Nowy Razer Blade Stealth 13 oficjalnie

Razer określa swoje nowe urządzenie mianem „ultrabooka dla graczy”. Blade Stealth 13 2020 jest smukły i lekki, ale posiada mocne podzespoły. Poza laptopem producent zaprezentował także kilka innych gadżetów, w tym… gamingowe krzesło.

Wewnątrz Blade Stealth 13 znajduje się procesor Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM-u, dysk SSD 512 GB i karta graficzna GeForce GTX 1650 Ti – nieźle, jak na smukłe urządzenie z ekranem 13 cali. Do wyboru będziemy mieli dwie wersje matrycy: dotykową OLED 1080p ze stuprocentowym pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz matowy wyświetlacz 120 Hz 1080p, czyli najwyższą jak do tej pory wartość osiągalną na 13-calowym laptopie. Razer obiecuje także lepsze wrażenia audio, a to za pomocą dedykowanych profilów dźwiękowych dla gier, filmów i słuchania muzyki. Ceny komputera w Europie będą zaczynały się od 2 000 EUR (ok. 8 940 PLN), a sprzęt trafi do sklepów pod koniec października.



To nie jedyna nowość zaprezentowana przez Razer. Do oferty producenta trafi także… gamingowe krzesło. Razer Iskur oferuje „w pełni personalizowane” podparcie pleców gracza, wykonane z pianki z pamięcią kształtu, gęstych poduszek piankowych i syntetycznej skóry. Prawie wszystkie elementy krzesła można dostosowywać do wzrostu i postawy użytkownika: podłokietniki, wsparcie dla odcinka lędźwiowego oraz kąt nachylenia siedziska. Krzesło będzie kosztowało 500 USD (ok. 1 900 PLN) i będzie dostępne na stronie internetowej Razera oraz w wybranych sklepach.



Ostatnimi nowościami są miniaturowy mikrofon streamingowy Razer Seiren Mini z kapsułą pojemnościową o długości jedynie 14 mm – jego cena to 50 USD (ok. 190 PLN) – oraz komercyjne wersje zaprezentowanych podczas targów CES 2020 obudów Tomahawk. Co prawda nie wiadomo, czy i kiedy na rynku pojawią się zapowiadane komputery modułowe, ale na razie możemy umieścić nasze podzespoły wewnątrz przeszklonych „wież” z podświetleniem RGB Chroma.