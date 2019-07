Polski dystrybutor elektroniki Goclever ogłasza upadłość

Polska firma Goclever, która zajmowała się dystrybucją taniego sprzętu elektronicznego, oficjalnie ogłosiła swoją upadłość. Oznacza to ograniczenie dostępności ich produktów, a także utrudniony dostęp do serwisu gwarancyjnego.



Goclever zajmował się dystrybuowaniem na polski rynek różnego rodzaju niedrogiej elektroniki – w portfolio firmy znajdowały się smartfony, tablety, kamerki samochodowe, deskorolki i hulajnogi elektryczne, produkty smart home, gadżety audio i wiele, wiele więcej produktów. Przeważnie były to urządzenia o niewygórowanej specyfikacji, chociaż znajdowały się tam także droższe i bardziej wydajne sprzęty. Chociaż oficjalny powód zakończenia działalności nie został podany, można przypuszczać, że chodzi o przegranie konkurencji z producentami taniej elektroniki z Chin, która cieszy się w Polsce coraz większą popularnością.

W chwili pisania niniejszego artykułu sklep internetowy Goclever wciąż istnieje, jednak pojawiła się w nim niepokojąca informacja. Upadłość pociągnęła bowiem za sobą zamknięcie serwisu gwarancyjnego, co może utrudnić klientom dochodzenie swoich praw w przypadku, gdy sprzęt się zepsuje. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie firmy, wszystkie produkty naprawione przed datą ogłoszenia upadłości zostaną niezwłocznie odesłane do klientów. Te, które nie zostały naprawione, będą odesłane do właścicieli bez naprawy, jednakże z możliwością dochodzenia zwrotu pieniędzy. Procedura uzyskania zwrotu, jak to w przypadku procesów o upadłość, będzie skomplikowana, a na jej rozpoczęcie należy poczekać do oficjalnego obwieszczenia o upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.