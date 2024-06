CORSAIR z impetem wchodzi do branży Sim Racing

Firma CORSAIR przedstawiła nową, fascynującą wizję dla społeczności symulacji wyścigów samochodowych. Producent stworzył wszechstronny kokpit, odznaczający się nową jakością i funkcjonalnością, które przypadną do gustu zarówno doświadczonym, jak i początkującym miłośnikom symulatorów wyścigów samochodowych.

Osoby, które odwiedziły stanowisko CORSAIR na targach Computex, mogły bezpośrednio zasmakować innowacyjnego prototypu modułowego kokpitu do symulacji wyścigów samochodowych. Ta hybrydowa platforma do wyścigów charakteryzuje się wyjątkowymi możliwościami personalizacji, dzięki czemu z łatwością ustawisz fotel w pozycji półleżącej – idealnej do wyścigów Formuły – jak i bardziej wyprostowanej w stylu wyścigów GT. Wszystko to sprawia, że produkt ten jest idealnym wyborem dla miłośników różnych typów wyścigów.

Solidna stalowa rama kokpitu wytrzyma trudy intensywnych wyścigów na pełnym gazie. Doskonale zaprojektowana rama zachowa sztywność i stabilność nawet podczas korzystania przez użytkownika z baz kierownicy o wysokim momencie obrotowym i ciężkich zestawów pedałów. Zapewnia to wciągające wrażenia rajdowe użytkownikom, którzy mogą poczuć się, jakby siedzieli za kierownicą prawdziwego samochodu. Trwała i doskonale dopracowana konstrukcja są jest ucieleśnieniem dążenia firmy CORSAIR do zapewnienia najwyższej jakości i wydajności w dziedzinie symulatorów wyścigów samochodowych.

Gotowi na symulacje wyścigów przyszłości? Nie będziecie musieli czekać zbyt długo – CORSAIR stanie na linii startu jeszcze w tym roku.