktur, deklaracji podatkowych, ofert przetargowych, a także wszelkich innych dokumentów wymagających pisemnej formy prawnej.

d) Podpis kwalifikowany nie może zostać zakwestionowany ani odrzucony przez żadną jednostkę lub firmę, nawet prywatną — jest uniwersalnie i prawnie równoważny z odręcznym podpisem.

Podpis zaufany (Profil Zaufany):

a) Jest bezpłatnym rozwiązaniem, dostępnym dla każdego obywatela Polski, zarządzanym przez państwo (konkretnie przez Ministerstwo Cyfryzacji).

b) Służy głównie do kontaktu z administracją publiczną – pozwala podpisywać dokumenty składane drogą elektroniczną w urzędach (np. składanie wniosków urzędowych, PIT-ów, deklaracji ZUS, wniosków o dowód osobisty czy rejestrację pojazdu).

c) Ma ograniczony zakres zastosowania – nie jest powszechnie stosowany do podpisywania dokumentów biznesowych lub umów między firmami, ponieważ nie jest domyślnie akceptowany przez wszystkie instytucje prywatne.

d) Wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego, który można założyć online (przez bankowość elektroniczną) lub stacjonarnie w punktach potwierdzających tożsamość (urzędy, placówki Poczty Polskiej, banki).

e) Każde podpisanie dokumentu wymaga zalogowania na Profil Zaufany, co czyni go mało wygodnym.

Podsumowując, podpis kwalifikowany jest uniwersalnym rozwiązaniem dla osób prywatnych oraz firm, które potrzebują wszechstronnego, silnego prawnie podpisu elektronicznego. To elektroniczne przedłużenie Twojej dłoni i jest równoważne ze złożeniem podpisu ręcznie.

Zastosowanie podpisu kwalifikowanego – kiedy warto z niego korzystać?

Podpis kwalifikowany dzięki pełnej mocy prawnej i uznaniu zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne, ma szerokie zastosowanie w różnych obszarach życia zawodowego oraz prywatnego. W wielu sytuacjach jest to wręcz niezbędne narzędzie, przewyższające możliwości innych form podpisu elektronicznego – takich jak Profil Zaufany czy zwykły podpis elektroniczny.

Zawieranie umów biznesowych online

Podpis kwalifikowany umożliwia zawieranie dowolnych umów elektronicznie (np. umów handlowych, leasingowych, kredytowych, partnerskich). Profil Zaufany nie ma zastosowania w obrocie prywatnym między firmami, a zwykły podpis elektroniczny może być niewystarczający ze względu na brak jednoznacznej identyfikacji i pełnej pewności prawnej.

Dokumenty księgowe i kadrowe w firmach

Dzięki podpisowi kwalifikowanemu możliwe jest podpisywanie faktur elektronicznych, dokumentów kadrowych (np. umów o pracę, świadectw pracy), deklaracji ZUS czy PIT. Wiele dokumentów finansowych i kadrowych musi być opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ponieważ zwykły podpis elektroniczny często nie jest akceptowany przez instytucje kontrolujące, jak np. ZUS czy Urząd Skarbowy.

Przetargi, oferty publiczne oraz postępowania administracyjne

Udział w elektronicznych przetargach publicznych oraz składanie ofert wymagają niemal zawsze użycia podpisu kwalifikowanego. Podpis zaufany ma ograniczone zastosowanie jedynie w wybranych procedurach administracyjnych skierowanych do osób fizycznych, natomiast firmy czy przedsiębiorcy startujący w przetargach zawsze muszą posiadać podpis kwalifikowany.

Kontakt z administracją publiczną

Składanie wniosków, pism urzędowych oraz deklaracji podatkowych do urzędów można realizować również za pomocą Profilu Zaufanego. Jednakże podpis kwalifikowany daje szersze możliwości, ponieważ jest akceptowany przez wszystkie instytucje publiczne bez wyjątku, także w przypadku skomplikowanych procedur wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa i pełnej zgodności z wymogami prawnymi.

Wymiana dokumentów z zagranicznymi kontrahentami oraz instytucjami w UE

Dzięki standaryzacji na poziomie europejskim podpis kwalifikowany jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej na równi z podpisem odręcznym. W przypadku Profilu Zaufanego nie ma takiego międzynarodowego uznania – jest to rozwiązanie krajowe (ograniczone wyłącznie do Polski), podobnie jak podstawowy podpis elektroniczny.

Podpisywanie pełnomocnictw oraz dokumentów notarialnych

W przypadku wielu ważnych dokumentów (np. pełnomocnictwa, dokumenty związane z reprezentacją spółek, dokumenty notarialne czy korporacyjne) wymagany jest podpis kwalifikowany ze względu na absolutną pewność tożsamości osoby podpisującej, której nie zapewnia zwykły podpis elektroniczny czy Profil Zaufany.

Jak widzisz, podpis kwalifikowany to uniwersalne, niezawodne narzędzie, które nie tylko ułatwia codzienną pracę w firmie oraz kontakty z instytucjami publicznymi, ale także zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz pewność akceptacji w sytuacjach wymagających szczególnej mocy prawnej dokumentów. W wielu sytuacjach właśnie to rozwiązanie stanowi jedyną prawnie wiążącą formę podpisu elektronicznego, zdecydowanie przewyższając Profil Zaufany czy inne formy podpisów elektronicznych.

Jak wygląda korzystanie z podpisu kwalifikowanego w praktyce?

W praktyce korzystanie z podpisu kwalifikowanego może wyglądać na dwa różne sposoby, zależnie od tego, czy korzystasz z tradycyjnego rozwiązania opartego o fizyczną kartę kryptograficzną, czy też wybierasz bardziej nowoczesny podpis mobilny, taki jak np. podpis kwalifikowany SimplySign.

Tradycyjny podpis kwalifikowany na karcie z czytnikiem

W klasycznej formie podpis kwalifikowany przechowywany jest na specjalnej, fizycznej karcie kryptograficznej, przypominającej kartę bankową. Aby z niego skorzystać:

Potrzebujesz karty kryptograficznej oraz specjalnego czytnika USB podłączonego do komputera lub terminala podpisującego.

karty kryptograficznej oraz specjalnego czytnika USB podłączonego do komputera lub terminala podpisującego. Korzystanie jest możliwe tylko na urządzeniu, do którego podłączony jest czytnik karty.

jest możliwe tylko na urządzeniu, do którego podłączony jest czytnik karty. Podpisywanie dokumentu odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania, które komunikuje się z kartą poprzez czytnik. Aby podpisać dokument, musisz umieścić kartę w czytniku, uruchomić oprogramowanie, wybrać plik do podpisania, potwierdzić podpisanie dokumentu specjalnym kodem PIN przypisanym do karty, a następnie zapisać podpisany dokument.

odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania, które komunikuje się z kartą poprzez czytnik. Aby podpisać dokument, musisz umieścić kartę w czytniku, uruchomić oprogramowanie, wybrać plik do podpisania, potwierdzić podpisanie dokumentu specjalnym kodem PIN przypisanym do karty, a następnie zapisać podpisany dokument. Mobilność jest ograniczona – zawsze musisz mieć przy sobie kartę oraz czytnik, a podpisanie dokumentu wymaga dostępu do komputera.

Taki tradycyjny sposób korzystania z podpisu kwalifikowanego jest bezpieczny i szeroko stosowany, ale ogranicza wygodę i elastyczność użytkownika.

Mobilny podpis kwalifikowany, np. SimplySign w LH.pl (rozwiązanie nowoczesne)

SimplySign, nowoczesna forma mobilnego podpisu kwalifikowanego oferowana m.in. przez LH.pl, znacząco różni się od klasycznego podejścia opartego na kartach i czytnikach:

Nie wymaga fizycznej karty ani czytnika – podpis przechowywany jest w chmurze, a dostęp do niego jest możliwy z poziomu bezpiecznej aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) bądź komputerze.

– podpis przechowywany jest w chmurze, a dostęp do niego jest możliwy z poziomu bezpiecznej aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) bądź komputerze. Dostępność jest znacznie szersza – możesz podpisać dokument w dowolnym miejscu, korzystając z telefonu, tabletu lub komputera z dostępem do internetu.

jest znacznie szersza – możesz podpisać dokument w dowolnym miejscu, korzystając z telefonu, tabletu lub komputera z dostępem do internetu. Podpisywanie dokumentu jest niezwykle proste: wystarczy otworzyć aplikację mobilną lub desktopową SimplySign, wskazać dokument, który chcesz podpisać, a następnie zatwierdzić operację za pomocą kodu PIN lub specjalnego hasła. Proces trwa dosłownie chwilę.

jest niezwykle proste: wystarczy otworzyć aplikację mobilną lub desktopową SimplySign, wskazać dokument, który chcesz podpisać, a następnie zatwierdzić operację za pomocą kodu PIN lub specjalnego hasła. Proces trwa dosłownie chwilę. Mobilność i wygoda użytkowania są tu ogromną zaletą, szczególnie dla osób często podróżujących, pracujących zdalnie lub wymagających błyskawicznego dostępu do podpisu kwalifikowanego bez konieczności posiadania przy sobie dodatkowego sprzętu.

Chociaż oba rozwiązania mają swoje miejsce na rynku, to właśnie nowoczesne mobilne podpisy kwalifikowane, takie jak SimplySign, zyskują coraz większą popularność dzięki wygodzie, mobilności oraz prostocie obsługi. W przeciwieństwie do tradycyjnych podpisów na kartach, SimplySign daje możliwość pełnoprawnego podpisywania dokumentów wszędzie tam, gdzie potrzebujesz – bez ograniczeń i dodatkowego sprzętu.

Jak wygląda procedura wydania podpisu kwalifikowanego?

Jeśli dotarłeś do tego miejsca, prawdopodobnie zastanawiasz się, jak w praktyce zdobyć podpis kwalifikowany, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Proces ten jest prosty, choć wymaga przejścia kilku obowiązkowych etapów, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego.

Wybór odpowiedniego dostawcy usług zaufania

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybór dostawcy podpisu kwalifikowanego. W Polsce dostępnych jest kilku certyfikowanych dostawców, takich jak Certum, KIR, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Przy wyborze warto zwrócić uwagę na:

Rodzaj podpisu (klasyczny na karcie kryptograficznej vs. mobilny dostępny w aplikacji),

(klasyczny na karcie kryptograficznej vs. mobilny dostępny w aplikacji), Sposób przechowywania (tradycyjne rozwiązanie z kartą i czytnikiem lub wygoda mobilnego rozwiązania),

(tradycyjne rozwiązanie z kartą i czytnikiem lub wygoda mobilnego rozwiązania), Łatwość użytkowania i dostępność wsparcia technicznego,

i dostępność wsparcia technicznego, Kompatybilność z Twoimi urządzeniami i systemem operacyjnym,

Weryfikacja tożsamości

Kolejnym krokiem zawsze jest weryfikacja Twojej tożsamości. W zależności od typu zamówionego podpisu i dostawcy możesz to zrobić na dwa sposoby:

Tradycyjnie – podczas wizyty w placówce dostawcy lub w specjalnych punktach potwierdzania tożsamości.

– podczas wizyty w placówce dostawcy lub w specjalnych punktach potwierdzania tożsamości. Online – przez wideokonferencję z konsultantem. Ten sposób jest szczególnie wygodny, gdyż pozwala na przeprowadzenie całej procedury bez konieczności wychodzenia z domu czy biura. Taki rodzaj weryfikacji jest dostępny tylko dla nowoczesnych, mobilnych podpisów takich jak mobilny podpis kwalifikowany SimplySign w LH.pl.

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego

Po potwierdzeniu Twojej tożsamości dostawca usług zaufania generuje specjalny certyfikat kwalifikowany przypisany bezpośrednio do Ciebie. W przypadku tradycyjnego rozwiązania otrzymujesz fizyczną kartę kryptograficzną, natomiast przy mobilnym rozwiązaniu certyfikat dostępny jest w aplikacji mobilnej lub desktopowej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze podpisu kwalifikowanego?

Decyzja o zakupie podpisu kwalifikowanego to pierwszy krok do uproszczenia życia zawodowego i osobistego. Zanim jednak wybierzesz konkretną ofertę, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które zagwarantują Ci nie tylko wygodę użytkowania, ale także najwyższe bezpieczeństwo oraz zgodność z wymogami prawnymi.

Co ważne, podczas rejestracji podpisu kwalifikowanego konieczna będzie weryfikacja tożsamości, a ta nie zawsze jest przeprowadzana bezpośrednio przez dostawcę certyfikatu kwalifikowanego. Większość z podmiotów wydających podpisy kwalifikowane korzysta z usług swoich certyfikowanych partnerów, którzy wykonują procedury związane z weryfikacją użytkowników. Można to porównać do zakupu domeny internetowej – domeny polskie są zawsze rejestrowane w NASK-u jako centralnym rejestrze, jednak ich zakup, obsługę techniczną i formalną zapewniają rejestratorzy domen, czyli firmy, w których dokonujemy zakupu.

Wybierając podpis kwalifikowany, warto dokładnie przeanalizować dostępne na rynku oferty pod kątem dostawców i partnerów, którzy:

gwarantują nowoczesną formę podpisu kwalifikowanego – szczególnie rekomendujemy podpis kwalifikowany w formie mobilnej, zapewniającej największą wygodę i możliwość podpisywania dokumentów z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji na komputerze lub w smartfonie,

– szczególnie rekomendujemy podpis kwalifikowany w formie mobilnej, zapewniającej największą wygodę i możliwość podpisywania dokumentów z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji na komputerze lub w smartfonie, zapewniają komfortową metodę weryfikacji – najlepiej za pomocą wygodnej wideorozmowy, którą przeprowadzisz w domu lub biurze, bez konieczności wizyty w punkcie stacjonarnym,

– najlepiej za pomocą wygodnej wideorozmowy, którą przeprowadzisz w domu lub biurze, bez konieczności wizyty w punkcie stacjonarnym, są oficjalnym, certyfikowanym partnerem uznanego dostawcy podpisów kwalifikowanych (np. Certum), dzięki czemu otrzymasz podpis kwalifikowany od renomowanego dostawcy certyfikatów.

W efekcie cały proces uzyskania podpisu kwalifikowanego przebiega znacznie szybciej, sprawniej i bez zbędnych formalności, a Ty zyskujesz pewność kompleksowej obsługi w ramach jednej firmy.

SimplySign w LH.pl – nowoczesny podpis kwalifikowany, który spełnia wszystkie wymagania

Jeśli szukasz rozwiązania, które spełnia wszystkie wymienione wcześniej kryteria – od mobilności i wygody, przez bezpieczną wideoweryfikację, aż po kompleksową obsługę w jednym miejscu – podpis kwalifikowany SimplySign w ofercie LH.pl będzie naturalnym wyborem.

Dlaczego? Bo LH.pl:

Oferuje nowoczesny, mobilny podpis kwalifikowany SimplySign , który nie wymaga karty ani czytnika – wystarczy aplikacja na komputerze, smartfonie lub tablecie,

, który nie wymaga karty ani czytnika – wystarczy aplikacja na komputerze, smartfonie lub tablecie, Zapewnia wygodną weryfikację tożsamości online – przez wideorozmowę z konsultantem na platformie Microsoft Teams, bez wychodzenia z domu i bez stresu,

– przez wideorozmowę z konsultantem na platformie Microsoft Teams, bez wychodzenia z domu i bez stresu, Jest certyfikowanym partnerem renomowanego dostawcy Certum – co gwarantuje zgodność podpisu z obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce i całej UE,

– co gwarantuje zgodność podpisu z obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce i całej UE, Realizuje cały proces w jednym miejscu – od zakupu i weryfikacji, przez aktywację podpisu, aż po wsparcie przy uruchomieniu.

Jeśli zależy Ci na prostocie, mobilności i bezpieczeństwie, a jednocześnie chcesz mieć wszystko załatwione w jednym miejscu – SimplySign w LH.pl to rozwiązanie, które śmiało możemy polecić.

Jak zakupić podpis kwalifikowany SimplySign w LH.pl?

Zakup podpisu kwalifikowanego SimplySign w LH.pl to proces, który w całości przeprowadzisz online – bez wychodzenia z domu czy biura. Cała procedura została uproszczona do minimum i składa się z kilku prostych kroków:

Wejdź na stronę LH.pl i złóż zamówienie

Przejdź do oferty na podpis kwalifikowany w LH.pl i wybierz opcję zakupu podpisu SimplySign. Wypełnij formularz zamówienia i wybierz dogodny dla siebie pakiet. Umów się na wideoweryfikację

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzymasz link do krótkiego formularza w panelu klienta, za pomocą którego możesz wybrać wolny termin wideoweryfikacji. Spotkanie odbywa się online (np. przez Microsoft Teams lub inny komunikator), bez konieczności wizyty w punkcie stacjonarnym. Przejdź proces weryfikacji tożsamości z pomocą konsultanta

O umówionej godzinie dołącz do wideorozmowy, w trakcie której potwierdzisz swoją tożsamość. Konsultant przeprowadzi Cię przez wszystkie niezbędne etapy – cały proces trwa nieco ponad 20 minut. Odbierz dane dostępowe i pobierz aplikację SimplySign

Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz dane do aktywacji podpisu oraz instrukcję instalacji aplikacji SimplySign. Aplikację możesz zainstalować na komputerze (Windows, macOS, Linux) lub urządzeniu mobilnym (Android, iOS). Gotowe – możesz podpisywać dokumenty!

Po aktywacji możesz natychmiast korzystać z podpisu kwalifikowanego w dowolnym miejscu i czasie, bez żadnych dodatkowych urządzeń.

Dzięki kompleksowej obsłudze i pełnemu wsparciu technicznemu ze strony LH.pl proces zakupu i uruchomienia podpisu SimplySign jest prosty, szybki i całkowicie zdalny. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w firmach, jak i u klientów indywidualnych, którzy oczekują wygody i pełnej mocy prawnej podpisywanych dokumentów.

Podsumowanie

Podpis kwalifikowany to nie tylko wymóg formalny w wielu procesach administracyjnych i biznesowych – to przede wszystkim narzędzie, które realnie upraszcza codzienne życie zawodowe i prywatne. Dzięki niemu podpisywanie dokumentów zyskuje nowy wymiar: cyfrowy, szybki i w pełni bezpieczny. W przeciwieństwie do zwykłych podpisów elektronicznych czy podpisu zaufanego (Profilu Zaufanego), podpis kwalifikowany posiada taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny i jest uznawany zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Z perspektywy użytkownika najwygodniejszym, najbardziej elastycznym i zgodnym z obecnymi realiami cyfrowego świata rozwiązaniem jest mobilny podpis kwalifikowany, który można obsługiwać z poziomu smartfona czy komputera – bez konieczności posiadania czytnika czy karty.

Wybierając podpis kwalifikowany, warto zwrócić uwagę na to, kto przeprowadza weryfikację tożsamości, z jakim dostawcą współpracuje dany partner oraz czy całą procedurę – od zakupu po aktywację i wsparcie – można zrealizować w jednym miejscu. Jeśli szukasz podpisu kwalifikowanego, który po prostu działa i nie komplikuje życia – SimplySign w LH.pl to wybór, którego nie pożałujesz.