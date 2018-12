10 powodów, by kupić… Creative Sound BlasterX H6

Czy warto kupić dedykowany headset gamingowy? Fani rozgrywek online na pewno odpowiedzą na to pytanie twierdząco, ale nawet miłośnicy samotnej gry docenią możliwości Creative SoundBlasterX H6 w dziesięciu (a nawet więcej) aspektach.

01 WEWNĄTRZ AKCJI

Zastosowana w SoundBlasterX H6 technologia surround daje przekonujące wrażenie kierunku porównywalne z zestawem kina domowego 7.1. Dzięki niemu efekty dźwiękowe są zlokalizowane w przestrzeni, co przekłada się na większy realizm rozgrywki.

02 NA SŁUCH

Do wzmacniania kierunkowych odgłosów służy tryb Scout. Pozwala on na wyodrębnienie istotnych wskazówek dźwiękowych (na przykład kroków przeciwnika za plecami gracza) z tła, dzięki czemu możemy szybciej zareagować na potencjalne niebezpieczeństwo i wyjść zwycięsko z potyczki.

03 POTĘGA BRZMIENIA

Za reprodukcję dźwięku odpowiedzialne są perfekcyjnie dostrojone, 50-milimetrowe przetworniki neodymowe. Ich brzmienie jest zoptymalizowane w taki sposób, by było mocne i kolorowe, a jednocześnie wystarczająco subtelne do usłyszenia nawet najcichszych odgłosów.

04 TWÓJ OSOBISTY DJ

SoundBlasterX H6 współpracują z oprogramowaniem SoundBlaster Connect. Umożliwia ono skorzystanie z trzech profesjonalnych filtrów cyfrowych – Surround, Crystalizer i Bass. Ustawienia można również personalizować za pomocą bogatego w ustawienia equalizera.

05 PEŁNYM GŁOSEM

Odczepiany mikrofon ClearComms wyposażony jest w system redukcji zakłóceń, który odsiewa dźwięki tła i przekazuje tylko to, co ważne, czyli nasz głos. System monitoringu pozwala sprawdzić, jak brzmimy. Można go w dowolnym momencie wyłączyć.

06 JESTEŚMY W KONTAKCIE

Tryb przepuszczania odgłosów z zewnątrz Ambient Monitoring pozwala na podsłuchiwanie otoczenia bez zdejmowania słuchawek z uszu. Spokojnie, żadne niepożądane dźwięki nie zostaną przesłane na czat głosowy twojej drużyny.

07 TEST KOMPATYBILNOŚCI

W zestawie z SoundBlasterX H6 dostaniemy dwa kable – jeden zakończony wejściem 3,5 mm, a drugi wtykiem USB-C. Dzięki temu zestaw podłączymy do desktopów, laptopów, PlayStation 4, Xboksa One, Nintendo Switch, a także smartfonów i konsoli przenośnych.

08 PEŁEN KOMFORT

Zestaw jest lekki, ale stabilny – niska siła nacisku na głowę (mniej niż 600 g) zapewnia komfortowe słuchanie przez wiele godzin. Miękkie poduszki z oddychającej tkaniny umożliwiają wentylację uszu i zapobiegają przegrzaniu.

09 GAMINGOWY RODOWÓD

SoundBlasterX H6 ozdobione są pierścieniami z podświetleniem Aurora Reactive RGB. Do wyboru mamy 16 milionów barw i kilka efektów specjalnych – pulsowanie, gradientowe zmiany kolorów lub zwyczajne, jednostajne podświetlenie.

10 GRA BEZ PRZERWY

Wszystkie przyciski służące do obsługi zestawu znajdują się na lewej słuchawce. To ukłon w stronę „PC master race” – aby wyregulować poziom głośności i zmienić filtr cyfrowy, gracze nie muszą zdejmować prawej dłoni z myszki.

380 PLN, www.pl.creative.com