BMW prezentuje Vision iNEXT – auto przyszłości

SUV do miasta to ostatnio bardzo popularny typ auta. Nic dziwnego, że stał się on kanwą dla zaprezentowanego przez BMW prototypu modelu Vision iNEXT. Samochód jest oczywiście elektryczny, autonomiczny i pełen nowych technologii.

Pod względem designu Vision iNEXT to kontynuacja linii elektrycznych aut, do których zaliczają się także i3 oraz i8. Pełno tu zatem charakterystycznych geometrycznych wcięć i minimalistycznych ozdobników. Co ciekawe, charakterystyczna dla marki dwuczęściowa atrapa została zastąpiona przez pojedynczą. Auto jest dość niskie jak na SUV-a, a BMW nazywa ten typ nadwozia „SAV”, czyli Sport Activity Vehicle.

Najwięcej nowości znajduje się jednak we wnętrzu samochodu. Zamiast konsoli centralnej producent zamontował w nim dwa ogromne ekrany dotykowe pozbawione jakichkolwiek przycisków. Dodatkowe panele sterujące (na przykład dla pasażerów na tylnym siedzeniu) mają być pokryte materiałem i niewidoczne aż do momentu, w którym użytkownik nie aktywuje ich za pomocą odpowiedniego gestu. Vision iNEXT otrzyma również dedykowanego inteligentnego asystenta zmieniającego tryb jazdy z manualnego na autonomiczny. Ten ostatni umożliwi kierowcy zdjęcie rąk z kierownicy i odwrócenie uwagi od drogi, ale nie zezwoli na drzemkę.

BMW Vision iNEXT został pokazany światu podczas nietypowej akcji promocyjnej – samochód załadowano na pokład Boeinga 777F linii lotniczych Lufthansa Cargo, który poleciał z nim do Monachium, Nowego Jorku, San Francisco i Pekinu. iNEXT World Flight łącznie trwał pięć dni. Technologie zaprezentowane w nowym modelu zostaną wprowadzone w życie już w 2021 roku, kiedy to na rynek trafi komercyjna wersja BMW iNEXT, ale na pewno trafią również do innych elektrycznych, autonomicznych aut przyszłości.