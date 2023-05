Polska gra Railbound wśród finalistów Apple Design Awards 2023

Aplikacja Railbound, stworzona przez łódzkie studio deweloperskie Afterburn, znalazła się w gronie finalistów Apple Design Awards w kategorii Interaction. Zwycięzców poznamy już 5 czerwca podczas tegorocznej konferencji Apple Worldwide Developers Conference WWDC23.

Nagrody Apple Design Awards przyznawane są za wybitne osiągnięcia w zakresie innowacji, pomysłowości i rozwiązań technologicznych w projektowaniu aplikacji i gier. Nominowane aplikacje w kategorii Interaction wyróżnia intuicyjny interfejs i łatwe sterowanie, które są idealnie dopasowane do ich platformy.

Afterburn to małe studio deweloperskie z Łodzi, które od 2018 roku tworzy relaksujące, cyfrowe łamigłówki. Ich najnowsza produkcja, Railbound, to sympatyczna gra logiczna o parze psów, które podróżują po świecie, naprawiając połączenia kolejowe. Gracze łączą i przecinają połączenia kolejowe w różnych krajobrazach, by pomóc wszystkim dotrzeć do domu, rozwiązując ponad 200 łamigłówek – od łagodnych podjazdów po skomplikowane skrzyżowania.

Aktualna nominacja do Apple Design Awards to nie pierwszy międzynarodowy sukces łódzkiego studia. Poprzednie tytuły Afterburn, Golf Peaks oraz inbento, otrzymały wyróżnienie gry dnia (Game of the Day) w App Store. „Mamy nadzieję, że konferencja WWDC23 będzie dla nas kolejnym ważnym momentem, który zmotywuje nas do dalszego rozwoju jako twórców gier” – mówi Łukasz Spierewka, współzałożyciel Afterburn.