JBL: Dla tych, którzy kochają najlepsze brzmienie!

Walentynki to święto, które budzi różne emocje. Ma swoich wielkich fanów i zagorzałych przeciwników. Bez względu jednak na nasze indywidualne sympatie bądź antypatie dotyczące tego święta, jest to okazja, żeby sprezentować ukochanej osobie coś miłego.

Jeśli Twoja druga połówka uwielbia słuchać muzyki i docenia dobrą jakość brzmienia, to przy okazji Walentynek można podarować jej romantyczny prezent muzyczny w postaci głośnika bezprzewodowego albo słuchawek.

Jednym z ciekawszych wyborów będzie tu głośnik bezprzewodowy JBL Clip 2. To ultralekki, ultrawytrzymały i wodoodporny (IPX7) głośnik przenośny. Swoją nazwę zawdzięcza ulepszonemu klipsowi (karabińczykowi), który można przyczepić do ubrania lub plecaka, wybierając się w podróż. Bezprzewodowe połączenie łańcuchowe oznacza, że można połączyć ze sobą bezprzewodowo dwa głośniki Clip 2, aby cieszyć się wzmocnionym dźwiękiem. Natomiast wbudowany przewód audio 3,5 mm przydaje się, jeśli używany odtwarzacz muzyczny nie obsługuje technologii Bluetooth. Wystarczy wówczas podłączyć do niego przewód audio i można cieszyć się ulubioną muzyką. Głośnik dostępny jest między innymi w pięknym czerwonym kolorze, który kojarzy się ze świętem 14. lutego, a jego cena to 249 zł.

Innym ciekawym pomysłem mogą być słuchawki bezprzewodowe JBL E45 BT. To spójna w każdym calu koncepcja, zupełnie jak gwarantowane przez JBL brzmienie. Wygodny pałąk, najlepsza w swojej klasie ergonomia oraz dopasowanie do kształtu ucha użytkownika to cechy wyróżniające słuchawki JBL E45BT. W zestawie znajduje się również odpinany przewód z jednoprzyciskowym pilotem do słuchania muzyki w trybie pasywnym. Dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych, w tym również w romantycznym kolorze czerwonym. Ich cena to 429 zł.

Nieco droższą, ale jakże efektowną propozycją prezentu jest bezprzewodowy głośnik JBL Pulse 3. To przenośny, wodoszczelny głośnik Bluetooth, który łączy dźwięk 360° z efektami świetlnymi 360°. Dzięki diodom LED odtwarzana muzyka nabiera zupełnie nowej mocy, kształtów i kolorów. Wbudowany akumulator pozwala na pracę do 12 godzin, a głośnik posiada klasę wodoszczelności IPX7. Dzięki technologii JBL Connect+ można bezprzewodowo połączyć nawet 100 głośników z funkcją JBL Connect+ i wzmocnić tym samym efekty na imprezie. Głośnik pozwala na utworzenie dedykowanych pokazów świetlnych, również w kształcie romantycznego serca. Cena takiego głośnika to 999 zł.