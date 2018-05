Apple i Volkswagen budują autonomiczne vany

O „Projekcie Tytan” – systemie autonomicznej jazdy od Apple – było słychać już od pewnego czasu. Teraz wiadomo, że partnerem firmy z Cupertino w jego realizacji będzie Volkswagen, a kolejnym autem przystosowanym do jego potrzeb – auto transportowe typu van.

Wybrany model to znany i lubiany Volkswagen Transporter T6, jedno z najpopularniejszych aut dostawczych na świecie. Apple ma przekształcić flotę dostawczaków w sieć autonomicznych busów wahadłowych, za pomocą których pracownicy firmy będą mogli łatwiej dostać się do pracy. Jak podają nieoficjalne źródła, projekt ten pochłania zdecydowaną większość czasu i zasobów działu transportowego spółki. Co ciekawe, ustalenia z niemieckim producentem nie były pierwszymi prowadzonymi przez Apple – zanim firma zwróciła się do Volkswagena, próbowała zawrzeć umowę z bardziej luksusowymi markami, w tym BMW i Mercedesem-Benzem.

To duży krok naprzód dla Apple, które do tej pory prowadziło testy jedynie na SUV-ach od Lexusa. Dzięki zastosowaniu auta z innego segmentu opracowywany przez firmę system autonomicznej jazdy zostanie dodatkowo zweryfikowany pod kątem plastyczności i wszechstronności. Flota autonomicznych samochodów zarejestrowanych przez Apple liczy obecnie 55 pojazdów – co czyni firmę drugim co do wielkości operatorem tego typu aut w Kalifornii – a już wkrótce powiększy się o kolejne.