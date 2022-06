Harman Kardon wprowadza na rynek soundbar Citation Multibeam 1100

Citation Multibeam 1100 to nowy soundbar Harman Kardon klasy premium z technologią Multibeam i Dolby Atmos, który właśnie pojawił się na polskim rynku.

Dzięki technologii MultiBeam i jedenastu przetwornikom, w tym dwóm kanałom skierowanym w górę dla Dolby Atmos, soundbar Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 zapewnia bogaty bas i głęboki, kinowy dźwięk przestrzenny 3D. Eleganckie wzornictwo doskonale pasuje do pięknego dźwięku. Intuicyjne sterowanie, złącze HDMI eARC i automatyczna kalibracja pomieszczenia sprawiają, że konfiguracja jest bezproblemowa. Soundbar jest kompatybilny z głośnikami obsługującymi asystenta głosowego, co pozwala sterować muzyką za pomocą głosu.

Dźwięk przestrzenny 3D z Dolby Atmos i MultiBeam pozwalają zanurzyć się w ulubionej muzyce, filmach i grach. Kanały skierowane w górę zapewniają wielowymiarowy dźwięk przestrzenny, a technologia MultiBeam tworzy szerszą scenę dźwiękową wokół użytkownika. Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 zapewnia dostęp do ponad 300 serwisów muzycznych online poprzez AirPlay, Alexa MRM i Chromecast built-in. Estetyka charakterystyczna dla Harman Kardon w postaci wysokiej jakości materiałów, jest widoczna w każdym elemencie konstrukcji – od tkaniny Kvadrat z prawdziwej wełny po efektowne metaliczne detale. Inteligentna poprawa dialogów dzięki technologii Harman PureVoice zapewnia krystaliczną czystość mowy przy dowolnym poziomie głośności.

Kalibracja dźwięku gwarantuje, że Citation MultiBeam 1100 zabrzmi najlepiej w każdym pomieszczeniu, w którym się znajdzie. Niezależnie od tego, czy jest zamontowany na ścianie, czy postawiony na półce, równoważy ona strojenie dźwięku i efekt dźwięku przestrzennego 3D, zapewniając naturalne, dokładne wrażenia w miejscu odsłuchu.

System Citation MultiBeam 1100 jest zgodny z najnowszymi telewizorami na rynku, zapewniając bezpośrednie połączenie z najwyższej jakości, nieskompresowanym dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Funkcja Ultra HD 4K Pass-Through z technologią Dolby Vision uzyskuje najlepszą możliwą jakość obrazu, dzięki kompatybilnym źródłom multimediów i usługom strumieniowania.

Wielofunkcyjny jasny wyświetlacz dotykowy LCD zapewnia intuicyjną konfigurację, a także umożliwia kontrolę nad tym, co jest odtwarzane. Harman Kardon Citation Multibeam 1100 to również możliwość skorzystania z dodatkowych elementów głośników serii Citation, takich jak subwoofery Sub lub Sub S, aby uzyskać potężny bas, bądź głośników Surround, aby stworzyć system wielokanałowy w konfiguracji 5.1.2.

Sugerowana cena detaliczna soundbara to 4 799 PLN.