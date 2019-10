Mysz Hama EMW-500 – czyli ergonomia i wygoda dla efektywnej pracy

Wiele godzin przed komputerem, z nieodpowiednio dobraną myszką, powoduje napięcie nadgarstka i jego ból. Rozwiązaniem może być mysz EMW-500 o nietypowej, stożkowej budowie, która umożliwia ułożenie ręki w najbardziej naturalnej dla ruchów nadgarstka pozycji, odciążając ją, a jednocześnie poprawiając komfort pracy.

Pracownicy biurowi często nie mają wpływu na wybór elementów swojego stanowiska pracy, z którymi przecież mają najwięcej styczności w ciągu dnia. Aby uniknąć przykrych dolegliwości związanych z wielogodzinną pracą w tej samej, siedzącej pozycji, mogą zadbać o dobór odpowiedniego osprzętu biurowego.

Mysz dobrze pomyślana

8 godzin, a czasem nawet więcej. Tyle czasu każdego dnia pracownicy biurowi spędzają przed komputerem wykonując swoje zawodowe obowiązki. Wielogodzinna praca w tej samej, siedzącej pozycji nie jest dobra dla kręgosłupa, jednak to ręka, która operuje myszką okazuje się być szczególnie narażona na konsekwencje zdrowotne. Dlaczego? A dlatego, że w większości przypadków trzymamy ją niewłaściwie, nadgarstek spoczywa na blacie lub podkładce, natomiast cała dłoń jest odchylona do góry. Przy takiej pozycji po jakimś czasie można zacząć odczuwać napięcie nadgarstka i jego ból, mrowienie palców, skurcze, a nawet doświadczyć niedowładu – choroby zwanej zespołem cieśni nadgarstka. W związku z tym, aby zadbać o rękę, należy dobrać odpowiedni osprzęt biurowy, taki jak np. mysz Hama EMW-500. Urządzenie posiada „pionowy” kształt, który umożliwia ułożenie ręki w poprawnej, wygodnej i przede wszystkim naturalnej dla ruchów nadgarstka pozycji. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu napięć i bólu w nadgarstku i barku, co jest niezwykle istotne. Dodatkowo jej nietypowa, stożkowa budowa pomaga zredukować napięcie mięśni, co pozwala na stały przepływ krwi, odciąża nadgarstek przez ruchy boczne oraz zapobiega skręcaniu zarówno jego, jak i przedramienia.

Praktyczne przyciski i regulowana czułość

Oczywiście zdrowie jest najważniejsze, dlatego wybór myszki warto w dużym stopniu uzależnić od jej kształtu i tego, jak dłoń się do niej dopasowuje, ale jej parametry techniczne także nie powinny pozostawać dla nas obojętne. Ciekawym rozwiązaniem będą myszki wyposażone w praktyczne przyciski, które obsługują funkcję Dalej/Wstecz przeglądarki internetowej i ułatwiają nawigację pomiędzy stronami, a także w przełącznik DPI do regulacji prędkości kursora, dzięki któremu można dostosować jego czułość do tego, jaką pracę wykonuje się w danym momencie. W oba rozwiązania została wyposażona mysz Hama EMW-500. W przypadku tego urządzenia maksymalny poziom to 1800 dpi – dla wysokiej czułości i szybkich ruchów. Niższy poziom 1000 lub 1400 dpi zapewni natomiast wolniejsze, bardziej precyzyjne ruchy kursora. Myszka jest kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows 10/8/7 oraz Mac OS 10.10 (lub wyżej), a maksymalna odległość, przy której można pracować bezprzewodowo to osiem metrów. W przypadku tego urządzenia nie zapomniano też o rozważnym podejściu do wykorzystania energii. Myszka posiada wyłącznik, który pozwala na zaoszczędzenie baterii i tym samym wydłużenie jej żywotności.

Wymiana tradycyjnej myszki na ergonomiczną niesie za sobą same korzyści. Co prawda w pierwszej chwili można czuć się trochę nieswojo operując takim urządzeniem, jednak bardzo szybko idzie się do niego przyzwyczaić, a także zauważyć różnicę zarówno, jeśli chodzi o ergonomię i wygodę, jak i efektywność pracy.

Cena urządzenia wynosi 79 zł. Więcej informacji znajduje się na stronie producenta www.hama.pl