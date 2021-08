Oficjalna premiera Honor Magic 3

Dziesięć miesięcy po sprzedaży marki Honor przez Huawei, producent niegdysiejszych budżetowców zaprezentował swoją pierwszą flagową konstrukcję. W skład serii Magic 3 wchodzą trzy urządzenia wyposażone w mocne podzespoły, okrągłą wysepkę aparatu i… dostęp do usług Google!

W najnowszej linii Honor znajdziemy trzy urządzenia: Magic 3, Magic 3 Pro oraz Magic 3 Pro Plus. Telefony działają na Androidzie 11, ale w przeciwieństwie do urządzeń sygnowanych przez Huawei, otrzymały one dostęp do pełnej wersji systemu operacyjnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość korzystania z usług Google, w tym Sklepu Play, Map i natywnej aplikacji Gmaila. Marka obiecuje ponadto, że każdy użytkownik może liczyć na jedną aktualizację systemową.



Wszystkie smartfony posiadają 6,76-calowe wyświetlacze AMOLED 2772 x 1334 px o odświeżaniu 120 Hz i charakterystyczne, okrągłe wysepki z aparatami. Podstawowy model został wyposażony w „oczko” główne 50 MP, 13-megapikselowy obiektyw ultraszeroki i monochromatyczny sensor 64 MP. W modelu Pro dodatkowo znajdziemy teleobiektyw 64 MP z 3,5-krotnym zoomem optycznym, zaś Pro Plus powiększa rozmiary matrycy „oczka” głównego, jak również zmienia obiektyw ultraszeroki na taki o rozdzielczości 64 MP. Modele Pro i Pro Plus mają również podwójne kamerki przednie.



Wewnątrz znajdziemy procesor Snapdragon 888 (Magic 3) lub Snapdragon 888+ (pozostałe modele), któremu towarzyszy 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz od 256 do 512 GB pamięci wewnętrznej. Wszystkie smartfony otrzymały akumulator o pojemności 4600 mAh, a wersje Pro mogą być dodatkowo ładowane bezprzewodowo. Ostatnią sporą różnicą pomiędzy wersjami jest wodoodporność: podstawowy Magic 3 spełnia standard IP53, zaś droższe urządzenia – IP68.



Linia Honor Magic 3 trafi najpierw na chiński rynek, ale wiadomo, że producent planuje wprowadzenie go do Europy. Ceny najtańszej wersji Magic 3 zaczynają się od 900 EUR (ok. 4 110 PLN), za Magic 3 Pro zapłacimy minimum 1 100 EUR (ok. 5 030 PLN), zaś za Magic 3 Pro Plus – 1 500 EUR (ok. 6 850 PLN).