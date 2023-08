RIVACASE Lantau – stylowe i bezpieczne torby na laptopy

Na polskim rynku dostępne są już torby i plecaki na elektronikę z serii RIVACASE Lantau. Nowości to stylowe produkty, zaprojektowane z myślą o użytkownikach ceniących jakość i innowacyjne rozwiązania – nie tylko świetnie wyglądają (za sprawą przemyślnego projektu i nowoczesnych, trwałych materiałów – sztucznej skóry i stylowej melanżowej tkaniny), ale są też odporne na deszcz i skutecznie chronią przenoszony sprzęt.

Nowe torby i plecaki doskonale sprawdzą się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i służbowego czy weekendowego wyjazdu. W skład serii Lantau wchodzą trzy rodzaje produktów:

plecaki na laptopy Launtau 8825 (idealny do transportowania laptopa do 13”) oraz Lantau 8861 (który pomieści laptopa z ekranem 15,6″/MacBooka Pro 16”). Oba modele wykonano z ekoskóry i wykończono wytrzymałą tkaniną melanżową, odporną na zadrapania i zarysowania. Wyposażono je w dwie komory z zapięciem na zamek z dwoma suwakami (co istotne, zamki również są odporne na deszcz)

w miękko wyściełanych przegrodach można bezpiecznie transportować komputer oraz tablet do 10”. Do dyspozycji mamy również panel organizacyjny z miejscem na telefon, wizytówki, długopisy, karabinek na klucze, dwie zapinane skrytki, a także dodatkową przegródkę, w której można umieścić np. bilety na samolot. Ceny plecaków to 529 PLN (Launtau 8825) oraz 619 PLN (Lantau 8861).

klasyczne torby na laptopa Lantau 8823 (13”) oraz Lantau 8831 (15,6” /MacBook Pro 16”), które również są odporne na deszcz i w których znajdziemy pogrubione boki (chroniące zawartość przed uszkodzeniami) oraz cały zestaw przegródek i kieszeni pozwalających wygodnie rozmieścić niezbędne akcesoria. Co istotne, wszystkie plecaki i torby z serii Lantau wyposażono w uchwyt, pozwalające łatwo i bezpiecznie zamontować je na walizce. Torby wyceniono na 319 PLN (mniejsza) oraz 529 PLN (większa).

dostępne w dwóch kolorach etui na laptopy Lantau 8803 (13”) oraz Lantau 8805 (15,6 /MacBook 16”) – wykonane ze sztucznej skóry i modnej melanżowej tkaniny z wytrzymałego poliestru, które skutecznie chroni laptopa przed przypadkowymi uderzeniami i zadrapaniami, a także przed kurzem i wilgocią. Etui kosztują 189 zł (13”) oraz 209 (15,6/16”).

Więcej informacji o serii znaleźć można na stronie dystrybutora.

RIVACASE Cardiff

Dodajmy, że w ofercie K-Consult Sp. z.o.o – oficjalnego dystrybutora produktów RIVACASE – znajdziemy również inne modele toreb firmy, świetnie wpisujące się w potrzeby użytkowników biznesowych. Warto tu wspomnieć np. o serii RIVACASE Cardiff, wyróżniającej się dyskretnym i stylowym wzornictwem, wygodą użytkowania oraz ciekawą funkcją antykradzieżową.

Owa funkcja to rozwiązanie tyleż nieskomplikowane, co skuteczne – zamki błyskawiczne zastosowane w torbach z serii RIVACASE Cardiff wyposażono w specjalne zaczepy, które po zasunięciu suwaka można wpiąć w odpowiednie pętelki. Dzięki temu niepostrzeżone, delikatne otwarcie zamka jest właściwie niemożliwe.

Produkty z serii Cardiff świetnie wyglądają i doskonale pasować będą zarówno do stroju mniej, jak i bardziej eleganckiego – są czarne, ale nie jednolicie, ponieważ wykonano je z dwóch różnych materiałów o różnych fakturach: syntetycznej skóry oraz grubego płótna. We wszystkich torbach z serii znajdziemy również zestaw ciekawych funkcji ułatwiających ich codzienne użytkowanie – mimo iż z zewnątrz przyciągają oko głęboką czernią, to w środku zastosowano jasną, kontrastową podszewkę (dzięki temu bez problemu dostrzeżemy wszelkie drobne przedmioty w środku).

W skład serii wchodzą dwie torby na ramię, dwa plecaki oraz dwa etui na laptopa. Więcej informacji o serii RIVACASE CARDIFF znaleźć można na stronie K-Consult.pl.