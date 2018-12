Plebiscyt 2018: Najlepsze technologie wybrane!

W roku 2018 na rynku pojawiło się mnóstwo gadżetów, które skradły nasze serca. Czytelnicy i redakcja „Magazynu T3” wybrali najciekawsze z nich i przyznali im nagrody w 17 kategoriach. Nie trzymamy was już dłużej w niepewności – oto zwycięzcy naszego plebiscytu!

DESIGN ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

BANG & OLUFSEN BEOSOUND EDGE

W kategorii „fajności” trudno znaleźć jakiegokolwiek konkurenta. Beosound Edge to bezprzewodowy głośnik o cylindrycznej formie, którego głośnością można sterować poprzez toczenie. Oprócz minimalistycznego, awangardowego designu, charakteryzuje się on tym, co najlepsze w sprzęcie audio od B&O – mocnym i wysmakowanym brzmieniem.

POZOSTALI NOMINOWANI



ASUS ZENBOOK 14 UX433

Ten perfekcyjnie smukły i wyposażony w niemal bezramkowy ekran laptop to najbardziej stylowe narzędzie pracy, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. Oprócz bezbłędnego wyglądu ma on również bogate wnętrze, którego sercem jest procesor Core i7 8 generacji.

SAMSUNG QLED TV 2018 Z TRYBEM AMBIENT

Dzięki trybowi Ambient telewizory przestały być tylko ładnymi sprzętami RTV, a stały się organiczną częścią domu, użyteczną nawet wtedy, gdy nie jest włączona. Wrażenie „przezroczystego” ekranu pozwala w pełni docenić elegancki, właściwie bezramkowy design QLED TV 2018.

MERCEDES-BENZ CLS

Samochód, za którym nie sposób się nie obejrzeć. Nowy CLS stanowi połączenie sportowego zacięcia z typowym dla niemieckich limuzyn niewymuszonym szykiem. Na uwagę zasługuje również klimatyczne, luksusowe wnętrze o płynnych liniach rodem z pojazdów przyszłości.

HARMAN KARDON ONYX STUDIO 5

Czy to gadżet fitness? Nie, to Onyx Studio 5 – głośnik Bluetooth klasy premium. Eleganckie, materiałowe wykończenie i zintegrowana aluminiowa rączka świadczą o wysokiej jakości wykonania urządzenia. Jego brzmienie jest tak samo perfekcyjne jak wygląd.

GRA ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

GOD OF WAR

Tutaj nie ma niespodzianek – najnowsza część opowieści o losach Kratosa zawładnęła sercami czytelników i redakcji. Doskonałej grywalności, fantastycznemu systemowi walki i trzymającej w napięciu, nieoczywistej fabule, towarzyszyła piękna oprawa audiowizualna. Dla tego tytułu warto kupić PlayStation 4 Pro!

POZOSTALI NOMINOWANI



WORLD OF TANKS

Popularna gra wojenna doczekała się w zeszłym roku wielu usprawnień. Dzięki nim wygląda ona lepiej niż kiedykolwiek, a do tego jest zoptymalizowana do pracy nawet na słabych komputerach. Na dodatek potrafi ona niezmiennie wciągać i bawić przez długie godziny.

SHADOW OF THE COLOSSUS

Remake jednego z najbardziej oryginalnych tytułów na PS2 musiał znaleźć się w naszym zestawieniu – tego klimatu samotnej, epickiej podróży, nie znajdziemy w żadnym nowoczesnym tytule. Nowe tekstury i modele pozwalają w pełni docenić monumentalną wizję twórców.

MONSTER HUNTER: WORLD

Przez pojęcie „najbardziej przystępna odsłona cyklu Monster Hunter” należy rozumieć „skomplikowana, wymagająca i zabójczo wciągająca gra o polowaniu na fantastyczne potwory”. Plus za możliwość stworzenia przeuroczego kociego kompana Palico.

SOULCALIBUR VI

Gościnny występ Geralta z Rivii to nie jedyny atut tej bijatyki. Warto zagrać w nią przede wszystkim dla wymagających, ale sprawiedliwych starć oraz zadziwiająco rozbudowanego trybu fabularnego. Kreator własnych postaci pozwala puścić wodze fantazji.

SAMOCHÓD ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

MERCEDES-BENZ KLASY A

Ta kompaktowa limuzyna zachwyciła nas swoim technologicznym zaawansowaniem. Po wejściu do jej kosmicznie wyglądającej kabiny, powita nas wirtualny asystent wyposażony w zaawansowaną sztuczną inteligencję oraz rewelacyjny system usług concierge Mercedes me connect. Nie zapominajmy także o wysokiej przyjemności z jazdy…

POZOSTALI NOMINOWANI



JAGUAR I-PACE

Czy samochód elektryczny musi być nudny? Jeśli twierdzisz, że tak, kilka godzin za kółkiem Jaguara I-Pace zmieni twoje zdanie. Samochód nie tylko pięknie wygląda, ale również ekscytująco się prowadzi – ach, te 4,0 do setki i zasięg ponad 500 km…

RENAULT MEGANE R.S.

Hot hatche to świetny kompromis pomiędzy autem na tor i samochodem do pracy. Benzynowa jednostka 1.8 o mocy 280 KM zapewni ci sporo mocy w trasie, a świetnie zestrojony układ kierowniczy sprawdzi się na wąskich ulicach miejskiej dżungli.

NISSAN LEAF

Leaf to przedstawiciel tych bardziej „rozsądnych” aut elektrycznych – stosunkowo niedrogi, ekonomiczny hatchback o dalekim zasięgu i możliwości szybkiego ładowania, wyposażony w specjalny tryb ECO i rekuperacyjne hamowanie.

VOLKSWAGEN TOUAREG

Duży SUV na duże wyprawy. W standardzie wyposażenia Touareg otrzymał reflektory biksenonowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, czujnik deszczu i 17-calowe felgi aluminiowe. Auto możemy także łatwo doposażyć i spersonalizować.

AKCESORIUM GAMINGOWE ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

CREATIVE SOUND BLASTERX G6

Dedykowane karty dźwiękowe odeszły już dawno do lamusa? Sound BlasterX G6 udowadnia, że to nieprawda – dzięki niej wyposażysz swojego peceta, PS4, Xboksa One lub Switcha, w konwerter cyfrowo-analogowy, wzmacniacz z obsługą Dolby Digital i wirtualny system surround 7.1 naraz. Teraz będziesz mógł wręcz przechodzić gry „na słuch”.

POZOSTALI NOMINOWANI



POLK MAGNIFI MINI

Doskonale brzmiący soundbar z kompaktowym subwooferem. Sześć przetworników sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach, na przykład dedykowanych pokojach gamingowych. MagniFi Mini współpracuje również z Chromecastem.

EKOSYSTEM ASUS ROG PHONE

Najpotężniejszy telefon gamingowy wyposażony jest w szereg akcesoriów, które utrą nosa sceptykom, twierdzącym, że smartfony nie nadają się do gier. Ma on dedykowane stacje dokujące, profesjonalne kontrolery i dodatkowe ekrany.

TP-LINK ARCHER C5400X

Nie zawsze mamy możliwość podłączenia konsoli do złącza Ethernet. W takim przypadku warto zainwestować w router Archer C5400X, który potrafi inteligentnie priorytetyzować sygnał z gier i przypisywać nowe urządzenia do optymalnego pasma.

RAZER HUNTSMAN ELITE

Mechaniczna klawiatura to podstawa udanej sesji w strzelanki online. Przełączniki optomechaniczne w Huntsman Elite są zaprojektowane do jak najszybszego działania, a cyfrowe pokrętło pozwala łatwo zmieniać ustawienia sprzętu.

LAPTOP/TABLET ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

ASUS ZENBOOK PRO 15 UX580

ZenBook Pro 15 zdobył uznanie czytelników i redakcji dzięki jednemu prostemu (acz genialnemu) patentowi – dodatkowemu ekranowi w gładziku, na którym mogą wyświetlać się kontekstowe opcje. Poza tym to prawdziwy tytan pracy wyposażony w ekran dotykowy, mocarny procesor, mnóstwo RAM-u i wytrzymały akumulator.

POZOSTALI NOMINOWANI



LENOVO YOGA BOOK C930

Jeśli jeden ekran to dla ciebie za mało, wybierz Yoga Book C930 z dwoma. Na tym kolorowym możesz oglądać filmy i przeglądać strony internetowe, a drugi, wykonany w technologii e-papierowej, to funkcjonalny czytnik e-booków i tablet graficzny.

SAMSUNG GALAXY TAB S4

Galaxy Tab S4 to pierwsza generacja tabletów od Samsunga, w której znalazło się miejsce na Samsung DeX – system umożliwiający przekształcenie urządzenia w pełnoprawny komputer z klawiaturą, dużym ekranem i myszką.

APPLE IPAD

W 2018 roku Apple wprowadziło do podstawowego iPada sporo użytecznych zmian. Tablet współpracuje teraz z rysikiem Apple Pencil i zaawansowanymi aplikacjami AR, a wydajny procesor A10 Fusion zapewnia komfort pracy w kilku apkach naraz.

DELL XPS 15 2-W-1

Laptop przeznaczony przede wszystkim dla osób, które szukają superprzenośnego, ale wydajnego komputera – zewnętrzny układ graficzny Radeon RX Vega M zapewni komfortową pracę w programach graficznych i edytorach wideo.

SMARTFON ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

HTC U12+

W dobie inspiracji trendami lansowanymi przez Apple, HTC twardo podąża w swoją stronę – U12+ to najbardziej oryginalny flagowiec roku. Doskonały system audio, wydajna konfiguracja, przepiękny ekran LCD i pełen ciekawych funkcji aparat fotograficzny, czynią z niego doskonałego towarzysza w pracy i poza nią.

POZOSTALI NOMINOWANI



ASUS ROG PHONE

Oprócz rozbudowanego ekosystemu gadżetów, ROG Phone ma także budzącą respekt specyfikację. Podkręcony Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM i specjalistyczny system chłodzenia zadbają o twoje dobre wyniki w grach mobilnych.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Siła nowego phabletu od Samsunga tkwi w jego stylusie – S Pen otrzymał programowalną funkcjonalność Bluetooth, dzięki której może służyć jako pilot do telefonu. Na uwagę zasługuje również doskonała wydajność Galaxy Note 9.

IPHONE XS MAX

Co prawda tegoroczny flagowiec Apple był raczej przejawem ewolucji, a nie rewolucji, ale to i tak bardzo dobry telefon. Nowe funkcje w trybie portretowym i

poprawione działanie Face ID to główne zmiany w stosunku do edycji z 2017 roku.

GOOGLE PIXEL 3

Pixel 3 (i 3 XL) rządzą pod względem fotograficznym – mimo jedynie pojedynczego aparatu, fotki są barwne i szczegółowe. Zainstalowany w pamięci Android 9.0 Pie zadba nie tylko o szybkość działania telefonu, ale także przypomni nam, żeby go czasem odłożyć.

BUDŻETOWY SMARTFON ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

ASUS ZENFONE MAX PRO M1

ZenFone Max Pro M1 jest na tyle mocny, aby udźwignąć wymagające gry online i multitasking, a jednocześnie na tyle tani, by nie obciążyć domowego budżetu. Procesor Snapdragon 636, 4 GB RAM i ekran LCD 6 cali o rozdzielczości 2160×1080 pikseli mogą swobodnie konkurować z wieloma urządzeniami ze znacznie wyższej półki.

POZOSTALI NOMINOWANI



TP-LINK NEFFOS X9

Smartfon dla osób, które poszukują przede wszystkim sprawnego telefonu, a dopiero później konsoli do gier czy przenośnego kina. Nie oznacza to oczywiście, że Neffos X9 ma problemy z wydajnością – jest szybki i wytrzymały, a na dodatek ma podwójny aparat.

HTC U12 LIFE

Przy pierwszym kontakcie z U12 Life w oczy rzuca się przede wszystkim niebanalne wzornictwo, ale wystarczy trochę na nim popracować, aby odkryć jego inne zalety – możliwość kręcenia filmów 4K, wytrzymałą baterię i przepiękny wyświetlacz 6 cali Full HD+.

MOTO Z3 PLAY

Żaden telefon nie oferuje tylu możliwości personalizacji co Z3 Play – dzięki specjalnemu złączu podłączymy do niego dodatkową baterię, przenośny głośnik, aparat fotograficzny czy projektor. Tyle opcji w tak małym sprzęcie!

SAMSUNG GALAXY J6

Ekrany Super AMOLED są po prostu piękne. Galaxy J6 pozwoli nam cieszyć się ich bogatą, kontrastową paletą barw, bez wydawania dużej kwoty na flagowiec. Dzięki funkcji App Pair możemy na nim jednocześnie korzystać z komunikatora i playera filmów.

SPRZĘT SMART HOME ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

TP-LINK DECO M5

Pogromca „martwych punktów” w domowych sieciach Wi-fi. Deco M5 tworzy sieć MESH, w której skład wchodzi do dziesięciu minirouterów. Zapewniają one szybki sygnał o prędkości do 1 300 Mb/s i zabezpieczają podłączone urządzenia przed szkodliwym oprogramowaniem. Aplikacja TP-Link Deco ułatwia konfigurację i sterowanie siecią.

POZOSTALI NOMINOWANI



SAMSUNG FAMILY HUB RF56M9540SR

Zawartość tej lodówki można podejrzeć bez otwierania drzwi. Family Hub przypomni ci o konieczności spożycia produktów o bliskim terminie przydatności, podsunie przepis na obiad i pozwoli zostawić przypomnienie dla bliskich.

NETATMO SMART SMOKE ALARM

Ten inteligentny czujnik dymu zadba o bezpieczeństwo twojego domu nawet wtedy, gdy jesteś poza nim. Jeśli zadymienie jest wynikiem nieudanych eksperymentów kulinarnych, fałszywy alarm łatwo wyłączysz za pomocą Bluetootha.

PHILIPS HUE LIGHTSTRIP OUTDOOR

Ozdób fasadę swojego domu lub ogród, jasno świecącymi taśmami zintegrowanymi z systemem Philips Hue. Mogą one emitować białe lub kolorowe światło o różnej temperaturze i natężeniu. Wytrzymają nawet 20-stopniowe mrozy.

FIBARO INTERCOM

W tym niewielkim, acz odpornym na uszkodzenia krążku, zamknięty jest zaawansowany wideodomofon z funkcją biometryki głosu, odszumianiem i automatyczną sekretarką. Intercom może również działać jak kamera bezpieczeństwa.

APARAT FOTOGRAFICZNY ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

OLYMPUS PEN E-PL9

Seria PEN E-PL jak zawsze wysoko postawiła poprzeczkę konkurencji. Zauroczył nas stylowy design aparatu, możliwość kręcenia filmów w jakości 4K i wbudowana lampa błyskowa. PEN E-PL9 jest jednocześnie przyjazny dla początkujących i atrakcyjny dla zaawansowanych fotografów – do poznania i przetestowania dostajemy wiele filtrów i ustawień.

POZOSTALI NOMINOWANI



FUJIFILM XF10

Malutki kompakt ze stałoogniskowym obiektywem i matrycą APS-C, pozwalający na robienie ładnych i szczegółowych zdjęć nawet w słabych warunkach świetlnych. Metalowe wykończenie oraz niewielkie rozmiary i masa – świetnie sprawdzą się w podróży.

CANON EOS M50

Bezlusterkowy aparat z dużą matrycą CMOS i zaawansowanym autofokusem Dual Pixel, który oferuje niemal stuprocentowe pokrycie kadru punktami AF. EOS M50 został wyposażony w obracany ekran dotykowy i wizjer elektroniczny.

PANASONIC LUMIX DC-TZ200

Ciekawy podróżny kompakt z bezgłośną migawką i dużym zoomem optycznym 15x. Dzięki funkcji Post Focus możemy ustawić ostrość zdjęcia już po jego zrobieniu. Ma on wizjer elektroniczny, co jak na tę klasę sprzętu jest miłą rzadkością.

NIKON COOLPIX P1000

To aparat fotograficzny typu superzoom ze 125-krotnym przybliżeniem i jasnym obiektywem Nikkor f/2.8. Spodoba się on przede wszystkim fotografom przyrody – pozwala robić wyraźne fotki i nagrania w jakości 4K z bardzo dużej odległości.

GŁOŚNIK BLUETOOTH ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

YAMAHA MUSICCAST 20

Najmniejszy głośnik w rodzinie MusicCast daje nieograniczone możliwości konfiguracji – możemy z niego korzystać samodzielnie, ale równie dobrze radzi sobie w parze stereo z drugą jednostką lub jako część systemu kina domowego. Odtwarza on audio ze źródeł Bluetooth, Apple AirPlay, systemu multiroom i wielu serwisów streamingowych, na przykład Spotify czy TIDALa.

POZOSTALI NOMINOWANI



DIVOOM VOOMBOX POWER

Najważniejsza charakterystyka Voombox Power kryje się w samej nazwie – ten głośnik potrafi wykrzesać z siebie sporo mocy i wypełnić całą przestrzeń dookoła pięknym brzmieniem. Dzięki wytrzymałej, gumowanej obudowie, wytrzyma każdą imprezę.

JBL CHARGE 4

To sprzęt na prawdziwie długie podróże – akumulator 7 500 mAh wystarcza na 20 godzin słuchania mocnego, basowego brzmienia. Wodoodporny Charge 4 wyposażony jest także w wyjście USB, za pomocą którego możemy doładować smartfona.

B&O BEOPLAY P6

Luksus w przenośnej formie. Aluminiowe wykończenie ozdobione jest paskiem ze skóry naturalnej i odporne na kurz i zalanie. Za pomocą aplikacji Beoplay i przycisku OneTouch, możesz łatwo sterować profilem dźwiękowym głośnika i odbierać połączenia.

CREATIVE IROAR GO

iRoar Go zmieści się na dłoni, ale dzięki pięciu przetwornikom gra głośno i sugestywnie. Technologia SuperWide pozwala na poszerzenie sceny dźwiękowej i dostosowanie jej do warunków przestrzennych. Głośnik odtwarza również pliki MP3 i FLAC.

TELEWIZOR ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

SAMSUNG QLED TV 2018 Q9FN

Autorska technologia QLED daje Samsungowi spore pole do popisu. Ten topowy model wyposażony został w specjalny system podświetlania Direct LED, który wyostrza kontrasty i dba o bogatą głębię kolorów. Oprócz niego dostajemy dynamiczne HDR 10+, genialny tryb Ambient, wsparcie dla ekosystemu Samsung SmartThings i dedykowany tryb dla graczy.

POZOSTALI NOMINOWANI



LG OLED B8

Telewizor od LG to dobre wypośrodkowanie pomiędzy ceną i jakością. B8 to jeden z najtańszych modeli w linii z 2018 roku, a jego największym atutem jest zaawansowana sztuczna inteligencja, którą można sterować za pomocą wbudowanego w pilot mikrofonu.

SONY AF8

Dzięki technologii Acoustic Surface, dźwięk wydobywa się z całego ekranu, co poprawia umiejscowienie efektów dźwiękowych w przestrzeni. Sercem AF8 jest procesor obrazu X1 Extreme, który przetwarza obraz do jakości zbliżonej do 4K HDR.

PANASONIC TX-75FX780E

Elegancki telewizor o 75-calowym ekranie z szerokim spektrum kolorów. Za wysoki kontrast odpowiada technologia lokalnego przyciemniania. Dzięki integracji z Alexą i Asystentem Google możesz łatwo włączyć go do domowego ekosystemu smart home.

TCL QLED X9006 XESS X2

Ekran QLED z obsługą technologii Quantum Dot i dźwiękiem od JBL to kusząca propozycja dla osób, które szukają niedrogiego, acz funkcjonalnego telewizora 4K HDR. Systemem Android 7.0 można sterować za pomocą poleceń głosowych.

GADŻET FITNESS ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

JBL UA SPORT WIRELESS TRAIN

Gdy legendarna marka odzieżowa i doświadczony producent sprzętu audio połączą siły, wiadomo, że ta współpraca przyniesie imponujący rezultat. Sport Wireless Train to nauszne słuchawki dla sportowców – stabilne, by można było korzystać z nich podczas cardio, i wyposażone w tryb TalkThru, umożliwiający rozmowę bez konieczności ich zdejmowania.

POZOSTALI NOMINOWANI



SOUNDMAGIC ST30

Sportowe słuchawki, które mogą działać zarówno jako sprzęt przewodowy, jak i bezprzewodowy. Dzięki odczepianym zausznicom, nadają się na siłownię, a stabilnie trzymająca się w uszach konstrukcja, przekona do siebie miłośników biegania.

FITBIT VERSA

Smartwatch od Fitbit to przede wszystkim doskonały trener personalny – samodzielnie rozpoznaje wykonywane przez nas ćwiczenia i mierzy szereg istotnych parametrów. Kolorowy ekran dotykowy umożliwia łatwy wybór interesującej aplikacji.

JAYS M-SIX WIRELESS

Lekkie i wytrzymałe słuchawki bezprzewodowe z obsługą Qualcomm aptX. Są odporne na zapocenie, dzięki czemu spodobają się miłośnikom intensywnych treningów. Jedno ładowanie starcza na 5 godzin ciągłego słuchania muzyki.

CREATIVE OUTLIER SPORTS

Jedne z ulubionych słuchawek biegaczy długodystansowych. Bateria Outlier Sports wytrzymuje 8 godzin pracy, miękkie haczyki pewnie trzymają się w uszach, a sam gadżet waży jedynie 16 g, dzięki czemu zapewnia komfort na długich treningach.

SPRZĘT MULTIROOM ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

BLUESOUND 2i

Seria 2i od Bluesound łączy doznania muzyczne rodem z high-endowych systemów audio z wygodą bezprzewodowych konfiguracji multiroom. Jej największą zaletą jest łatwość, z jaką dopasowuje się do posiadanego już sprzętu audio, nawet tego pozbawionego inteligentnych funkcji. Urządzenia Bluesound 2i współpracują ponadto z AirPlay 2 i Alexą.

POZOSTALI NOMINOWANI



RIVA FESTIVAL

Potężny głośnik działający w systemie multiroom WAND. Zastosowana technologia Trillium zapewnia stereofoniczne brzmienie, a 6-kanałowy wzmacniacz podkręca jakość dźwięku. Festival może strumieniować muzykę z AirPlay, Bluetooth, Wi-fi i wielu innych źródeł.

IEAST AMP-AM160

Wzmacniacz, który podaruje twoim starym kolumnom głośnikowym nowe życie. Dodaje on funkcje sieciowe do wszystkich kompatybilnych głośników i umożliwia połączenie ich w sterowany za pomocą aplikacji system multiroom.

HARMAN KARDON CITATION

Głośniki z linii Citation zachwycają skandynawskim wzornictwem. Zaokrąglone, geometryczne formy pokryte wełną Kvadrat ozdobią każde wnętrze i wypełnią je dźwiękiem. Systemem można sterować za pomocą komend głosowych i Asystenta Google.

HEOS BY DENON

Doskonale brzmiący system multiroom, kontrolowany za pomocą funkcjonalnej apki. Pozwala ona na przygotowywanie playlist i odtwarzanie ich w trybach rodzinnych lub imprezowych. Niebanalne wzornictwo głośników to jego dodatkowy atut.

SPRZĘT HI-FI ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

DENON CEOL N10

Dowód na to, że dobry sprzęt audio wcale nie musi zajmować połowy pomieszczenia – ten kompaktowy system od Denona możemy ustawić nawet na parapecie. Z powodzeniem zastąpi on miniwieżę, odtwarzacz CD czy mały system kina domowego. Pod względem mocy i głębi brzmienia CEOL N10 może rywalizować ze znacznie większym sprzętem.

POZOSTALI NOMINOWANI



AURALIC VEGA G2

High-endowy konwerter cyfrowo-analogowy dla wymagających użytkowników. To pierwszy dostępny na rynku model uniezależniony od częstotliwości sygnału źródłowego – dzięki temu przetwarzanie sygnału jest pozbawione niepotrzebnych zakłóceń.

HARMAN KARDON CITATION

Oprócz niesamowitego designu seria Citation od Harman Kardon charakteryzuje się także budzącym zachwyt brzmieniem. Znajdziemy w niej głośniki o różnej mocy i wielkości, które łączy jedno – dokładna, kolorowa i soczysta reprodukcja dźwięku.

YAMAHA MUSICCAST VINYL 500

Gramofon od Yamahy urzekł nas połączeniem magii czarnych płyt i wygody odtwarzacza sieciowego. Urządzenie jest przyjazne dla początkujących entuzjastów winyli, ale również wprawieni miłośnicy docenią jego czyste, zbalansowane brzmienie.

DALI OBERON

Kolumny Oberon firmy Dali zaprojektowane zostały z myślą o entuzjastach audio w każdej jego postaci. Brzmią one doskonale zarówno podczas odtwarzania utworów muzycznych, jak i jako część high-endowego systemu kina domowego.

SŁUCHAWKI NAUSZNE ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

BOWERS & WILKINS PX

Niezbędne akcesorium nowoczesnych miejskich nomadów. Lekka, komfortowa konstrukcja kryje w sobie zaawansowane przetworniki i trzypoziomową funkcję aktywnej redukcji hałasu. Zdjęcie słuchawek lub podniesienie jednej muszli, powoduje automatyczną pauzę w odtwarzaniu. Pokochaliśmy również wytrzymałą baterię.

POZOSTALI NOMINOWANI



MRSPEAKERS ETHER FLOW

Przepiękne i wygodne słuchawki otwarte Ether Flow od MrSpeakers łączą w sobie zalety przetworników planarnych i elektrostatycznych. W efekcie otrzymujemy perfekcyjnie przestrzenną, bogatą i barwną scenę dźwiękową pełną szczegółów.

JBL EVEREST 710

Bezprzewodowy model, który doskonale odnajduje się we wszystkich gatunkach muzycznych – jego neutralny, zbalansowany profil dźwiękowy, pasuje do każdego utworu. Dzięki możliwości składania, słuchawki Everest 710 nie ulegną uszkodzeniu w podróży.

B&O BEOPLAY H9I

Nie sposób zliczyć, ilu influencerów zrobiło sobie zdjęcia z tym modelem w zeszłym roku – ich design czyni z nich także efektowny dodatek do stylizacji. Dzięki technologii ToneTouch można dostosowywać barwę i kształt sceny dźwiękowej do swoich upodobań.

BOSE QUIETCOMFORT 35 II

Bezprzewodowe słuchawki Quietcomfort 35 II firmy Bose z zaawansowanym układem aktywnej redukcji hałasu. Pałąk pokryty materiałem Alcantara i poduszki z miękkiej, sztucznej skóry, zapewniają komfort słuchania przez nawet 20 godzin.

SŁUCHAWKI DOUSZNE ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

B&O BEOPLAY E8

Rok 2018 był rokiem prawdziwie bezprzewodowych słuchawek, a Beoplay E8 to jedna z najbardziej udanych wariacji na ten temat. Stabilna, komfortowa konstrukcja i intuicyjne sterowanie dotykowe, to tylko dodatki do ich najważniejszej zalety, czyli brzmienia. Jest ono głębokie, mocne i pełne szczegółów – dokładnie takie, do jakiego przyzwyczaiło nas B&O.

POZOSTALI NOMINOWANI



FIIO F9 PRO

Te hybrydowe monitory douszne spodobają się nie tylko muzykom i producentom. Wykorzystują one specjalną membranę PEK, która pozwala na uzyskanie mocnych basów. Układ trzech przetworników odpowiada natomiast za dokładną reprodukcję dźwięku.

ASTELL&KERN BILLIE JEAN

Słuchawki zostały nazwane na cześć uwodzicielki z kultowego kawałka Michaela Jacksona – podobnie jak jej, nie sposób się im oprzeć. Studyjne, precyzyjne brzmienie i atrakcyjne wykończenie w czerwono-czarnym kolorze, to ich niezaprzeczalne atuty.

JBL REFLECT CONTOUR 2

Lekkie, bezprzewodowe słuchawki z miękkimi haczykami FreeBit, które dopasowują się do kształtu ucha. Wyposażone są w odblaskowy kabel, przydatny podczas wieczornych biegów i spacerów. Jedno ładowanie starcza na 10 godzin słuchania.

PSB M4U-TW1

Ten prawdziwie bezprzewodowy model przeznaczony jest przede wszystkim dla aktywnych – dzięki nausznym haczykom słuchawki pewnie leżą w uszach. Sporą zaletą jest również ich lekko basowe, wyraziste brzmienie i wbudowany mikrofon.

AGD ROKU

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE…

IROBOT ROOMBA E5

W tej kategorii zwycięzca został wybrany właściwie jednogłośnie – roboty sprzątające od iRobot są po prostu niezastąpione. Roomba e5 wyposażona jest w supermocny silnik, dokładnie zamiatające gumowe szczotki i zaawansowane czujniki przestrzenne, w tym system Dirt Detect. Robotem możemy sterować za pomocą aplikacji iRobot HOME.

POZOSTALI NOMINOWANI



SAMSUNG QUICKDRIVE WW10M86INOA

W przypadku tej pralki na uwagę zasługuje przede wszystkim technologia QuickDrive, która skraca czas prania. Dzięki aktywnej pianie Eco Bubble możemy zmniejszyć temperaturę prania, a okienko AddWash pozwala na dodanie ubrań w trakcie cyklu.

BRAUN FACESPA PRO 911

Jeśli nie masz czasu udać się do prawdziwego salonu spa, zaproś go do domu. FaceSpa Pro 911 składa się z delikatnego depilatora do wyrywania małych włosków, głowicy wibrującej do wmasowywania kremów i szczoteczki do oczyszczania cery.

PHILIPS SPEEDPRO MAX AQUA

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny przeznaczony do każdego typu podłóg. Można nim sprzątać na mokro i na sucho. Dzięki mocnemu silnikowi z technologią PowerCyclone, odkurzacz poradzi sobie nawet z grubymi wykładzinami.

PHILIPS VIVA COLLECTION HR1889/70

Wbrew nazwie ta wyciskarka wolnoobrotowa działa zadziwiająco szybko – do wyciśnięcia pysznego soku wystarczy jedynie minuta. Równie sprawne jest jej czyszczenie, które trwa 90 sekund. HR1889/70 nadaje się także do wyciskania warzyw liściastych.