Pierwsze wideo w historii YouTube z ponad 10 miliardami wyświetleń

Chociaż trudno w to uwierzyć, najmłodsi widzowie potrafią być prawdziwymi trendsetterami na YouTubie. Klipy z wesołymi piosenkami skierowanymi do dzieciaków, mogą pochwalić się milionami wyświetleń – a jak udowadnia Baby Shark Dance, czasami nawet miliardami.

Piosenka z animowanym klipem i tańczącymi dziećmi, zrealizowana przez kanał Pinkfong, po raz pierwszy pojawiła się w sieci w czerwcu 2016 roku. Miała ona jedną cechę szczególną: chociaż powtarzalna, była niesamowicie chwytliwa, co oczywiście spodobało się najmłodszym odbiorcom (nieco mniej ich rodzicom). Bardzo szybko stała się ona sieciowym fenomenem: bohaterowie piosenki doczekali się własnej linii zabawek, trasy koncertowej oraz serialu emitowanego na Nickelodeon.

W 2020 roku, Baby Shark Dance pokonał dotychczasowy hit YouTube’a, letni hit sprzed kilku lat, Despacito (obecnie z 7,7 miliardami wyświetleń), przejmując tytuł najczęściej oglądanego wideo na portalu. Utwór wciąż zdobywał nowe wyświetlenia, ciesząc się niesłabnącą popularnością wśród odbiorców. Na początku tego roku, piosenka ustanowiła kolejny kamień milowy, stając się pierwszym klipem w historii YouTube, który może pochwalić się ponad 10 miliardami wyświetleń.

Sukces Baby Shark Dance pokazuje, jak istotny element społeczności YouTube’a stanowią najmłodsi widzowie. Piosenka Pinkfong nie jest jedynym takim hitem, którego wyświetlenia liczą się w miliardach. W top 10 najpopularniejszych klipów portalu, aż sześć pozycji to utwory skierowane do dzieci, wszystkie z ponad 4 miliardami widzów. Utwory i kanały dla dzieciaków zyskały szczególną popularność podczas pandemii Covid-19 oraz towarzyszących jej lockdownów – rodzice często polegali na zawartości dostępnej w sieci, by zająć czymś uwagę pociech, gdy sami pracowali.