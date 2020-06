Oculus kończy produkcję headsetu Go

Jeszcze dwa lata temu Facebook przekonywał, że przyszłość VR leży w niedrogich, komercyjnych goglach. Cóż, widać nie aż tak tanich, jak Oculus Go – firma właśnie zdecydowała, że kończy produkcję i wsparcie dla swojego najtańszego headsetu.

W oświadczeniu opublikowanym na blogu Oculusa możemy przeczytać, że Facebook zdecydował się na zrezygnowanie z produkcji Oculusa Go. Sprzedaż niewielkiego headsetu zostanie zakończona w tym roku; w oficjalnym sklepie internetowym jego status został zmieniony na „wyprzedany”, acz najprawdopodobniej sprzęt będzie nieco dłużej dostępny u niezależnych dystrybutorów. Osoby, które zapragną go kupić, będą musiały jednak pogodzić się z faktem, że nowe aplikacje na Go przestaną trafiać do sklepu Oculus Store w grudniu tego roku, a wsparcie techniczne zostanie ostatecznie zakończone w 2022 roku.



Miejsce Oculusa Go w ofercie zajmie droższy, zaawansowany Oculus Quest – dzięki śledzeniu ruchów użytkownika na sześciu płaszczyznach zapewnia on bardziej realistyczną rozgrywkę od Go, który śledzi jedynie położenie głowy. Dotychczas był on kompatybilny z dość wąskim wyborem aplikacji, ale Facebook zapowiada, że już wkrótce Quest otworzy się na nowe gry i programy. W 2021 roku każdy deweloper będzie mógł udostępnić swoje dzieło na platformie Oculus Store, o ile oczywiście spełni ono wewnętrzne standardy jakości i bezpieczeństwa.