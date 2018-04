Intel przerywa prace nad inteligentnymi okularami

Dwa miesiące temu Intel zaprezentował prototyp inteligentnych okularów AR Vaunt, które miały wyświetlać dodatkowe informacje bezpośrednio na siatkówce oka użytkownika. Mimo eleganckiego designu projekt nie spotkał się z zainteresowaniem inwestorów i właśnie został anulowany.

Intel oficjalnie poinformował o zamknięciu New Devices Group, działu zajmującego się badaniami i wdrażaniem nowych gadżetów. Jako przyczynę podano brak zainteresowania inwestorów i partnerów sprzedaży. Oznacza to koniec prac nad szeregiem produktów, w tym okularów AR o nazwie Vaunt. Miały one działać trochę na zasadzie wyświetlacza HUD, który pokazywał kontekstowe informacje bezpośrednio na siatkówce oka, a aby je odczytać, należało spojrzeć bezpośrednio na wyświetlany obraz. Zaletą produktu Intela miał być także jego mało ekstrawagancki design: proste oprawki bez zbędnych kamer i dodatków w kilku klasycznych wersjach kolorystycznych.

Dlaczego tak atrakcyjny na pierwszy rzut oka projekt, jak Vaunt, się nie udał? Powodem może być tendencja rynkowa do wyposażania inteligentnych gadżetów w procesory ARM, zamiast np. Intel Atom. Intel w ogóle nie ma szczęścia do mobilnych procesorów: ich smartfonowe czipy były znacznie mniej wydajne od tych konkurencyjnych, a zaproponowana w międzyczasie platforma IoT spotkała się z dość chłodnym przyjęciem. Nawet współpraca ze znanymi markami takimi, jak Tag Heuer, nie pomogła inteligentnym gadżetom Intela odnaleźć się na rynku. W takiej sytuacji oraz w świetle wciąż nierozwiązanego problemu bezpieczeństwa Spectre, decyzja o zamknięciu działu NDG wydaje się być uzasadniona.