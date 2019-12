Plebiscyt 2019: Najlepsze technologie wybrane!

Rok 2019 należał do niespodzianek i trendów, które jeszcze kilka lat temu pozostawały jedynie w sferze fantazji. Wskazanie wyróżniających się technologii było zatem poważnym wyzwaniem. Na szczęście czytelnicy i redakcja „Magazynu T3” stanęli na wysokości zadania i wybrali produkty, które w pełni zasługują na tytuł „najlepszego z najlepszych”.

DESIGN ROKU

B&W Formation Wedge



Moc muzyki zaklęta w sprzęcie z pogranicza sztuki użytkowej i nowoczesnej. Nic dziwnego, że zdobył on nasze serca – oprócz nieoczywistego, odważnego designu i wysokiej jakości wykonania dostarcza on głębokiego, wielowymiarowego i dynamicznego brzmienia. Wedge otrzymał moduł Wi-fi i Bluetooth oraz wsparcie dla rewelacyjnego, opartego na technologii MESH systemu multiroom Formation i Apple AirPlay 2.

4 500 PLN, www.tophifi.pl

AKCESORIUM ROKU

TP-Link Archer AX6000

Wi-fi 6 to technologia przyszłości, wręcz stworzona z myślą o inteligentnych domach. Właśnie dlatego obsługujący ją router Archer AX6000 znalazł się w niniejszym zestawieniu – pozwala on wykrzesać z domowej sieci niespotykaną dotychczas wydajność i stabilność. Zaawansowane technologie transmisji i kształtowania sygnału poprawią szybkość połączenia na wielu urządzeniach jednocześnie.

1 400 PLN, www.tp-link.com/pl

GRA ROKU

Resident Evil 2

Oprawa niektórych gier się starzeje, ale nie one same. Najlepszym dowodem na to niech będzie remake kultowego Resident Evil 2, jednego z tytułów, które zdefiniowały gatunek survival horroru. Wypełnione krwiożerczymi zombiakami ulice Raccoon City straszą tak samo jak lata temu, a fantastyczna oprawa audiowizualna potęguje wrażenie niebezpieczeństwa i zaszczucia. Dla miłośników dreszczowców pozycja obowiązkowa!

PC, PS4, XONE

SAMOCHÓD ROKU

Alpine A110

Klasyczne projekty samochodów mają w sobie to coś, co wywołuje zachwyt i nostalgię. Alpine doskonale to rozumie, dlatego odświeżona wersja kultowego Alpine A110 zachowuje ducha oryginału, jednocześnie nie zapominając o wygodzie współczesnego kierowcy – zadbają o to nowoczesny system infotainment i zrywny silnik 252 KM z fantastycznie intuicyjnym automatem.

Od 234 000 PLN, www.alpinecars.com

SMARTFON ROKU

OnePlus 7T

To jedna z największych niespodzianek ubiegłego roku – kto by się spodziewał, że znany z niedrogich smartfonów producent wypuści na rynek tak fantastycznego flagowca? 6,55-calowy ekran AMOLED z niewielkim wcięciem, potężny procesor Snapdragon 855 Plus, bateria o pojemności 3800 mAh oraz potrójny aparat to prawdziwie high-endowa konfiguracja w rozsądnej cenie.

2 650 PLN, www.oneplus.com/pl

BUDŻETOWY SMARTFON ROKU

HTC Desire 19+

HTC po raz kolejny udowodniło, że sprawnie działający i funkcjonalny smartfon nie musi kosztować wielu tysięcy złotych. W Desire 19+ znajdziemy potrójny aparat fotograficzny 13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix, potężną baterię 3850 mAh, Dual SIM i ekran LCD o przekątnej 6,2 cala. Smartfona możemy odblokowywać za pomocą skanera twarzy lub czytnika linii papilarnych.

799 PLN, www.htc.com/pl

SMARTWATCH ROKU

Apple Watch Series 5

Kolejny rok, kolejny smartwatch Apple, który niezmiennie podbija nasze serca. Tym razem zmiany są głównie kosmetyczne – nowa generacja zegarka otrzymała niegasnący ekran ze zmienną wartością odświeżania, kompas i wysokościomierz, a także zestaw kilku przydatnych narzędzi, w tym miernik poziomu hałasu czy kalendarzyk menstruacyjny. To wystarczyło, by wyeliminować konkurencję z gry.

Od 2 000 PLN, www.apple.com/pl

LAPTOP/TABLET ROKU

ASUS ZenBook Pro Duo

Pomysł z dwoma ekranami przypadł do gustu i czytelnikom, i redakcji – ZenBook Pro Duo zwyciężył w tej kategorii niemal jednomyślnie. Dodatkowy wyświetlacz stanowi naturalne uzupełnienie tego głównego, dając dostęp do kontekstowych skrótów i zwiększając produktywność użytkownika. Nie zapominajmy także o potężnej specyfikacji z dedykowaną kartą graficzną NVIDIA RTX 2060 i dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Od 13 000 PLN, www.zenbook.pl

SPRZĘT HI-FI ROKU

Denon DRA-800H

W tym roku nasze serca podbiło DRA-800H – wielofunkcyjne urządzenie łączące w sobie amplituner sieciowy, przedwzmacniacz gramofonowy do konstrukcji z wkładką MM i odtwarzacz strumieniowy. Wejście 4K HDMI pozwala podłączyć go do high-endowych telewizorów, a dzięki tunerom radiowym, AirPlay 2 i Bluetooth wybór dostępnych źródeł muzyki jest wręcz nieograniczony.

2 600 PLN, www.denonstore.pl

SŁUCHAWKI NAUSZNE ROKU

B&W PX5

Te piękne, wytrzymałe słuchawki nauszne od B&W zostały wyposażone w adaptacyjny układ redukcji hałasu, automatycznie dostosowujący intensywność ANC do poziomu i natężenia odgłosów otoczenia. Przetworniki o średnicy 35 mm to prawdziwe mistrzostwo w dziedzinie inżynierii dźwięku. Bateria PX5 starcza na ponad 25 godzin ciągłego, bezprzewodowego słuchania muzyki.

1 300 PLN, www.tophifi.pl

SŁUCHAWKI DOUSZNE ROKU

JBL Free

Wiadomo było, że w tej kategorii zwyciężą prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Ostatecznie palma pierwszeństwa przypadła JBL Free, sportowemu modelowi, który urzekł nas dynamicznym, wesołym brzmieniem. Słuchawki doskonale leżą w uszach i są odporne na zapocenie w klasie IPX5. Bluetooth 4.2 gwarantuje stabilność połączenia. Jedno ładowanie wystarcza na 4 godziny słuchania; etui pozwoli doładować je pięciokrotnie.

439 PLN, www.jbl.com.pl

SYSTEM MULTIROOM ROKU

D enon HEOS

Doceniliśmy system HEOS przede wszystkim ze względu na prostotę jego obsługi – wszystkie funkcje dostępne są z poziomu intuicyjnej apki. Zarządzanie głośnikami i biblioteką muzyczną, tworzenie grup pomieszczeń czy uruchamianie specjalnych trybów pracy to kwestia kilku ruchów palcem. Na dodatek w linii HEOS znajdziemy różnorodne sprzęty do każdego typu i wielkości pomieszczeń, od kuchni po sypialnię.

www.denonstore.pl

APARAT ROKU

Sony A7R IV

Przez długi czas znalezienie pełnoklatkowego bezlusterkowca graniczyło z cudem. W Sony A7R IV zastosowana została matryca CMOS o rozdzielczości 61 Mpix, współpracująca z superszybkim procesorem obrazu Bionz X. Dzięki temu aparat otrzymał hybrydowy system fokusowania oraz możliwość robienia zdjęć seryjnych nawet do 10 kl./s.

17 490 PLN (korpus), www.sony.pl

SPRZĘT SMART HOME ROKU

iRobot Roomba i7+

Roomba i7+ podbiła nasze serca przede wszystkim dzięki stacji dokującej Clean Base, która automatycznie opróżnia pojemnik robota z zanieczyszczeń – dzięki temu nie musimy myśleć o sprzątaniu przez długie tygodnie. Pokochaliśmy także funkcję Imprint Smart Mapping, zapamiętującą układ pomieszczeń w mieszkaniu, i technologię Imprint Link, synchronizującą Roombę z robotem mopującym Braava jet m6.

5 000 PLN, www.irobot.pl

TELEWIZOR ROKU

Sony ZG9

W tej kategorii walka trwała do ostatniego głosu. Ostatecznie zwyciężył przepiękny „ośmiotysięcznik” od Sony. ZG9 zachwyca monumentalnym, industrialnym designem, który eksponuje ogromny panel LCD o natywnej rozdzielczości 8K, oraz efektownym systemem dźwiękowym. Co prawda minie jeszcze sporo czasu, zanim 8K stanie się standardem, ale dzięki upscalingowi już dziś możemy cieszyć się jego pięknem.

Od 70 000 PLN, www.sony.pl

SOUNDBAR ROKU

Denon DHT-S516H

Zestaw soundbar + subwoofer od Denona urzeka przede wszystkim swoją wszechstronnością – jest kompatybilny ze standardami dźwięku przestrzennego Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS. Starannie dobrany zestaw przetworników zapewnia zbalansowane, dynamiczne brzmienie, które godnie uzupełni wieczór filmowy, transmisję sportową lub odsłuch ulubionej płyty.

2 500 PLN, www.denonstore.pl

INNOWACJA ROKU

B&W Formation Duo

Za Formation Duo stoi wieloletnie doświadczenie B&W w zakresie tworzenia kolumn studyjnych – klasyczna konstrukcja z odseparowanym tweeterem i wykorzystanymi we flagowych głośnikach membranami Continuum daje wrażenie znajdowania się w samym centrum muzyki. Na uwagę zasługuje także technologia multiroom Formation – w przeciwieństwie do klasycznych systemów jest ona oparta o sieć MESH, co usprawnia przesyłanie sygnału muzycznego i eliminuje zakłócenia.

9 000 PLN/szt., www.tophifi.pl

PRODUKCJA VOD ROKU

Czarnobyl

Miniserial, który sprawił, że wycieczki do Czarnobyla stały się popularną atrakcją wśród turystów (sic!). To przejmująca, wciągająca rekonstrukcja wydarzeń, które doprowadziły do jednej z największych katastrof nuklearnych w historii, a także rozpaczliwych prób opanowania sytuacji po wybuchu. Całości dopełniają fantastyczna gra aktorska i doskonałe zdjęcia.

HBO GO