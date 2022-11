Nowy Samsung OLED ze zwrotem 2 000 PLN

W ramach najnowszej promocji kupując telewizor S95B z technologią QD OLED można teraz zyskać dwa tysiące złotych zwrotu na konto. Ofertą objęte są obie przekątne ekranu – 55” i 65”. Promocja trwa od 7 listopada do 31 grudnia 2022 roku w wybranych sieciach sprzedaży.

Samsung S95B to telewizor OLED z technologią QD OLED, który łączy wysoką jasność i niesamowite kolory z smolistą czernią i perfekcyjnym kontrastem. Zachwycający obraz, szybki Smart TV z najważniejszymi aplikacjami VOD, niski input lag i intuicyjna obsługa powodują, że jest to wymarzony telewizor do oglądania filmów i różnorakich sportów oraz gier.

Telewizor OLED S95B oferuje technologię Samsung QD OLED z samoemisyjnymi pikselami, dzięki którym głęboka czerń, czysta biel i szeroka paleta kolorów stają się niezwykle żywe i realistyczne. Autentyczność kolorów dodatkowo potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”. Oznacza on, że ekran prawdziwie prezentuje 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry.

Aby skorzystać z promocji i otrzymać 2 tys. złotych zwrotu na konto wystarczy przejść kilka prostych kroków. Przede wszystkim kupić telewizor Samsung S95B z technologią QD OLED w okresie od 7 listopada do 31 grudnia 2022 roku. Telewizory Samsung S95B objęte promocją są dostępne salonach Samsung Brand Store na stronie Samsung.com, a także w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt oraz Audio Color. Następnie należy zostawić opinię o zakupionym produkcie na dedykowanej stronie promocyjnej, stronie sklepu, gdzie zakupiony został telewizor lub na stronie przeglądarki cenowej. Opinia powinna zawierać min. 400 znaków, ocenę w skali od 1 do 5 oraz hasztag #PromocjaOLEDSamsung. Należy także zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii, które przydadzą się do późniejszej rejestracji.

W następnym kroku, należy dokonać rejestracji na dedykowanej stronie: www.promocjaoled.samsung.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu, zdjęcie tabliczki z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie pozostawionej opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot zostanie dokonany na podany numer rachunku bankowego.

Promocja trwa od 7 listopada 2022 do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania puli zwrotów Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie na stronie: www.promocjaoled.samsung.pl.