Jakie switche w klawiaturze gamingowej wybrać?

Stoisz przed wyborem klawiatury gamingowej? Zwróć uwagę na switche, czyli przełączniki odpowiadające za komfort i szybkość reakcji podczas gry. W tym tekście przedstawiamy, jakie rodzaje switchy można spotkać na rynku i na co zwrócić uwagę podczas ich wyboru.

Switche w klawiaturze gamingowej – czym się różnią?

Switche zwane inaczej przełącznikami mechanicznymi znajdują się pod klawiszami i odpowiadają za rejestrację naciśnięć. Ich rodzaj wpływa na to, jak działają klawisze, jak brzmią oraz jakie mają odczucia dotykowe.

Ze względu na poziom głośności switche dzielimy na:

ciche,

standardowe,

clicky.

Jeśli zależy Ci na tym, aby klawiatura była cicha i byś mógł korzystać z niej nocą, bez niepotrzebnego zdenerwowania domowników, zwróć uwagę na przełączniki typu silent (ciche). Ma je niejedna klawiatura gamingowa z oferty Morele.net.

Podstawowe rodzaje switchy – oto co musisz wiedzieć

Na rynku znajdziesz wiele rodzajów switchy, które można podzielić na trzy główne kategorie: liniowe, dotykowe i klikające. O tym, z jakim typem przełączników masz do czynienia, informuje przypisany im kolor. W sklepach najczęściej natkniesz się na switche niebieskie, czerwone, brązowe i czarne. Warto znać ich przeznaczenie oraz charakterystykę działania.

Switche liniowe – kolor czerwony

Switche liniowe charakteryzują się płynnym ruchem bez dodatkowego oporu. Oznacza to, że klawisze przesuwają się równomiernie bez konieczności mocnego nacisku. To doskonały wybór dla turniejowych graczy, którzy potrzebują szybkich i wielokrotnych kliknięć w grach FPS czy MOBA.

Pamiętaj jednak, że do tak czułych przełączników należy się przyzwyczaić. Brak wyczuwalnego punktu aktywacji jest zarówno zaletą jak i wadą, ponieważ nawet niewielki, przypadkowy nacisk może aktywność niepożądane klawisze i namieszać w rozgrywce.

Niebieskie przełączniki mechaniczne

Niebieskie switche dotykowe mają wyczuwalny punkt aktywacji, co oznacza, że użytkownik czuje lekki opór podczas naciskania klawisza. To rozwiązanie jest idealne dla osób, które potrzebują pewności, że naciśnięcie klawisza zostało zarejestrowane. Czy sprawdzą się w grach? Tak, ale raczej są polecane dla początkujących gamingowców. O wiele lepiej radzą sobie w pracach biurowych, gdy Twoim priorytetem jest pisanie.

Czarne przełączniki mechaniczne

Switche klikające w kolorze czarnym to rozwiązanie dla graczy, którzy lubią wyraźny dźwięk klikania. Mają one zarówno wyczuwalny punkt aktywacji, jak i wyraźny dźwięk przy każdym naciśnięciu. Niestety, wymagają one największego nacisku, przez co ich długotrwałe użytkowanie może być męczące, zwłaszcza podczas nocnych sesji gamingowych.

Wspomnieliśmy również o switchach brązowych. To propozycja uniwersalna – idealna na sam początek zarówno do grania jak i do pisania. Tego typu przełączniki łączą niewielką siłę niezbędną do aktywacji klawisza, a przy tym są niesłyszalne.

Podsumowanie

Wybór switchy do klawiatury gamingowej to decyzja, która ma bezpośredni wpływ na komfort i skuteczność podczas gry. Dla graczy ceniących szybką reakcję najlepszym wyborem będą switche liniowe. Natomiast osoby preferujące bardziej wyczuwalny punkt aktywacji mogą sięgnąć po switche dotykowe lub klikające. Nie bój się testować różnych rozwiązań, aby znaleźć te, które najbardziej odpowiadają Twoim oczekiwaniom i stylowi gry.