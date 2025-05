Nowa Škoda Enyaq RS – elektryzujący sportowy SUV z premierą na MŚ w hokeju 2025

Podczas Mistrzostw Świata IIHF w hokeju na lodzie 2025 w Szwecji, Škoda zaprezentowała najmocniejsze modele w historii marki – Enyaq RS i Enyaq Coupé RS. Te w pełni elektryczne SUV-y oferują aż 340 KM mocy, napęd na cztery koła i przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy.

Nowe Enyaqi RS to połączenie sportowych osiągów i nowoczesnego designu. Stylistyka Modern Solid, charakterystyczny pas świetlny Light Band, czarne detale oraz aerodynamiczne felgi do 21 cali nadają im dynamiczny wygląd. Flagowym kolorem wersji RS został jaskrawy Mamba Green, a obniżone zawieszenie i opływowe linie nadwozia dopełniają całości sportowego charakteru.

Pod maską obu modeli pracują dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 340 KM, napędzające wszystkie cztery koła. Dzięki szybkiemu ładowaniu z mocą do 185 kW, baterię o pojemności 84 kWh można naładować od 10 do 80% w zaledwie 26 minut. Zasięg wynosi do 560 km w wersji SUV i 567 km w wersji Coupé (cykl WLTP).

Wnętrze nowej Škody to komfort i sportowa elegancja. Do wyboru są dwie linie wykończenia: RS Lounge z mikrofibrą Suedia i limonkowymi przeszyciami oraz RS Suite z elegancką skórą i szarymi akcentami. Na pokładzie standardowo znajdziemy podgrzewane fotele z funkcją masażu, 13-calowy ekran systemu multimedialnego, cyfrowy kokpit i trójramienną kierownicę z logo RS.

Enyaq RS i Coupé RS oferują szeroki zestaw systemów wspomagania kierowcy, takich jak Travel Assist, Side Assist czy Emergency Assist. Innowacje obejmują również zdalne parkowanie za pomocą aplikacji MyŠkoda i funkcję Remote Trained Parking. Dodatkowo w wyposażeniu znajdziemy porty USB-C o mocy 45 W, ładowarkę indukcyjną w Phone Boxie i inteligentny system dostępu bezkluczykowego.