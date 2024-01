Budżetowy smartfon w 2024 roku?

Rynek smartfonów przyprawia o zawrót głowy, a zakup nowego modelu może być trudny, o ile nie mamy sprecyzowanych potrzeb i szukamy budżetowego urządzenia. Należy jednak podkreślić, że najniższa półka to także telefony, które są dobrze zaprojektowane i oferują wydajną pracę przez kilka sezonów. Aby przybliżyć ten segment, prześledziliśmy ofertę firmy OPPO, w której znajduje się kilka modeli wartych uwagi, jak na przykład najnowszy przedstawiciel serii A – OPPO A79 5G

Firma OPPO jest globalną marką produkującą smartfony, ale także tablety i mobilne akcesoria – słuchawki bezprzewodowe, opaski sportowe, czy smartwatche. Na polskim rynku obecna jest od 2019 roku i rozpoznawana przez ponad 70% polskich konsumentów. Użytkownicy doceniają nowoczesne wzornictwo marki oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w produktach, np. procesory, szybkie ładowanie czy doskonałe aparaty. Projektantom i konstruktorom OPPO przyświeca idea tworzenia trwałych i wygodnych podczas użytkowania smartfonów, ale nie pomijają designu i funkcjonalności telefonu. Jednym słowem przygotowują wysokiej jakości urządzenia w przystępnej cenie.

OPPO A38

W ofercie OPPO serią, na którą powinny zwrócić uwagę osoby, ceniące sobie bardzo atrakcyjną cenę, przy zachowaniu najlepszych możliwych w niej rozwiązań, jest ta oznaczona literą A. Należy podkreślić, że w 2023 roku została ona rozszerzona o pięć kolejnych modeli, których ceny nie przekraczają 1 000 PLN – OPPO A38, OPPO A58, OPPO A78, OPPO A98 5G oraz smartfon OPPO A79 5G, który swoją premierę miał pod koniec ubiegłego roku. Cechą wspólną smartfonów z serii A są wydajność i pojemna bateria z technologią szybkiego ładowania SUPERVOOC. Telefony te wyróżnia smukły i elegancki design, a także dobrej jakości wyświetlacz oraz autorski system ColorOS. Wszystko po to, aby właściciel telefonu OPPO otrzymał dobrze wyglądające, funkcjonalne urządzenie, które będzie mu służyć przez kilka lat.

OPPO A58

Najnowszą propozycją OPPO w tym segmencie jest model A79 5G. Smartfon ten ma wbudowany moduł 5G i z powodzeniem może korzystać ze wszystkich pasm polskich operatorów. Warto zaznaczyć, że firma OPPO jest pionierem we wdrażaniu rozwiązań opartych o 5G. Demonstruje realne wykorzystanie tej technologii przez konsumentów i przedstawiła pierwsze w Europie, dostępne komercyjnie urządzenie, które w pełni korzysta z sieci 5G.

Podobnie jak poprzednie modele z serii A, OPPO A79 5G charakteryzuje smukła konstrukcja – waga to 193 g, grubość w przypadku wersji czarnej (Mystery Black) wynosi 7,99 mm, natomiast fioletowej (Dazzling Purple) 8,04 mm. Co więcej, na obudowie smartfona nie pozostają widoczne odciski palców, a norma wodoszczelności IPX4 chroni telefon przed skutkami zachlapania. Smartfon wyposażony jest w superjasny 6,72-calowy ekran FHD+, który może osiągnąć jasność do 680 nitów, dzięki czemu możemy przeglądać treści nawet przy mocnym świetle. Przyjazna naszemu wzrokowi jest także technologia Całodniowego Komfortu Oczu, która zapewnia stałą ich ochronę podczas codziennego korzystania. Uzupełnienie doskonałego obrazu podczas oglądania filmów czy grania stanowią dźwięki płynące z podwójnych głośników stereo. To one są także odpowiedzialne za czyste brzmienie podczas rozmów telefonicznych, a Tryb Ultragłośności umożliwi zwiększenie jej nawet o 300%, co będzie szczególnie przydatne w głośnych miejscach, np. na lotnisku czy dworcu kolejowym, a także na ruchliwej ulicy.

OPPO A78

Miłośnicy fotografii mobilnej docenią wyposażenie nowego OPPO A79 5G. Na pokładzie mamy dwa obiektywy: główny 50 Mp oraz dodatkowy 2 Mp. Z przodu umieszczono natomiast aparat do selfie 8 Mp. Znajdziemy również znane z wcześniejszych modeli funkcje kreatywne – Selfie HDR czy Upiększanie AI. Ta ostatnia pozwala robić wysokiej jakości zdjęcia portretowe, wyróżniające się szczegółowością i bogactwem kolorów.

OPPO A79 5G pracuje pod kontrolą procesora MediaTek Dimenisty 6020 i to on zapewnia doskonałą wydajność i energooszczędność. A jeśli jesteśmy już przy energii, to najnowszy telefon OPPO ma pojemną baterię 5 000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W. To rozwiązanie pozwala na naładowanie urządzenia do 51% w 30 minut. Z kolei szybkie, 5-minutowe podłączenie do prądu, pozwoli na 2,6 godziny rozmów. Inżynierowie OPPO opracowali także tryb intensywnego oszczędzania baterii oraz Inteligentne ładowanie nocne, dzięki którym właściciel telefonu nie musi się martwić o żywotność baterii. Smartfon jest dostępny w konfiguracji 8 GB RAM + 256 GB ROM. Istnieje możliwość wirtualnego zwiększenia pamięci RAM o maksymalnie kolejne 8 GB. Bardzo ważną informacją z punktu widzenia konsumenta jest 3-letnie wsparcie bezpieczeństwa i oprogramowania (3+3 lata).

OPPO A79 5G

Nie można zapomnieć o autorskim oprogramowaniu OPPO. Model A79 5G debiutuje na polskim rynku z systemem ColorOS 13, który został zaprojektowany z myślą o większej wygodzie i prywatności użytkowników. Jedną z funkcji, którą warto wspomnieć jest Autopikselizacja. Pozwala ona jednym kliknięciem na zamazanie nazwy konwersacji oraz pseudonimu czy zdjęcia osoby, z którą rozmawiamy.

Smartfon spełniający wszystkie wymagania właściciela wcale nie musi kosztować fortuny i udowadnia to firma OPPO. W swojej ofercie ma budżetowe, dobrze wyposażone modele, oferujące najnowsze technologie, w tym 5G. Projektanci nie zapominają o wyjątkowym wyglądzie i kolorystyce, wyróżniających telefony OPPO na tle konkurencji. Jeśli zatem w 2024 roku marzy wam się nowoczesny telefon, który nie zrujnuje budżetu, warto zerknąć do oferty OPPO, a zwłaszcza zaznajomić się z modelami z serii A.

