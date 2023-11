TEST: EZVIZ HP7 + DL01S

Bezpieczeństwo i komfort rzadko kiedy idą w parze. Kawałek technologii ułatwiający nam życie zwykle idzie na pewne kompromisy, które w efekcie sprawiają, że w obawie o nasz dom i jego mieszkańców rezygnujemy z wygody na rzecz świętego spokoju. Firma EZVIZ, czyli branżowy specjalista w temacie domowego monitoringu, postanowiła jednak coś z tym zrobić i stworzyła nie jedno, a dwa urządzenia, które w tandemie nie tylko zadbają o nasz dom, ale i znacznie poprawią komfort naszego życia.

Pierwszym elementem tej domowej układanki jest inteligentny wideodomofon HP7. Jest to tak naprawdę zespół dwóch urządzeń, czyli dzwonka z wbudowaną kamerą i panelu z ekranem dotykowym. Jak można się domyślać, ten pierwszy montujemy przy naszej furtce, przed wejściem na posiadłość. Dzwonek poza neutralnym, ale eleganckim designem został wyposażony w kamerę rejestrującą obraz w jakości 2K (z wykrywaniem sylwetki człowieka i kątem widzenia 162 stopni) oraz głośnik z mikrofonem. W ten sposób nie tylko możemy zobaczyć osobę, która chce się do nas dostać, ale również zapytać ją o cel wizyty. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, kiedy pogoda raczej nie nastraja do wychodzenia, a pod naszą furtką czeka kurier z paczką.

Kiedy zatem zweryfikujemy już naszego gościa, przyda nam się kolejna funkcja HP7 – zdalne otwieranie bramy/furtki. Jeśli posiadamy odpowiedni zamek (np. elektrozaczep), to po odpowiedniej instalacji nasz dzwonek będzie mógł zwolnić blokadę i wpuścić gościa na posiadłość. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że obudowa dzwonka jest w pełni wodoszczelna, więc spokojnie wytrzyma atak polskiej aury pogodowej. Sama instalacja dzwonka polega na doprowadzeniu dwóch przewodów, które musimy przeciągnąć do panelu sterującego w domu. To właśnie tutaj będziemy mogli poczuć się jak władcy wszechświata, kiedy na ekranie dotykowym wyświetli się obraz z kamery w dzwonku.

Po instalacji panelu na ścianie (najpewniej przy wejściu), doprowadzeniu przewodów z dzwonka i podpięciu zasilacza (w zestawie) nasz system ożyje. Rozumiem, że niektórzy z was mogą kręcić nosem po usłyszeniu, że czeka was przeciągnięcie kabli od furtki do domu, ale uwierzcie mi, że takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze, dużo bardziej responsywne i mniej podatne na problemy niż połączenie bezprzewodowe. Ponadto w tym scenariuszu dystans od furtki do domu przestaje mieć znaczenie (do 120 metrów przy odpowiedniej średnicy kabli), a właśnie to często bywa dużym problemem dla fanów bezprzewodowych standardów.

Sam panel ma rozmiar 7 cali i designem przypomina sam dzwonek. Jeśli podłączyliśmy do układu swoją furtkę/bramę, to możemy ją teraz otwierać właśnie z poziomu ekranu dotykowego. Tam też dokonamy konfiguracji urządzenia w aplikacji EZVIZ i skonfigurujemy kartę microSD do 512 GB, na której zarejestrujemy każdą interakcję i zdarzenie nagrane przez dzwonek. Istnieje również możliwość korzystania z chmury EZVIZ CloudPlay.

W naszych testach konfiguracja całego układu zajęła kilkanaście minut (po uprzednim pociągnięciu kabli i instalacji dzwonka przy furtce). Sygnał dzwonka w domu jest donośny (do wyboru mamy 20 melodii), a opóźnienie w komunikacji było minimalne. Również dobrze spisywał się mikrofon w dzwonku – rozmówca był słyszalny nawet pomimo ruchu ulicznego. Ponadto w zestawie z wideodomofonem znajdziemy również trzy breloki zbliżeniowe do otwierania elektrozaczepu lub bramy wejściowej.

Czy można zatem chcieć czegoś więcej? Zdaniem firmy EZVIZ – tak, gdyż jako drugie urządzenie (sprzedawane oddzielnie) dla wygodnickich fanów domowych zabezpieczeń przygotowała inteligentny zamek DL01S.

Nakładka ta może nie jest specjalną nowością na rynku (znamy bowiem wysoko u nas oceniane SwitchBot Lock oraz Yale Linus), ale ma kilka funkcji, które zdecydowanie przypadły nam do gustu. Przede wszystko podobnie jak jego szacowni koledzy po fachu, również DL01S możemy zamontować bezinwazyjnie na naszą istniejącą wkładkę – ważne tylko, aby była to wkładka z bezpiecznym sprzęgłem. Zamek jest solidny i estetyczny, choć wolelibyśmy metalową obudowę zamiast plastiku (ta ma się pojawiać w modelu DL01 Pro). To, co jednak wyróżnia zamek EZVIZ od konkurencji, to przycisk umieszczony na górze urządzenia, służący do automatycznego otwierania i zamykania – szczerze nie wiem, jak do tej pory radziłem sobie bez tego małego detalu, ale jest on niezwykle przydatny. Ponadto podświetlenie przycisku informuje kolorem, o tym czy rygiel jest zamknięty czy otwarty. W tym miejscu warto zauważyć, że zamek może sam ryglować drzwi, kiedy je zamkniemy, ale do tego wymagana jest instalacja magnesu (znajduje się w zestawie) na futrynie w odległości nie większej niż 5 cm. Jeśli zatem nasz zamek jest umieszczony np. 8 cm od futryny, to nie skorzystamy z tej funkcji.

Cała magia tego urządzenia polega jednak na zgraniu go z naszym wideodomofonem. Z poziomu aplikacji EZVIZ możemy stworzyć automatyzację, która przykładowo może otwierać nasze drzwi wejściowe, kiedy otworzymy furtkę brelokiem. Ponadto drzwi zostaną zaryglowane zaraz po tym, jak wejdziemy do domu, co eliminuje ryzyko zapomnienia o tej czynności i budzenie się w nocy z myślą: „Czy zamknąłem drzwi na noc?”. Zamek DL01S pozwoli nam również śledzić wszelkie wejścia i wyjścia z domu. Będziemy zatem wiedzieli, kiedy dziecko wróciło ze szkoły. Urządzenie poinformuje nas również, kiedy drzwi zostaną niedomknięte sygnałem dźwiękowym lub powiadomieniem w aplikacji.

Dla tych, którzy mieszkają w blokach lub nie zdecydują się na zakup wideodomofonu, firma przygotowała opcjonalne akcesoria w postaci klawiatury do montażu przed drzwiami (możemy wtedy otwierać zamek kodem cyfrowym lub brelokiem RFID) lub bramki, która umożliwi nam połączenie zamka z internetem, a co za tym idzie z ekosystemem Amazon Alexa czy Google Home. Ponadto będziemy mogli (po zainstalowaniu zarówno bramki jaki i klawiatury) zdalnie przydzielać tymczasowe kody dostępu gościom, nawet gdy nie ma nas w domu.

Bez wątpienia każde z tych urządzeń to wartość dodana zarówno pod kątem wygody, jak i bezpieczeństwa naszej rodziny. To, czy zdecydujemy się na nie oba, zależy tylko od zasobności naszego portfela, ale z całą pewnością nie będą to źle zainwestowane pieniądze.

Specyfikacja

CENA 1 199 PLN (HP7), 1 199 PLN (DL01S z klawiaturą i bramką)

1 199 PLN (HP7), 1 199 PLN (DL01S z klawiaturą i bramką) HP7

ROZDZIELCZOŚĆ 2K

2K EKRAN 7 cali

7 cali OBSŁUGA elektrozaczep dwużyłowy, brama elektryczna

elektrozaczep dwużyłowy, brama elektryczna ZAPIS NAGRAŃ karta microSD do 512 GB, chmura EZVIZ CloudPlay

karta microSD do 512 GB, chmura EZVIZ CloudPlay DL01S

ZASILANIE bateryjne (4x AA)

bateryjne (4x AA) KOMUNIKACJA Bluetooth, ZigBee (przez bramkę Home Gateway A3)

Bluetooth, ZigBee (przez bramkę Home Gateway A3) MATERIAŁ plastikowa obudowa, gałka ze stopu aluminium