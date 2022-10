Soundcore Sport i Space – muzyczne nowości Soundcore￼

Do polskich sklepów trafiają właśnie najnowsze słuchawki marki Soundcore, prezentowane na wrześniowych targach IFA 2022. Wśród nowości znalazły się zarówno modele zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących najwyższej jakości dźwięku oraz efektywnego systemu ANC (modele z serii Soundcore Space), jak i dla tych, którym zależy na tym, by słuchawki doskonale zniosły trudy treningu (Soundcore Sport X10).

Nazwa nowej serii Soundcore Space nie jest przypadkowa – projektantom nowych słuchawek zależało m.in. na tym, by były one doskonałymi towarzyszami wszelkich podróży, podczas których użytkownik chciałby stworzyć sobie swoją własną, osobistą przestrzeń dźwiękową i odizolować się od hałasu. To dlatego dwa nowe modele wyróżniają się świetną jakością dźwięku, efektywnym systemem ANC (Active Noise Cancelling) oraz wyjątkowo długim czasem pracy.

Słuchawki nauszne Soundcore Space Q45

Już poprzedni model słuchawek nausznych Soundcore (Q35) zdobył uznanie fanów dobrego dźwięku – dzięki doskonałemu stosunkowi jakości do ceny. Ale nowe słuchawki Soundcore Space Q45 idą o krok dalej – oferują wsparcie dla standardu LDAC, mają też certyfikat „Hi-Res Wireless Audio”, a dźwięk generowany jest przez 40-milimetrowe, podwójnie powlekane przetworniki wykonane z metalu i ceramiki, które zapewniają potężny bas, przejrzysty „środek” oraz doskonałe wysokie tony.

Dzięki czterem mikrofonom słuchawki oferują system ANC. Mają też zarówno łatwy do aktywowania tryb przezroczystości, jak i bazujący na sztucznej inteligencji system dopasowania intensywności ANC do dźwięków tła (co pozwala skutecznie chronić słuch użytkownika i ograniczyć zużycie energii). Z aktywnym trybem ANC bateria wystarcza na 50 godzin pracy (bez ANC do 65 godzin).

Soundcore Space A40 – kompaktowe słuchawki TWS

Słuchawki Soundcore Space A40 również oferują porównywalny system ANC (wykorzystujący sześć mikrofonów) oraz dźwięk zapewniany przez 10-mm przetworniki. Baterie wbudowane w słuchawki wystarczają na 10 godzin pracy (a bateria wbudowana w etui wydłuża ten czas do 50). Co istotne, model Space A40 to najmniejsze słuchawki TWS w historii marki – dzięki niewielkim gabarytom i ergonomicznemu projektowi, doskonale pasują do każdego ucha.

Słuchawki sportowe Soundcore Sport X10

Wśród nowości znalazły się również słuchawki projektowane z myślą o aktywnych użytkownikach – osobach, dla których staną się one nieodłącznym elementem każdego treningu na siłowni, sesji biegania czy wszelkich innych aktywności sportowych. Model Sport X10 oferuje nie tylko wyraźny, silny bas – dzięki zastosowaniu technologii BassUp, ale również unikalne zaczepy na uszy, które można przekręcać o 210°, co pozwala w optymalny dla użytkownika sposób zaczepić słuchawki o uszy i ustabilizować je.

W nowościach zastosowano też technologię SweatGuard (zainspirowaną konstrukcją łodzi podwodnej!), dzięki czemu słuchawki douszne Sport X10 są odporne na korozyjne działanie ludzkiego potu. Dodatkowo Sport X10, mają w pełni wodoodporną konstrukcję o stopniu ochrony IPX7. W słuchawkach zastosowano też zestaw 6 mikrofonów oraz technologię redukcji szumów (w tym wiatru – co przydaje się, gdy zechcemy porozmawiać na zewnątrz).

Ceny nowych słuchawek:

Soundcore Space A40 – 499 PLN

Soundcore Space Q45 – 749 PLN

Soundcore Sport X10 – 499 PLN

Model Soundcore Sport X10 jest już dostępny na polskim rynku (np. w sklepie Easyuse.pl). Słuchawki Soundcore Space A40 oraz Soundcore Space Q45 będą dostępne wkrótce.