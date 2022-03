Polk Audio prezentuje soundbar MagniFi Mini AX￼

Nie wszyscy możemy sobie pozwolić na ogromny system dźwięku surround – w wielu nowoczesnych domach, po prostu nie ma na to miejsca. Z pomocą przychodzi nam MagniFi Mini AX, w którego niewielkiej obudowie kryje się wsparcie dla najważniejszych technologii dźwięku przestrzennego.

Soundbar MagniFi Mini AX ma zaledwie 37 cm szerokości, co oznacza, że zmieści się na każdej półce pod telewizor, nawet takiej dostosowanej do urządzenia o niewielkiej przekątnej. Mimo kompaktowej budowy, w jego wnętrzu kryje się układ pięciu przetworników wykorzystujących autorską technologię SDA: poszerza ona i pogłębia scenę dźwiękową. W połączeniu ze wsparciem dla Dolby Atmos i DTS:X, pozwala to stworzyć realistyczne, przestrzenne udźwiękowienie podczas oglądania filmów i seriali. W razie potrzeby, skorzystamy także z opatentowanej funkcji VoiceAdjust, która podkreśla wokale i kwestie dialogowe bez zwiększania ogólnego poziomu głośności.

W zestawie z soundbarem, otrzymamy również potężny, bezprzewodowy subwoofer. Poziom basów możemy dostosować do naszych preferencji dzięki technologii Bass Adjust. Jeśli lubimy oglądać filmy, gdy reszta domowników pójdzie spać, do dyspozycji otrzymamy natomiast dedykowany tryb nocny. Automatycznie zwiększa on głośność dialogów i obniża poziom basu, przez co możemy cieszyć się kinowym dźwiękiem bez przeszkadzania innym.

MagniFi Mini AX zaskakuje liczbą dostępnych złączy, od popularnego standardu eARC po wejście optyczne i AUX. Ponadto, sprzęt jest kompatybilny z Apple AirPlay 2, Google Chromecast i Spotify Connect, dzięki czemu może być również wykorzystywany jako element systemu audio. Soundbar potrafi również łączyć się z urządzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth. Niezależnie od źródła muzyki, możemy skorzystać z unikatowego trybu dźwięku 3D, który zamienia sygnał stereo w trójwymiarowe, sugestywne doznanie. Funkcja ta jest dostępna również w połączeniu ze standardowymi ścieżkami dźwiękowymi.

Polk Audio MagniFi Mini AX jest już dostępny w sprzedaży. W polskiej dystrybucji, zapłacimy za niego 2 200 PLN.