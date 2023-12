Peter Gabriel wydał pierwszy album z premierowym materiałem od 20 lat

Po roku publikowania utworów przy okazji każdej pełni Księżyca, występów przed entuzjastycznie reagującą publicznością w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej, Peter Gabriel wydał długo oczekiwany studyjny album. i/o to 12 utworów pełnych gracji, a przy tym powagi i wielkiego piękna, które potwierdzają nie tylko zdolności Petera do pisania zapierających dech w piersi utworów, ale pozwalają także obcować z jego zachwycającym, niezmiennie pełnym uroku głosem.

Album wypełniają inteligentne, doskonale przemyślane i często zmuszające do refleksji piosenki, w których artysta porusza tematykę związaną z życiem, wszechświatem i naszym połączeniem z nim. Wyśpiewywane przez Petera w utworze tytułowym słowa „jestem jedynie częścią wszystkiego” są motywem przewodnim całej płyty, na której nie brak również wątków przemijania, śmiertelności i żalu, jak również niesprawiedliwości, inwigilacji i korzeni terroryzmu. Mimo to i/o nie jest smutnym albumem. Refleksyjnym – owszem, ale w żadnym momencie nastrój płyty nie jest przygnębiający. W warstwie muzycznej i/o jest pełne przygód, często radosne i ostatecznie pełne nadziei, co pokazuje wieńczący dzieło optymistyczny utwór Live and Let Live.

Każdy utwór doczekał się dwóch miksów stereo – Bright-Side Mix przygotowanych przez Marka „Spike’a Stenta” oraz Dark-Side Mix, za które odpowiada Tchad Blake. Obie wersje pojawią się na fizycznej wersji 2CD, będą dostępne także osobno na dwupłytowych albumach winylowych. To jednak nie wszystko, bowiem trzecia wersja – In-Side Mix przygotowana przez Hansa Martina Buffa w technologii Dolby Atmos – zasili złożone z trzech dysków wydanie Blu-ray. W marcu 2024 r. pojawi się także specjalne wydanie w boksie.

Kontynuując pomysły z US i UP, Peter znowu zaprosił do współpracy grono uznanych artystów wizualnych, którym zlecił stworzenie pracy nawiązującej do każdego z utworów na i/o. Powstały obrazy, zdjęcia, rzeźby. Wśród twórców znalazły się zarówno uznane nazwiska, jak i odkrycia: Ai Weiwei, Nick Cave, Olafur Eliasson, Henry Hudson, Annette Messager, Antony Micallef, David Moreno, Cornelia Parker, Megan Rooney, Tim Shaw, David Spriggs i Barthélémy Tougo.

Choć na i/o pobrzmiewają echa przeszłości, to album, który w swojej istocie jest stworzony na tu i teraz. Wiele motywów z wydawnictwa jest ponadczasowych. Jednak są to również ostrzeżenia, że żyjemy w czasie na kredyt, zarówno jako jednostki, jak i jako cała planeta. Jak śpiewa Peter w cudownym So Much: „ta edycja jest limitowana”.