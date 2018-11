Apple poprawia aktualizację WatchOS

Zapowiadana przez Apple aktualizacja WatchOS 5.1 miała poprawić szereg problemów z wykrywaniem upadków i korzystaniem z funkcji Walkie-Talkie, ale zamiast tego wywołała krytyczne problemy w działaniu inteligentnych zegarków. Błędy te zostaną naprawione w dzisiejszej wersji 5.1.1.

W zeszłym tygodniu Apple opublikowało pierwszy duży pakiet aktualizacji do systemu operacyjnego WatchOS 5. Niestety, oprogramowanie okazało się niestabilne, a po jego instalacji wielu użytkowników zauważyło, że ich Apple Watche zostały uwięzione w niekończącej się pętli automatycznego włączania i wyłączania. W odpowiedzi na to producent został zmuszony do wycofania wadliwego software’u i jak najszybszej naprawy błędów. Dostępna od dzisiaj wersja 5.1.1 dodaje wszystkie użyteczne funkcje obecne w poprzedniej aktualizacji, w tym wsparcie dla grupowego FaceTime w trybie „tylko audio”, nowe emotki i tarcze zegara, usprawnienie aplikacji Walkie-Talkie oraz poprawioną detekcję upadków na urządzeniach z serii 4.

WatchOS 5.1.1 dostępny jest na wszystkich smartwatchach Apple z serii 1, 3 i 4. Producent podkreśla, że jeśli nasz zegarek padł ofiarą dziwnego buga, sama instalacja aktualizacji może nie rozwiązać problemów z urządzeniem. Aby na dobre je wyeliminować należy skontaktować się z pomocą Apple. Większość użytkowników, których dotknęła wadliwa aktualizacja, musiało wymienić Apple Watche na nowe – zegarki nie posiadają funkcji przywracania systemu do ustawień fabrycznych, dlatego.