Kawasaki opracowało… robotyczną kozę￼

Japońska marka Kawasaki ma na koncie mnóstwo kultowych modeli motocykli. Teraz jej oferta wzbogaciła się o nieco inny pojazd – robotyczną kozę Bex, stworzoną do poruszania się po różnych rodzajach nawierzchni.

Charakterystyczny design robota Bex jest inspirowany koziorożcami – eurazjatyckimi dzikimi kozami o zakrzywionych rogach, które u samców dorastają nawet do metra długości. Wersja od Kawasaki została wyposażona w zginające się nogi z kółkami zamocowanymi na kolanach. Dzięki temu, urządzenie potrafi poruszać się zarówno powolnym, statecznym ruchem kroczącym, pokonując nierówności terenu, jak i szybko sunąć po płaskiej nawierzchni. Robot potrafi przenieść na swoim grzbiecie do 100 kg; podczas prezentacji, był on zresztą ujeżdżany przez jednego z pracowników firmy.

Bex to efekt wieloletnich prac nad użytkowym robotem kroczącym – Kawasaki rozpoczęło je w 2015 roku. Jak zaznaczają przedstawiciele marki, urządzenie ma być docelowo wykorzystywane do zdalnego patrolowania zakładów produkcyjnych, na przykład w nocy lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Górna część sprzętu może być dostosowana do preferencji każdego klienta, więc nie będzie on skazany na zakup robotycznej kozy – chociaż trzeba przyznać, że wygląda ona naprawdę majestatycznie.