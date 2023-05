Columbia Heritage i Icons SS23: legendarne modele z archiwów Columbia w nowym, współczesnym wydaniu

Columbia to znana na całym świecie marka odzieży sportowej i outdoorowej z bogatym archiwum kultowych ubrań, butów i akcesoriów, których odświeżone wersje regularnie powracają we współczesnych kolekcjach. Te klasyczne, ponadczasowe style są szczególnie popularne wśród fanów aktywnego życia w mieście, doceniających jakość, oryginalność i autentyczność marki Columbia oraz sportowy look.

Kolekcje Columbia Icons i Heritage to nie tylko ciekawa stylistyka. Odzież wykorzystuje także nagradzane technologie – jak Omni-Shield, która stanowi barierę zarówno dla wody, jak i dla zanieczyszczeń, pozwalając dłużej cieszyć się czystymi ubraniami. Materiały z technologią Omni-Shield zostały powleczone warstwą odporną na działanie czynników zewnętrznych aż do temperatury 76 st.C. Warstwa ta zabezpiecza również przed niepożądanym zabarwieniem tkaniny. Odzież z technologią Omni-Shield schnie 3 do 5 razy szybciej, ponieważ nie magazynuje wilgoci tak jak tradycyjne tkaniny.

Kolekcja Icons i Heritage czerpią inspiracje z pastelowej kolorystyki doliny rzeki Deschutes w Oregonie, która jest otoczona dzikimi krajobrazami. To obszar, który oferuje wspaniałe możliwości aktywnego spędzania czasu: od wędkarstwa, poprzez trekking po malowniczych szlakach, aż po rafting.

W skład kolekcji wchodzą między innymi lekkie kurtki i stylowe wiatrówki, wodoodporne poncho, polary, kamizelki, szorty, spodnie i czapki. Wiele nich można spakować do zintegrowanej wewnętrznej kieszeni i zabrać ze sobą podczas wyjścia do miasta. W ramach kolekcji dostępne są również akcesoria w postaci nerek i plecaków.

Kolekcje Columbia Icons & Heritage są dostępne w sklepie Sneakerstudio.pl