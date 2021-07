OnePlus Buds Pro: świat audio premium

OnePlus oficjalnie zaprezentował swoje pierwsze inteligentne słuchawki douszne z adaptacyjną redukcją szumów (ANC), OnePlus Buds Pro. Nowe, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne premium są wyposażone w wiodący w branży, inteligentny system redukcji szumów, doskonałą jakość połączeń, wydłużoną wydajność baterii i jeszcze bardziej spersonalizowany dźwięk, aby zapewnić prawdziwie wciągające i najwyższej jakości wrażenia dźwiękowe.

Założyciel OnePlus, Pete Lau powiedział, „Firma OnePlus zawsze była zaangażowana w tworzenie i dostarczanie użytkownikom najlepszych możliwych doświadczeń. Naszymi urządzeniami premium rzuciliśmy wyzwanie branży smartfonów, a teraz wykorzystujemy nasze podejście Never Settle do rozwijania technologii przenośnego dźwięku tworząc OnePlus Buds Pro. To kolejny krok w tworzeniu prawdziwie płynnie połączonego środowiska dla naszych użytkowników”

OnePlus Buds Pro są wyposażone w inteligentny system ANC, który zagłusza niepożądane częstotliwości dźwięku w czasie rzeczywistym, takie jak hałas otoczenia lub rozmowy w tle, odpowiednio dostosowując poziom redukcji szumów, aby użytkownicy mogli zanurzyć się w dźwiękach lub ciszy i nie rozpraszać podczas słuchania muzyki. Obie słuchawki wyposażone są w zestaw trzech mikrofonów, które w razie potrzeby aktywnie filtrują poziom hałasu aż do 40 dB. Tym samym są w stanie zapewnić znacznie wygodniejsze i bardziej dopasowane wrażenia słuchowe w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów ANC ze stałymi poziomami redukcji szumów. W połączeniu z ulepszonymi algorytmami redukcji szumów i mechaniczną konstrukcją redukującą szum wiatru, OnePlus Buds Pro zapewniają, że rozmowy są zawsze krystalicznie czyste, nawet w głośnym otoczeniu.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne są wyposażone w OnePlus Audio ID, starannie skalibrowany profil dźwiękowy, który dostosowuje się do czułości dźwięku użytkownika. W połączeniu z dwoma dużymi, 11-milimetrowymi przetwornikami dynamicznymi i obsługą Dolby Atmos, OnePlus Buds Pro ożywiają muzykę bogatymi tonami wysokimi, pulsującym basem i krystalicznie czystym wokalem.

OnePlus Buds Pro oferują również bezproblemową żywotność baterii do 38 godzin wraz z etui ładującym po pełnym naładowaniu i 10 godzin po krótkim, 10-minutowym ładowaniu. Słuchawki te obsługiwane są przez ładowarkę Warp Charge firmy OnePlus, a także przez ładowarki bezprzewodowe z certyfikatem Qi innych producentów. Oprócz ergonomicznej konstrukcji, która zapewnia lekkość, a jednocześnie dopasowanie do noszenia w ruchu, słuchawki douszne oferują również obsługę Bluetooth 5.2 i opóźnienie wynoszące zaledwie 94 ms przy włączonym trybie Pro Gaming.

Cena i dostępność

Słuchawki OnePlus Buds Pro, w cenie 149 euro (679 PLN), będą w pierwszej kolejności dostępne w przedsprzedaży na onepl.us/poland, od 18 sierpnia do północy 24 sierpnia. Następnie otwarta sprzedaż rozpocznie się na oneplus.com i na Amazon od 25 sierpnia 2021 r.