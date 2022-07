JBL Quantum w wersjach dla konsolowców￼

W ramach znanej już wśród graczy serii JBL Quantum pojawiły się właśnie dwie nowe wersje podstawowego modelu JBL Quantum 100. Dedykowane są graczom Playstation oraz Xboxa. Wyróżniają się kolorystyką dopasowaną do danej konsoli gier.

JBL Quantum 100P i 100X to przewodowe wokółuszne zestawy słuchawkowe do gier z odłączanym mikrofonem. Lekki pałąk na głowę i piankowe wkładki z pamięcią kształtu zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić komfort nawet w trakcie najdłuższych sesji gier. Quantum 100P i 100X pozwalają doskonale słyszeć towarzyszy broni i przeciwników, a odłączany mikrofon kierunkowy na wysięgniku z funkcją „voice focus” i wyciszaniem pozwala być doskonale słyszanym.

JBL Quantum 100P swoją kolorystyką nawiązują do konsoli Playstation, a JBL Quantum 100X kolorystyką nawiązują do konsoli Xbox. W obu przypadkach dźwięk jest przetrwaniem, a słuchawki zmieniają grę w epickie wydarzenie. Zestaw słuchawkowe wyposażono w dźwięk JBL QuantumSOUND Signature. Słuchawki współpracują również z konsolą Nintendo Switch. Odłączany mikrofon na wysięgniku zapewnia wyraźną komunikację, nawet w trybie wieloosobowym, a lekka pianka z pamięcią kształtu to komfort użytkowania nawet przez wiele godzin.

Sugerowana cena detaliczna w obu przypadkach to 189 PLN.