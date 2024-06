Oto projektory, które skradną serce każdego domownika

Przed Euro 2024 w sklepach elektronicznych ruch jak w ulu. Producenci kuszą promocjami, a dla całej rodziny jest to wyśmienita okazja na wymianę starego telewizora. Najlepiej na większy. Przywiązani do starych rozwiązań możemy jednak przegapić coś lepiej dopasowanego do potrzeb domowników. Na przykład możliwość realizacji marzeń z dzieciństwa o prawdziwym kinie w domu. Albo stracić niepowtarzalną szansę na rodzinne seanse filmowe pod gwiazdami. A już na pewno zapomnieć o własnej strefie kibica w ogródku czy na działce. A gdyby tak odważyć się i… pomyśleć o projektorze?

Technologia idzie do przodu – już nie trzeba czekać do zmroku, aby włączyć projektor. Wysoka rozdzielczość i jasność obrazu (dzięki technologii 3LCD) pozwalają na komfortowe oglądanie zawodów bez konieczności zaciemniania pomieszczenia. Modele z systemem Android TV z sukcesem zastąpią telewizor, oferując dostęp do aplikacji z transmisjami meczów i zapewniając sportowe emocje, a przy okazji do wszystkich platform streamingowych, które subskrybujemy. Obraz jest skalowalny, co oznacza, że możemy go zwiększać i zmniejszać w zależności od potrzeb. A jak postanowimy na projektor mobilny, bez problemu wyjdziemy z nim na zewnątrz i obejrzymy mecz choćby na kampingu. Gdzie jest haczyk?

Mały, ale wariat – poznajcie Epson CO-FH02

Ograniczenia są głównie w naszej głowie. Wciąż pokutuje przekonanie, że projektor to „skomplikowane urządzenie”. Tymczasem projektor Epson CO-FH02 włączamy jednym kliknięciem, od razu łączymy się przez WiFi, ustawiamy preferencje obrazu – kilka chwil i jesteśmy gotowi do zanurzenia się w obraz. Prościej się już nie da. Ten przenośny projektor Full HD oferuje jasność 3000 lumenów i możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej do 300 cali. Ile to właściwie jest? Przeliczając na metry to mniej więcej 6,6 metra szerokości i 3,7 metra wysokości. Wyobraźcie sobie, że oglądacie finał Euro 2024 w takim formacie!

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie mobilność i łatwość ustawienia. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, ten projektor można zabrać ze sobą wszędzie i cieszyć się świetną jakością obrazu zarówno w domu, jak i w ogródku u znajomych. A jeśli naszej reprezentacji w piłce nożnej na Euro 2024 powinie się noga… pocieszymy się oglądaniem filmów, seriali i aplikacji udostępnianych z wbudowanego Android TV. Żywotność tego sprzętu jest imponująca, z szacowanym czasem pracy źródła światła wynoszącym nawet 18 lat przy codziennym użytkowaniu!

Poczuj ducha sportowej rywalizacji z Epson EH-TW6250

Projektor z nieco wyższej półki cenowej, Epson EH-TW6250, to jasne, zaawansowany technologicznie urządzenie 4K PRO-UHD z niskim opóźnieniem (input lagiem). Sprawia to, że jest Idealny do filmów, transmisji sportowych i gier. Zapewnia równie wysoką jasność białego i barwnego światła na poziomie 2800 lumenów. Dzięki temu obraz jest nasycony kolorami i realistyczny, co dodatkowo zwiększa wrażenia podczas oglądania sportu w wysokiej rozdzielczości. Projektor nie tylko gwarantuje doskonały obraz, ale również łatwość obsługi i dostęp do najnowszych technologii.

Z Android TV na pokładzie, użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy filmowych bibliotek streamingowych z dziesiątkami tysięcy tytułów. Ważny tip dla oszczędnych, którzy kupili już wcześniej moduł Android TV i nie potrzebują mieć dodatkowego wbudowanego w projektorze: Epson oferuje bliźniaczy model bez tej funkcji – Epson EH-TW6150. Jest o kilkaset złotych tańszy, a poza funkcją Android TV ma wszystko, co jego „bliźniak”. Dodatkowo, niski input lag sprawia, że jest to doskonały wybór dla graczy, którzy poszukują płynności i precyzji podczas rozgrywek. Gra na całej ścianie? Nic tylko rzucić do przyjaciół hasło „pady w dłoń” i zanurzyć się w ulubionej rozrywce.

Dla wymagających – Laser TV Epson EH-LS650

Mały salon przeszkodą w wyborze projektora zamiast telewizora? Nie ma problemu nie do rozwiązania! Epson EH-LS650 to zaawansowany projektor laserowy, który oferuje nie tylko wyjątkową jakość obrazu z jasnością 3600 lumenów. Jego krótki rzut pozwala na uzyskanie dużego obrazu 120” w 4K z niewielkiej odległości, co jest idealne do domowych warunków. To sprawia, że ten model jest doskonały do małych przestrzeni, gdzie tradycyjny projektor mógłby mieć problemy. Dzięki temu, że urządzenie ustawia się tuż przy ścianie, nie zajmuje wiele miejsca w pomieszczeniu, a daje obraz o przekątnej 61 cali już przy umieszczeniu zaledwie 40 cm od ściany.

Ten model spełni oczekiwania nawet najbardziej wybrednych kibiców i kinomaniaków. Także tu Android TV gwarantuje bezproblemowe strumieniowanie ulubionych filmów i gier z serwisów takich jak np. HBO Go czy YouTube, zapewniając kompatybilność bez niespodzianek. Obsługa głosowa z asystentem Google i niskie opóźnienie poniżej 20 ms ucieszą graczy, a wyjątkowa jasność i kontrast zapewniają kinową jakość obrazu w domowym zaciszu. Dodatkowo, 10-letnia żywotność przy codziennym użytkowaniu i wszechstronne opcje podłączenia czynią EH-LS650 niezawodnym centrum domowej rozrywki.

Ogromnym atutem tego modelu są też wbudowane głośniki od YAMAHA, dzięki któremu nie trzeba będzie inwestować w osobny soundbar czy inne urządzenie audio. Jego przestrzenny dźwięk o mocy 20W sprawi, że przy oglądaniu filmów poczujemy jakbyśmy byli się w samym środku akcji. Z kolei jeśli tylko słuchamy muzyki – bo projektor może działać także jako wyśmienity głośnik Bluetooth – soczysty dźwięk wypełni każdą przestrzeń.

Jedyna taka okazja!

Projektory to wyśmienite rozwiązanie na wieczory z piłką nożną i na wiele kolejnych lat rozrywki. Dzięki modelom takim jak Epson CO-FH02, EH-TW6250 i EH-LS650, można dobrać projektor szyty na miarę naszych potrzeb i w przystępnej cenie. A jeśli już o cenach mowa – od 1 maja do 31 lipca 2024 roku przy zakupie wybranych modeli projektorów można uzyskać zwrot od 200 do 1300 zł. Przykładowo przy zakupie wspomnianego wcześniej modelu Epson EH-LS650 otrzymamy zwrot o wysokości aż 1300 zł w formie przelewu na konto! A zatem to najlepszy moment, aby ulepszyć domowe centrum rozrywki przed wielkimi sportowymi emocjami.