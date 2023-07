Stal szlachetna dla zuchwałych

Zegarek jest dopełnieniem każdej stylizacji, wyrażając nastrój i podkreślając styl życia. Odważny, pewny siebie i zuchwały – taki jest najnowszy Swatch Big Bold Irony i… tego lata nie przejdziecie obok niego obojętnie.

Seria Swatch Big Bold zadebiutowała w 2019 roku i podkreślała miejski styl, odwagę i podążanie za modowymi trendami właścicieli. Projektanci Swatch postawili na bardzo wyrazistą i widoczną, okrągłą kopertę o średnicy 47 mm. W DNA Swatch Big Bold wpisały się łamanie zasad zwyczajności i emanowanie zdecydowaniem. Nie inaczej jest w przypadku nowej odsłony serii, Swatch Big Bold Irony, w której znalazły się pierwsze modele ze stali szlachetnej. I jeśli myślicie, że ten materiał jest dyskretny i stonowany, to jedno spojrzenie na premierowe zegarki spowoduje, że natychmiast zmienicie zdanie. Korpus wykonany jest z bioceramicznych elementów i oznacza to, że nie tylko doskonale wygląda oraz perfekcyjnie leży na nadgarstku, ale do jego produkcji wykorzystano komponenty naturalnego pochodzenia na bazie oleju rycynowego.

Pierwszych pięć modeli

Po raz pierwszy bioceramiczny korpus łączy się z kopertą ze stali szlachetnej, co daje efekt nowoczesności. Najbardziej intrygujące są wyraźne akcenty, podkreślające miejski charakter zegarka – tarcza z bioceramiki odsłaniająca mechanizm zegarka i gumowy pasek o podwójnie skompresowanej strukturze. Swatch słynie z bogatej palety kolorystycznej i nie inaczej jest w przypadku Big Bold Irony: do wyboru mamy czarny (Dark Irony), lazurowy (Blue Daze), czerwony (Red Juicy), turkusowy (Mint Trim) oraz żółty (Bolden Yellow). Zegarki te są dostępne na www.swatch.com oraz w salonach marki.

Druga odsłona serii

Uzupełnieniem serii Big Bold Irony będą zegarki z metalicznym akcentem. Piaskowane wykończenie koperty, koronki i bransolety to nowy sposób obróbki opracowany specjalnie na potrzeby Swatch, który zapewni charakterny i wyjątkowy, matowy wygląd zegarka. Wyeksponowana tarcza ze szlifem słonecznym dostępna będzie w pięciu przyciągających wzrok odcieniach – turkusowym (Aqua Shimmer), ciemnozielonym (Forest Face), granatowym (Indigo Hour), bursztynowym (Amber Sheen) i burgundowym (Scarlet Shimmer). Zegarki te są dostępne na www.swatch.com oraz w salonach marki.