Nowa gra Pokemon ze specjalnym kontrolerem

Gry z serii Pokemon mają w sobie magię przyciągającą dzieci i dorosłych. Nowe tytuły osadzone w tym uniwersum, Pokemon Let’s Go Pikachu i Pokemon Let’s Go Eevee, przeznaczone są na konsolę Nintendo Switch. Aby zachęcić graczy do zakupu gry, Nintendo zaprojektowało specjalny kontroler w kształcie Poke Balla, który będzie pełnił również funkcję zabawki AR.

Pokemon Let’s Go Pikachu i Pokemon Let’s Go Eevee zostały ogłoszone jeszcze przed targami E3, ale to właśnie na nich poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących gier. Mają być one swoistym powrotem do stareńkiego Pokemon Yellow z GameBoya Color: podczas gry odwiedzimy te same miejsca i spotkamy starych znajomych. Oczywiście tytuły otrzymają zupełnie nową oprawę graficzną i dźwiękową, a także kilka nowych mechanizmów rozgrywki. Jednym z nich będzie możliwość przesyłania wybranego stworka do specjalnego Poke Balla i zabrania go ze sobą na spacer. Ta możliwość ucieszy przede wszystkim osoby, które wciąż grają w Pokemon GO, ponieważ będą mogły one podłączyć swoje mobilne konto do gry na Switcha. Poke Ball będzie służył także do sterowania naszą postacią w wirtualnym świecie: przycisk na środku kuli to mini joystick, a wybór opcji potwierdzi się poprzez jego naciśnięcie.

Oczywiście do gry wystarczą także standardowe kontrolery Switcha, jednak wiele osób może zdecydować się na zakup kosztującego ok. 100 USD (ponad 360 PLN) kontrolera z zupełnie innego powodu. Do każdego Poke Balla dołączony zostanie bowiem rzadki Pokemon Mew, którego zdobycie to gratka dla kolekcjonerów i graczy. Kontroler w kształcie kuli to zresztą nie pierwsza tego typu zabawka AR z serii Pokemon: przedtem Nintendo wypuściło na rynek serię krokomierzy tamagotchi z bohaterami serii i prostymi minigrami na pokładzie.